https://ria.ru/20240215/maket-1927678004.html
Российский завод показал макет отечественного высокоскоростного поезда
Российский завод показал макет отечественного высокоскоростного поезда - РИА Новости, 15.02.2024
Российский завод показал макет отечественного высокоскоростного поезда
Завод "Уральские локомотивы" показал макет и интерьер отечественного высокоскоростного поезда, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T21:26
2024-02-15T21:26
2024-02-15T22:08
экономика
олег белозеров
владимир путин
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927680714_0:298:3112:2048_1920x0_80_0_0_03197f2adbbf9e39342337e5575cb878.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Завод "Уральские локомотивы" показал макет и интерьер отечественного высокоскоростного поезда, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов. Уточняется, что предприятие подконтрольно группе "Синара" и находится в Верхней Пышме в Свердловской области. В самой "Синаре" ранее заявляли, что рассматривают Москву для размещения производства таких поездов. На стенде, представленном на заводе, написано, что в высокоскоростном поезде восемь вагонов и четыре класса. Глава РЖД Олег Белозеров ранее сообщил, что разрабатываемые российские поезда для высокоскоростных железнодорожных магистралей будут развивать скорость до 400 километров в час. Они будут состоять из восьми вагонов, иметь четыре класса обслуживания и вагон-бистро с баром. Начало сборки первого образца намечено на 2026 год. В 2027-м поезд должен быть готов, а в 2028 году запланировано получение сертификата соответствия.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, но в целом обсуждается создание сети таких дорог в стране. Для них потребуются и специальные поезда, которые будут строить в России.Белозеров говорил в интервью РИА Новости, что запуск планируемой к строительству ВСМ Москва — Санкт-Петербург ожидается до 2030 года.Владимир Путин ранее в четверг прибыл в Свердловскую область, где посетил в том числе завод "Уральские локомотивы".
https://ria.ru/20240202/vagony-1924933900.html
https://ria.ru/20240119/vsm-1922299118.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927680714_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d39267efde89ca40457a9252d6c87691.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, олег белозеров, владимир путин, технологии
Экономика, Олег Белозеров, Владимир Путин, Технологии
Российский завод показал макет отечественного высокоскоростного поезда
Российский завод показал макет и интерьер высокоскоростного поезда
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Завод "Уральские локомотивы" показал макет и интерьер отечественного высокоскоростного поезда, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов.
Уточняется, что предприятие подконтрольно группе "Синара" и находится в Верхней Пышме в Свердловской области. В самой "Синаре" ранее заявляли, что рассматривают Москву для размещения производства таких поездов.
Дизайнер рассказал о спросе на комнаты для глажки и стирки в поездах
На стенде, представленном на заводе, написано, что в высокоскоростном поезде восемь вагонов и четыре класса.
Глава РЖД Олег Белозеров
ранее сообщил, что разрабатываемые российские поезда для высокоскоростных железнодорожных магистралей будут развивать скорость до 400 километров в час. Они будут состоять из восьми вагонов, иметь четыре класса обслуживания и вагон-бистро с баром. Начало сборки первого образца намечено на 2026 год. В 2027-м поезд должен быть готов, а в 2028 году запланировано получение сертификата соответствия.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, но в целом обсуждается создание сети таких дорог в стране. Для них потребуются и специальные поезда, которые будут строить в России.
Белозеров говорил в интервью РИА Новости, что запуск планируемой к строительству ВСМ Москва — Санкт-Петербург ожидается до 2030 года.
Владимир Путин
ранее в четверг прибыл в Свердловскую область, где посетил в том числе завод "Уральские локомотивы".
Глава РЖД рассказал о будущем российском высокоскоростном поезде