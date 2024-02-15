https://ria.ru/20240215/krym-1927527548.html

Лавров назвал воссоединение с Россией единственным верным шагом для Крыма

Лавров назвал воссоединение с Россией единственным верным шагом для Крыма - РИА Новости, 15.02.2024

Лавров назвал воссоединение с Россией единственным верным шагом для Крыма

Развитие событий на Украине показывает, что воссоединение с Россией было для крымчан единственным верным и возможным шагом, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T11:53

2024-02-15T11:53

2024-02-15T11:54

россия

сергей лавров

республика крым

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

севастополь

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Развитие событий на Украине показывает, что воссоединение с Россией было для крымчан единственным верным и возможным шагом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В четверг в Доме приемов МИД состоялась презентация переизданного к 10-й годовщине воссоединения документального сборника "Крым в развитии России: история, политика, дипломатия. Документы архивов МИД России". В марте 2014 года крымчане сделали свой осознанный выбор в пользу возвращения домой, реализации права говорить на родном языке, развивать свою культуру, уважать свою историю и традиции, указал министр. "Все развитие драматических событий на Украине показывает, что воссоединение с Россией было для крымчан единственным верным и возможным шагом, полностью отвечающему логике исторического процесса и коренным интересам жителям полуострова. Об этом собственно идет речь в том сборнике, который мы сегодня презентуем. В нем, в частности, фигурируют уникальные и удивительные документальные свидетельства того, что судьба Крыма неразрывно связана с Россией", - сказал Лавров, выступая на презентации. Среди таких доказательств договоры, дипломатические депеши, декларации, письма и телеграммы, добавил он. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20240207/krym-1925840548.html

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сергей лавров, республика крым, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), севастополь