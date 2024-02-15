https://ria.ru/20240215/livan-1927467476.html

СМИ: число погибших при израильском обстреле юга Ливана выросло до восьми

СМИ: число погибших при израильском обстреле юга Ливана выросло до восьми - РИА Новости, 15.02.2024

СМИ: число погибших при израильском обстреле юга Ливана выросло до восьми

Число погибших при израильском обстреле города Эн-Набатия на юге Ливана увеличилось до восьми, сообщил телеканал Al Mayadeen. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T02:06

2024-02-15T02:06

2024-02-15T02:06

в мире

ливан

израиль

армия обороны израиля (цахал)

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 15 фев - РИА Новости. Число погибших при израильском обстреле города Эн-Набатия на юге Ливана увеличилось до восьми, сообщил телеканал Al Mayadeen. Ранее сообщалось, что четыре человека погибли, семь получили ранения в результате израильского удара по жилому дому в Эн-Набатии. "Число погибших при израильской атаке на Эн-Набатию на юге страны увеличилось до восьми", - говорится в сообщении телеканала. В среду днем сообщалось, что четыре человека, включая женщину и двоих детей, погибли, девять ранены при израильском обстреле населенных пунктов Сувана и Ашдит на юге Ливана. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ВВС Израиля начали наносить удары по территории Ливана в ответ на утренние ракетные обстрелы севера страны, в результате которых один человек погиб и восемь пострадали. Ситуация на юге Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

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в мире, ливан, израиль, армия обороны израиля (цахал), хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году