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В Риме итальянские фермеры провели сразу несколько манифестаций - РИА Новости, 15.02.2024
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21:32 15.02.2024 (обновлено: 22:15 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/manifestatsii-1927678761.html
В Риме итальянские фермеры провели сразу несколько манифестаций
В Риме итальянские фермеры провели сразу несколько манифестаций - РИА Новости, 15.02.2024
В Риме итальянские фермеры провели сразу несколько манифестаций
Протестующие итальянские фермеры провели сразу несколько манифестаций в центре Рима, требуя поддержки своей отрасли со стороны правительства, передает... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T21:32
2024-02-15T22:15
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калабрия
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РИМ, 15 фев - РИА Новости. Протестующие итальянские фермеры провели сразу несколько манифестаций в центре Рима, требуя поддержки своей отрасли со стороны правительства, передает корреспондент РИА Новости. Крупнейший митинг организовали во второй половине для на поле античного Большого цирка. По оценке корреспондента, участие в нем приняли около 1500 человек. Эту информацию затем подтвердили в пресс-службе римской полиции. На обширное пространство прибыли 10 тракторов, которые организаторы разместили напротив сцены, обустроенной в открытом кузове крупного грузовика. На нем расположились десяток выступающих с флагами итальянских регионов, откуда они добрались до Рима. Грузовик украсили плакаты с лозунгами "Без сельского хозяйства вы будете есть мусор" и "Я дочь сельского хозяйства, каким будет мое будущее?" "Наш сигнал властям состоит в том, что следует принять во внимание проблемы аграрного сектора и итальянских фермеров. До сих пор мы оставались незамеченными, но фермеры - это экономическая и социальная ткань страны", - заявил РИА Новости один из представителей протестующих из области Калабрия по имени Джанкарло. Он назвал "крохами" недавние меры правительства по поддержке аграриев, связанные со снижением подоходного налога. Фермер пояснил, что подобный налог в сельском хозяйстве платится исходя из земельного дохода. По его словам, снижение этого налога позволить производителям сэкономить лишь около двух тысяч евро в год. "Каждый фермер сегодня заплатил гораздо больше. Это хороший сигнал, но это крошки, которые проблему решить не могут", - сказал собеседник агентства. Одновременно с манифестацией на поле Большого цирка свой митинг провели аграрии из южной области Кротоне, которые заняли важную с транспортной точки зрения площадь неподалеку от правительственного Дворца Киджи. Они объявили о несогласии с коллегами и фактически заблокировали движение на одной из центральных точек города, вызвав неприятности для автобусов и автомобилей. Около сотни протестующих в белых бейсболках оказались окружены полицейским оцеплением, с участниками которого они делились своими проблемами. "Из Кротоне мы перенесли наш протест в Рим - и всегда мирным и законным способом. Мы находимся под зданием правительства, но ответа от них мы не дождемся", - сказал представитель группы по имени Пьетро. При этом он обвинил одни группы фермеров в проникновении в них радикалов и лиц, не имеющих отношения к сельскому хозяйству, а другие - в сговоре с властями. Утром в четверг еще одна группа протестующих доставила два трактора к Колизею, после чего провела митинг у здания римской мэрии на Капитолийском холме. Еще один "клан" фермеров решил не принимать участив нынешних акциях и остаться на своей стоянке на северо-восточной окраине Рима.
https://ria.ru/20240215/madrid-1927651141.html
https://ria.ru/20240215/fermery-1927642283.html
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Манифестация фермеров в центре Рима
Итальянские фермеры провели несколько акций протеста в центре Рима, требуя от правительства принять меры для поддержки отрасли
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в мире, рим, калабрия
В мире, Рим, Калабрия
В Риме итальянские фермеры провели сразу несколько манифестаций

В центре Рима итальянские фермеры провели сразу несколько манифестаций

Читать ria.ru в
РИМ, 15 фев - РИА Новости. Протестующие итальянские фермеры провели сразу несколько манифестаций в центре Рима, требуя поддержки своей отрасли со стороны правительства, передает корреспондент РИА Новости.
Крупнейший митинг организовали во второй половине для на поле античного Большого цирка. По оценке корреспондента, участие в нем приняли около 1500 человек. Эту информацию затем подтвердили в пресс-службе римской полиции. На обширное пространство прибыли 10 тракторов, которые организаторы разместили напротив сцены, обустроенной в открытом кузове крупного грузовика. На нем расположились десяток выступающих с флагами итальянских регионов, откуда они добрались до Рима. Грузовик украсили плакаты с лозунгами "Без сельского хозяйства вы будете есть мусор" и "Я дочь сельского хозяйства, каким будет мое будущее?"
Фермеры перед Министерством сельского хозяйства во время акции протеста в Мадриде. 15 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Фермеры вышли на акцию протеста в Мадриде
Вчера, 18:37
«
"Наш сигнал властям состоит в том, что следует принять во внимание проблемы аграрного сектора и итальянских фермеров. До сих пор мы оставались незамеченными, но фермеры - это экономическая и социальная ткань страны", - заявил РИА Новости один из представителей протестующих из области Калабрия по имени Джанкарло.
Он назвал "крохами" недавние меры правительства по поддержке аграриев, связанные со снижением подоходного налога. Фермер пояснил, что подобный налог в сельском хозяйстве платится исходя из земельного дохода. По его словам, снижение этого налога позволить производителям сэкономить лишь около двух тысяч евро в год.
«
"Каждый фермер сегодня заплатил гораздо больше. Это хороший сигнал, но это крошки, которые проблему решить не могут", - сказал собеседник агентства.
Одновременно с манифестацией на поле Большого цирка свой митинг провели аграрии из южной области Кротоне, которые заняли важную с транспортной точки зрения площадь неподалеку от правительственного Дворца Киджи. Они объявили о несогласии с коллегами и фактически заблокировали движение на одной из центральных точек города, вызвав неприятности для автобусов и автомобилей. Около сотни протестующих в белых бейсболках оказались окружены полицейским оцеплением, с участниками которого они делились своими проблемами.
"Из Кротоне мы перенесли наш протест в Рим - и всегда мирным и законным способом. Мы находимся под зданием правительства, но ответа от них мы не дождемся", - сказал представитель группы по имени Пьетро. При этом он обвинил одни группы фермеров в проникновении в них радикалов и лиц, не имеющих отношения к сельскому хозяйству, а другие - в сговоре с властями.
Утром в четверг еще одна группа протестующих доставила два трактора к Колизею, после чего провела митинг у здания римской мэрии на Капитолийском холме. Еще один "клан" фермеров решил не принимать участив нынешних акциях и остаться на своей стоянке на северо-восточной окраине Рима.
Польские фермеры во время акции протеста - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
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Вчера, 17:55
 
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