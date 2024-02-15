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Лавров назвал воссоединение с Россией единственным верным шагом для Крыма - РИА Новости, 15.02.2024
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11:53 15.02.2024 (обновлено: 11:54 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/krym-1927527548.html
Лавров назвал воссоединение с Россией единственным верным шагом для Крыма
Лавров назвал воссоединение с Россией единственным верным шагом для Крыма - РИА Новости, 15.02.2024
Лавров назвал воссоединение с Россией единственным верным шагом для Крыма
Развитие событий на Украине показывает, что воссоединение с Россией было для крымчан единственным верным и возможным шагом, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T11:53
2024-02-15T11:54
россия
сергей лавров
республика крым
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
севастополь
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Развитие событий на Украине показывает, что воссоединение с Россией было для крымчан единственным верным и возможным шагом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В четверг в Доме приемов МИД состоялась презентация переизданного к 10-й годовщине воссоединения документального сборника "Крым в развитии России: история, политика, дипломатия. Документы архивов МИД России". В марте 2014 года крымчане сделали свой осознанный выбор в пользу возвращения домой, реализации права говорить на родном языке, развивать свою культуру, уважать свою историю и традиции, указал министр. "Все развитие драматических событий на Украине показывает, что воссоединение с Россией было для крымчан единственным верным и возможным шагом, полностью отвечающему логике исторического процесса и коренным интересам жителям полуострова. Об этом собственно идет речь в том сборнике, который мы сегодня презентуем. В нем, в частности, фигурируют уникальные и удивительные документальные свидетельства того, что судьба Крыма неразрывно связана с Россией", - сказал Лавров, выступая на презентации. Среди таких доказательств договоры, дипломатические депеши, декларации, письма и телеграммы, добавил он. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20240207/krym-1925840548.html
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html
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россия, сергей лавров, республика крым, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), севастополь
Россия, Сергей Лавров, Республика Крым, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Севастополь
Лавров назвал воссоединение с Россией единственным верным шагом для Крыма

Лавров: воссоединение с Россией было для крымчан единственным возможным шагом

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМолодежная акция, посвящённая Дню воссоединения Крыма с Россией
Молодежная акция, посвящённая Дню воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Молодежная акция, посвящённая Дню воссоединения Крыма с Россией. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Развитие событий на Украине показывает, что воссоединение с Россией было для крымчан единственным верным и возможным шагом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В четверг в Доме приемов МИД состоялась презентация переизданного к 10-й годовщине воссоединения документального сборника "Крым в развитии России: история, политика, дипломатия. Документы архивов МИД России".
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В марте 2014 года крымчане сделали свой осознанный выбор в пользу возвращения домой, реализации права говорить на родном языке, развивать свою культуру, уважать свою историю и традиции, указал министр.
"Все развитие драматических событий на Украине показывает, что воссоединение с Россией было для крымчан единственным верным и возможным шагом, полностью отвечающему логике исторического процесса и коренным интересам жителям полуострова. Об этом собственно идет речь в том сборнике, который мы сегодня презентуем. В нем, в частности, фигурируют уникальные и удивительные документальные свидетельства того, что судьба Крыма неразрывно связана с Россией", - сказал Лавров, выступая на презентации. Среди таких доказательств договоры, дипломатические депеши, декларации, письма и телеграммы, добавил он.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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