https://ria.ru/20240215/kredit-1927551607.html
В Приморье планируют повысить доступность кредитов для предпринимателей
В Приморье планируют повысить доступность кредитов для предпринимателей - РИА Новости, 15.02.2024
В Приморье планируют повысить доступность кредитов для предпринимателей
В Приморском крае планируют повысить доступность кредитных ресурсов для бизнеса, также в планах сохранить ставки по микрозаймам на уровне 5-6%, сообщает... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T13:07
2024-02-15T13:07
2024-02-15T13:07
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927554045_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_92a2b844499572245e70d30b523ca169.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Приморском крае планируют повысить доступность кредитных ресурсов для бизнеса, также в планах сохранить ставки по микрозаймам на уровне 5-6%, сообщает пресс-служба правительства региона. В регионе состоялось еженедельное заседание организационного штаба по улучшению инвестиционного климата в крае. О планах по совершенствованию работы с субъектами МСП рассказал министр экономического развития края Андрей Блохин. "Мы уже начали работу по оптимизации перечня пакета документов на получение микрозаймов, а также по сокращению сроков рассмотрения таких заявок. В наших планах докапитализировать Фонд развития Приморского края на 316 миллионов рублей по линии микрокредитования и выдать льготных кредитов на сумму более 1,2 миллиарда рублей. Сделаем памятку получателя микрозайма, где отразим процесс получения и стоп-факторы, препятствующие его получению", – сказал Блохин, его слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что по линии Гарантийного фонда Приморского края в 2024 году запланировано усовершенствовать действующий продукт по предоставлению поручительств по лизинговым договорам. Кроме того, прорабатывается возможность отправки с сайта Фонда заявок на кредит, банковские гарантии и лизинг, в том числе по программам льготного кредитования на федеральном уровне в финансовые организации-партнеры. Блохин подчеркнул, что предоставление поддержки бизнеса будет полностью переведено в онлайн-формат. Также специалисты центра "Мой бизнес" продолжат консультировать жителей по вопросам получения господдержки. По его словам, в планах охватить как минимум одну тысячу человек. По информации пресс-службы, чтобы повысить качество образовательных услуг, на портале МСП Приморья хотят организовать онлайн-трансляции обучающих мероприятий для привлечения бизнесменов из отдаленных муниципалитетов. Еще для повышения качества и оперативности предоставления консультаций профильные эксперты реализуют практику с привлечением экспертов в очном формате или режиме телемоста в центре "Мой Бизнес".
https://ria.ru/20240213/gospodderzhka-1927054038.html
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927554045_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_aa4fb0ac4512145948c0a92f9ff74b85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , приморский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Приморский край
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Приморском крае планируют повысить доступность кредитных ресурсов для бизнеса, также в планах сохранить ставки по микрозаймам на уровне 5-6%, сообщает пресс-служба правительства региона.
В регионе состоялось еженедельное заседание организационного штаба по улучшению инвестиционного климата в крае. О планах по совершенствованию работы с субъектами МСП рассказал министр экономического развития края Андрей Блохин.
"Мы уже начали работу по оптимизации перечня пакета документов на получение микрозаймов, а также по сокращению сроков рассмотрения таких заявок. В наших планах докапитализировать Фонд развития Приморского края на 316 миллионов рублей по линии микрокредитования и выдать льготных кредитов на сумму более 1,2 миллиарда рублей. Сделаем памятку получателя микрозайма, где отразим процесс получения и стоп-факторы, препятствующие его получению", – сказал Блохин, его слова приводит пресс-служба.
Там уточнили, что по линии Гарантийного фонда Приморского края
в 2024 году запланировано усовершенствовать действующий продукт по предоставлению поручительств по лизинговым договорам. Кроме того, прорабатывается возможность отправки с сайта Фонда заявок на кредит, банковские гарантии и лизинг, в том числе по программам льготного кредитования на федеральном уровне в финансовые организации-партнеры.
Планы по господдержке для компаний Приморья на 2024 год огласят 15 февраля
Блохин подчеркнул, что предоставление поддержки бизнеса будет полностью переведено в онлайн-формат. Также специалисты центра "Мой бизнес" продолжат консультировать жителей по вопросам получения господдержки. По его словам, в планах охватить как минимум одну тысячу человек.
По информации пресс-службы, чтобы повысить качество образовательных услуг, на портале МСП Приморья хотят организовать онлайн-трансляции обучающих мероприятий для привлечения бизнесменов из отдаленных муниципалитетов. Еще для повышения качества и оперативности предоставления консультаций профильные эксперты реализуют практику с привлечением экспертов в очном формате или режиме телемоста в центре "Мой Бизнес".