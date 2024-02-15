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Курганская область доставит технику и квадрокоптер в зону СВО - РИА Новости, 15.02.2024
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17:41 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/kvadrokopter-1927638836.html
Курганская область доставит технику и квадрокоптер в зону СВО
Курганская область доставит технику и квадрокоптер в зону СВО - РИА Новости, 15.02.2024
Курганская область доставит технику и квадрокоптер в зону СВО
Восемь единиц техники, спальные мешки, квадрокоптер, комплекты раций направит в зону специальной военной операции Курганская область, бойцы получат груз в... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T17:41
2024-02-15T17:41
надежные люди
курганская область
россия
ульяновский автомобильный завод (уаз)
далур
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 фев – РИА Новости. Восемь единиц техники, спальные мешки, квадрокоптер, комплекты раций направит в зону специальной военной операции Курганская область, бойцы получат груз в начале марта, сообщило в четверг региональное отделение Народного фронта. "Три "УАЗа", несколько "Камазов", "ПАЗ", погрузчик, "Баргузин" (микроавтобус "ГАЗ-2217 Соболь") и сотни единиц гуманитарной помощи от зауральских уранщиков. АО "Далур" — первое в России предприятие по добыче урана способом подземного выщелачивания. Организация, как и ее сотрудники, оказывают регулярно помощь фронту", - говорится в сообщении. Всего в зону СВО направят 8 единиц техники, около 100 спальных мешков, бензиновые и дизельные генераторы, квадрокоптер, антидроновое ружьё, более 50 комплектов раций. Кроме того, дополнительно к следующей отправке уже собраны продуктовые наборы и медицинское оборудование для госпиталей. Народный фронт доставит ценный груз и передаст бойцам из рук в руки в начале марта, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20231226/svo-1918204946.html
курганская область
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курганская область, россия, ульяновский автомобильный завод (уаз), далур
Надежные люди, Курганская область, Россия, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Далур
Курганская область доставит технику и квадрокоптер в зону СВО

Курганская область доставит технику, спальные мешки, квадрокоптер в зону СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 фев – РИА Новости. Восемь единиц техники, спальные мешки, квадрокоптер, комплекты раций направит в зону специальной военной операции Курганская область, бойцы получат груз в начале марта, сообщило в четверг региональное отделение Народного фронта.
«
"Три "УАЗа", несколько "Камазов", "ПАЗ", погрузчик, "Баргузин" (микроавтобус "ГАЗ-2217 Соболь") и сотни единиц гуманитарной помощи от зауральских уранщиков. АО "Далур" — первое в России предприятие по добыче урана способом подземного выщелачивания. Организация, как и ее сотрудники, оказывают регулярно помощь фронту", - говорится в сообщении.
Всего в зону СВО направят 8 единиц техники, около 100 спальных мешков, бензиновые и дизельные генераторы, квадрокоптер, антидроновое ружьё, более 50 комплектов раций.
Кроме того, дополнительно к следующей отправке уже собраны продуктовые наборы и медицинское оборудование для госпиталей. Народный фронт доставит ценный груз и передаст бойцам из рук в руки в начале марта, уточняется в сообщении.
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