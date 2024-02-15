https://ria.ru/20240215/kto-1927573223.html
Власти Лельчицкого района Белоруссии назвали причину введения режима КТО
Власти Лельчицкого района Белоруссии назвали причину введения режима КТО - РИА Новости, 15.02.2024
Власти Лельчицкого района Белоруссии назвали причину введения режима КТО
Режим контртеррористической операции введен в Лельчицком районе Гомельской области Белоруссии из-за учений, передает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T14:05
2024-02-15T14:05
2024-02-15T14:05
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МИНСК, 15 фев - РИА Новости. Режим контртеррористической операции введен в Лельчицком районе Гомельской области Белоруссии из-за учений, передает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на райисполком. Ранее госагентство Белта со ссылкой на КГБ сообщило о введении режима КТО в этом районе, население просили подчиняться требованиям силовых структур. Лельчицкий район граничит с Украиной. "В Лельчицком райисполкоме сообщили @SPUTNIKBY, что в районе проходят учения", - сообщает Sputnik Беларусь. В ответ на вопрос, вводились ли в связи с этим ограничения на въезд в район, в исполкоме подчеркнули, что "никаких ограничений из-за учений нет".
https://ria.ru/20231006/belorussiya-1900949922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, гомельская область
В мире, Белоруссия, Гомельская область
Власти Лельчицкого района Белоруссии назвали причину введения режима КТО
Власти Лельчицкого района Белоруссии объяснили введение режима КТО учениями