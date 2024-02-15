https://ria.ru/20240215/kredit-1927551607.html

В Приморье планируют повысить доступность кредитов для предпринимателей

В Приморье планируют повысить доступность кредитов для предпринимателей - РИА Новости, 15.02.2024

В Приморье планируют повысить доступность кредитов для предпринимателей

В Приморском крае планируют повысить доступность кредитных ресурсов для бизнеса, также в планах сохранить ставки по микрозаймам на уровне 5-6%, сообщает... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T13:07

2024-02-15T13:07

2024-02-15T13:07

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Приморском крае планируют повысить доступность кредитных ресурсов для бизнеса, также в планах сохранить ставки по микрозаймам на уровне 5-6%, сообщает пресс-служба правительства региона. В регионе состоялось еженедельное заседание организационного штаба по улучшению инвестиционного климата в крае. О планах по совершенствованию работы с субъектами МСП рассказал министр экономического развития края Андрей Блохин. "Мы уже начали работу по оптимизации перечня пакета документов на получение микрозаймов, а также по сокращению сроков рассмотрения таких заявок. В наших планах докапитализировать Фонд развития Приморского края на 316 миллионов рублей по линии микрокредитования и выдать льготных кредитов на сумму более 1,2 миллиарда рублей. Сделаем памятку получателя микрозайма, где отразим процесс получения и стоп-факторы, препятствующие его получению", – сказал Блохин, его слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что по линии Гарантийного фонда Приморского края в 2024 году запланировано усовершенствовать действующий продукт по предоставлению поручительств по лизинговым договорам. Кроме того, прорабатывается возможность отправки с сайта Фонда заявок на кредит, банковские гарантии и лизинг, в том числе по программам льготного кредитования на федеральном уровне в финансовые организации-партнеры. Блохин подчеркнул, что предоставление поддержки бизнеса будет полностью переведено в онлайн-формат. Также специалисты центра "Мой бизнес" продолжат консультировать жителей по вопросам получения господдержки. По его словам, в планах охватить как минимум одну тысячу человек. По информации пресс-службы, чтобы повысить качество образовательных услуг, на портале МСП Приморья хотят организовать онлайн-трансляции обучающих мероприятий для привлечения бизнесменов из отдаленных муниципалитетов. Еще для повышения качества и оперативности предоставления консультаций профильные эксперты реализуют практику с привлечением экспертов в очном формате или режиме телемоста в центре "Мой Бизнес".

https://ria.ru/20240213/gospodderzhka-1927054038.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , приморский край