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Российский завод показал макет отечественного высокоскоростного поезда - РИА Новости, 15.02.2024
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21:26 15.02.2024 (обновлено: 22:08 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/maket-1927678004.html
Российский завод показал макет отечественного высокоскоростного поезда
Российский завод показал макет отечественного высокоскоростного поезда - РИА Новости, 15.02.2024
Российский завод показал макет отечественного высокоскоростного поезда
Завод "Уральские локомотивы" показал макет и интерьер отечественного высокоскоростного поезда, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T21:26
2024-02-15T22:08
экономика
олег белозеров
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Завод "Уральские локомотивы" показал макет и интерьер отечественного высокоскоростного поезда, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов. Уточняется, что предприятие подконтрольно группе "Синара" и находится в Верхней Пышме в Свердловской области. В самой "Синаре" ранее заявляли, что рассматривают Москву для размещения производства таких поездов. На стенде, представленном на заводе, написано, что в высокоскоростном поезде восемь вагонов и четыре класса. Глава РЖД Олег Белозеров ранее сообщил, что разрабатываемые российские поезда для высокоскоростных железнодорожных магистралей будут развивать скорость до 400 километров в час. Они будут состоять из восьми вагонов, иметь четыре класса обслуживания и вагон-бистро с баром. Начало сборки первого образца намечено на 2026 год. В 2027-м поезд должен быть готов, а в 2028 году запланировано получение сертификата соответствия.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, но в целом обсуждается создание сети таких дорог в стране. Для них потребуются и специальные поезда, которые будут строить в России.Белозеров говорил в интервью РИА Новости, что запуск планируемой к строительству ВСМ Москва — Санкт-Петербург ожидается до 2030 года.Владимир Путин ранее в четверг прибыл в Свердловскую область, где посетил в том числе завод "Уральские локомотивы".
https://ria.ru/20240202/vagony-1924933900.html
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экономика, олег белозеров, владимир путин, технологии
Экономика, Олег Белозеров, Владимир Путин, Технологии
Российский завод показал макет отечественного высокоскоростного поезда

Российский завод показал макет и интерьер высокоскоростного поезда

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Путин осматривает макет высокоскоростного поезда на заводе "Уральские локомотивы"
Президент Путин осматривает макет высокоскоростного поезда на заводе Уральские локомотивы - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент Путин осматривает макет высокоскоростного поезда на заводе "Уральские локомотивы"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Завод "Уральские локомотивы" показал макет и интерьер отечественного высокоскоростного поезда, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов.
Уточняется, что предприятие подконтрольно группе "Синара" и находится в Верхней Пышме в Свердловской области. В самой "Синаре" ранее заявляли, что рассматривают Москву для размещения производства таких поездов.
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На стенде, представленном на заводе, написано, что в высокоскоростном поезде восемь вагонов и четыре класса.
Глава РЖД Олег Белозеров ранее сообщил, что разрабатываемые российские поезда для высокоскоростных железнодорожных магистралей будут развивать скорость до 400 километров в час. Они будут состоять из восьми вагонов, иметь четыре класса обслуживания и вагон-бистро с баром. Начало сборки первого образца намечено на 2026 год. В 2027-м поезд должен быть готов, а в 2028 году запланировано получение сертификата соответствия.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, но в целом обсуждается создание сети таких дорог в стране. Для них потребуются и специальные поезда, которые будут строить в России.
Белозеров говорил в интервью РИА Новости, что запуск планируемой к строительству ВСМ Москва — Санкт-Петербург ожидается до 2030 года.
Владимир Путин ранее в четверг прибыл в Свердловскую область, где посетил в том числе завод "Уральские локомотивы".
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