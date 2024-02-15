https://ria.ru/20240215/maket-1927678004.html

Российский завод показал макет отечественного высокоскоростного поезда

Российский завод показал макет отечественного высокоскоростного поезда - РИА Новости, 15.02.2024

Российский завод показал макет отечественного высокоскоростного поезда

Завод "Уральские локомотивы" показал макет и интерьер отечественного высокоскоростного поезда, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T21:26

2024-02-15T21:26

2024-02-15T22:08

экономика

олег белозеров

владимир путин

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927680714_0:298:3112:2048_1920x0_80_0_0_03197f2adbbf9e39342337e5575cb878.jpg

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Завод "Уральские локомотивы" показал макет и интерьер отечественного высокоскоростного поезда, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов. Уточняется, что предприятие подконтрольно группе "Синара" и находится в Верхней Пышме в Свердловской области. В самой "Синаре" ранее заявляли, что рассматривают Москву для размещения производства таких поездов. На стенде, представленном на заводе, написано, что в высокоскоростном поезде восемь вагонов и четыре класса. Глава РЖД Олег Белозеров ранее сообщил, что разрабатываемые российские поезда для высокоскоростных железнодорожных магистралей будут развивать скорость до 400 километров в час. Они будут состоять из восьми вагонов, иметь четыре класса обслуживания и вагон-бистро с баром. Начало сборки первого образца намечено на 2026 год. В 2027-м поезд должен быть готов, а в 2028 году запланировано получение сертификата соответствия.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, но в целом обсуждается создание сети таких дорог в стране. Для них потребуются и специальные поезда, которые будут строить в России.Белозеров говорил в интервью РИА Новости, что запуск планируемой к строительству ВСМ Москва — Санкт-Петербург ожидается до 2030 года.Владимир Путин ранее в четверг прибыл в Свердловскую область, где посетил в том числе завод "Уральские локомотивы".

https://ria.ru/20240202/vagony-1924933900.html

https://ria.ru/20240119/vsm-1922299118.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, олег белозеров, владимир путин, технологии