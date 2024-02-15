https://ria.ru/20240215/kvadrokopter-1927638836.html

Курганская область доставит технику и квадрокоптер в зону СВО

Курганская область доставит технику и квадрокоптер в зону СВО - РИА Новости, 15.02.2024

Курганская область доставит технику и квадрокоптер в зону СВО

Восемь единиц техники, спальные мешки, квадрокоптер, комплекты раций направит в зону специальной военной операции Курганская область, бойцы получат груз в... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T17:41

2024-02-15T17:41

2024-02-15T17:41

надежные люди

курганская область

россия

ульяновский автомобильный завод (уаз)

далур

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 фев – РИА Новости. Восемь единиц техники, спальные мешки, квадрокоптер, комплекты раций направит в зону специальной военной операции Курганская область, бойцы получат груз в начале марта, сообщило в четверг региональное отделение Народного фронта. "Три "УАЗа", несколько "Камазов", "ПАЗ", погрузчик, "Баргузин" (микроавтобус "ГАЗ-2217 Соболь") и сотни единиц гуманитарной помощи от зауральских уранщиков. АО "Далур" — первое в России предприятие по добыче урана способом подземного выщелачивания. Организация, как и ее сотрудники, оказывают регулярно помощь фронту", - говорится в сообщении. Всего в зону СВО направят 8 единиц техники, около 100 спальных мешков, бензиновые и дизельные генераторы, квадрокоптер, антидроновое ружьё, более 50 комплектов раций. Кроме того, дополнительно к следующей отправке уже собраны продуктовые наборы и медицинское оборудование для госпиталей. Народный фронт доставит ценный груз и передаст бойцам из рук в руки в начале марта, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20231226/svo-1918204946.html

курганская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курганская область, россия, ульяновский автомобильный завод (уаз), далур