https://ria.ru/20240215/krym-1927504974.html

В Крыму призвали ЕСПЧ не допустить исчезновения коллекции скифского золота

В Крыму призвали ЕСПЧ не допустить исчезновения коллекции скифского золота - РИА Новости, 15.02.2024

В Крыму призвали ЕСПЧ не допустить исчезновения коллекции скифского золота

Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не допустить исчезновения крымской коллекции скифского... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T10:47

2024-02-15T10:47

2024-02-15T10:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не допустить исчезновения крымской коллекции скифского золота, переданной Украине. Ранее специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил РИА Новости, что крымские музеи направили иски в ЕСПЧ после решения нидерландских судебных инстанций о передачи коллекции Украине. Он подчеркнул, что эта инстанция должна рассмотреть обращение крымских музеев, несмотря на то, что Россия вышла из состава ЕСПЧ. "Надо использовать все международные институты для отстаивания наших интересов, в том числе ЕСПЧ. Нельзя допустить, чтобы коллекция бесследно исчезла. Это уникальные экспонаты, в Европе их немного, потому они ей и интересовались. Ее похищение, исчезновение - ожидаемые действия со стороны "наших западных партнеров", - заявил Константинов РИА Новости. По его словам, Запад выстроил под себя законодательство, касающееся вопросов культурного наследия, музейного дела, хранения артефактов. "Это часть их колониальной политики. Они грабили народы, государства, континенты, а потом все это узаконили. И теперь все, что находится в музеях Лондона, Парижа, Нидерландов, награблено и находится у них по ими же придуманным законам. Это их стиль: сначала совершить преступление, а потом его узаконить", - подчеркнул глава крымского парламента. Константинов отметил, что в мировой практике уже есть прецеденты судебных разбирательств между странами, когда они пытаются "отвоевать свое, отобранное у них по надуманным причинам -мол, вы не настолько развиты, чтобы ценить имеющееся у вас культурное и историческое наследие". Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции Украине. В ноябре 2023 года Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил РИА Новости, что передал коллекцию Киеву.

https://ria.ru/20240212/zoloto-1926818105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, владимир константинов, михаил швыдкой, в мире