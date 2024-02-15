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В графике выступлений Курентзиса в Сочи нет изменений, сообщил оргкомитет - РИА Новости, 15.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:08 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/kurentzis-1927485706.html
В графике выступлений Курентзиса в Сочи нет изменений, сообщил оргкомитет
В графике выступлений Курентзиса в Сочи нет изменений, сообщил оргкомитет - РИА Новости, 15.02.2024
В графике выступлений Курентзиса в Сочи нет изменений, сообщил оргкомитет
Программа мероприятий с участием российского дирижера греческого происхождения Теодора Курентзиса на Зимнем фестивале искусств в Сочи под руководством Юрия... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T09:08
2024-02-15T09:08
культура
теодор курентзис
сочи
юрий башмет
общество
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СОЧИ, 15 фев - РИА Новости. Программа мероприятий с участием российского дирижера греческого происхождения Теодора Курентзиса на Зимнем фестивале искусств в Сочи под руководством Юрия Башмета остается без изменений, сообщили РИА Новости в пресс-службе продюсерской компании "Русское концертного агентство". В среду портал iefimerida.gr информировал об отмене концерта Курентзиса на Венском фестивале по требованию украинского дирижера Оксаны Лынив. Курентзис с оркестром SWR должен был исполнить "Военный реквием" Бенджамина Бриттена 12 июня в Бургтеатре. Согласно программе, Лынив 2 июня дирижирует Киевским симфоническим оркестром в реквиеме "Бабий Яр" соотечественника Евгения Станковича. По заявлению организаторов, во время дискуссий стало понятно, что проведение обоих концертов на одном фестивале пока невозможно. Концерт Курентзиса в Сочи состоится в запланированную дату - 21 февраля. "На данный момент изменений в программе фестиваля нет", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос будет ли скорректирован график российского дирижера в Сочи в связи с отменой мероприятий с его участием на Венском фестивале. Зимний международный фестиваль искусств стал традиционным культурным мероприятием Сочи. Программа концертов обычно включает известные композиции музыкальных классиков и собирает звездный актерский состав со всего мира. С 2011 года мероприятие входит в состав Европейской ассоциации фестивалей, включено в двадцатку лучших фестивалей мира. "Русское концертное агентство" - компания, вступающая в качестве организатора фестиваля.
https://ria.ru/20230224/kultura-1853170053.html
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теодор курентзис, сочи, юрий башмет, общество
Культура, Теодор Курентзис, Сочи, Юрий Башмет, Общество
В графике выступлений Курентзиса в Сочи нет изменений, сообщил оргкомитет

Оргкомитет: изменений в графике выступлений Курентзиса на фестивале в Сочи нет

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкДирижер Теодор Курентзис
Дирижер Теодор Курентзис - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Дирижер Теодор Курентзис. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 15 фев - РИА Новости. Программа мероприятий с участием российского дирижера греческого происхождения Теодора Курентзиса на Зимнем фестивале искусств в Сочи под руководством Юрия Башмета остается без изменений, сообщили РИА Новости в пресс-службе продюсерской компании "Русское концертного агентство".
В среду портал iefimerida.gr информировал об отмене концерта Курентзиса на Венском фестивале по требованию украинского дирижера Оксаны Лынив. Курентзис с оркестром SWR должен был исполнить "Военный реквием" Бенджамина Бриттена 12 июня в Бургтеатре. Согласно программе, Лынив 2 июня дирижирует Киевским симфоническим оркестром в реквиеме "Бабий Яр" соотечественника Евгения Станковича. По заявлению организаторов, во время дискуссий стало понятно, что проведение обоих концертов на одном фестивале пока невозможно.
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Концерт Курентзиса в Сочи состоится в запланированную дату - 21 февраля. "На данный момент изменений в программе фестиваля нет", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос будет ли скорректирован график российского дирижера в Сочи в связи с отменой мероприятий с его участием на Венском фестивале.
Зимний международный фестиваль искусств стал традиционным культурным мероприятием Сочи. Программа концертов обычно включает известные композиции музыкальных классиков и собирает звездный актерский состав со всего мира. С 2011 года мероприятие входит в состав Европейской ассоциации фестивалей, включено в двадцатку лучших фестивалей мира. "Русское концертное агентство" - компания, вступающая в качестве организатора фестиваля.
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КультураТеодор КурентзисСочиЮрий БашметОбщество
 
 
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