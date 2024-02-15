https://ria.ru/20240215/konfiskatsiya-1927433343.html

У предателей будут конфисковывать имущество и не только

У предателей будут конфисковывать имущество и не только - РИА Новости, 15.02.2024

У предателей будут конфисковывать имущество и не только

Сколько веревочке ни виться, а конфискация будет: вчера Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в целый ряд статей Уголовного и... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T08:00

2024-02-15T08:00

2024-02-15T08:13

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Сколько веревочке ни виться, а конфискация будет: вчера Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в целый ряд статей Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, согласно которым за деятельность, направленную против безопасности России, а также за фейки, публичные оскорбления и дискредитацию российской армии вводится изъятие денег или имущества в пользу государства.Авторами закона стали 395 депутатов Госдумы во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, который назвал его "законом против негодяев и предателей". По словам Вячеслава Володина, "каждый, кто пытается разрушить Россию, предает ее, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесенный стране ущерб за счет своего имущества".В законе оговариваются и уточняются несколько важных моментов.Во-первых, вопрос о конфискации будет ставиться в тех случаях, когда противоправные действия совершаются из корыстных побуждений. То есть если некто поливает грязью ВС России или ведет враждебную стране деятельность по зову души и совершенно бескорыстно, то он будет отбывать срок, в долгие магаданские ночи согревая себя мыслью о своем нетронутом имуществе.Во-вторых, в отличие от советских времен, когда могли конфисковать подчистую все и до кучи еще зайти к родственникам, изыматься будет лишь то, что используется в качестве орудия преступления или другими способами связано с ним, например, средства, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности.Блогерам и инфлюенсерам на заметку: если тебе новые таинственные друзья из интернета обещают вознаграждение и подарки, чтобы ты размещал в своих соцсетях фейки про российскую армию или делился информацией о перемещении наших войск, то, помимо срока, будут конфискованы не только все подарки и вознаграждения, но и компьютер, с которого велась противоправная деятельность.Или еще отличная схема: ты ведешь шикарный видеоблог и распространяешь в нем ложь о ВС России, а тебе донатят подписчики и еще прилипает доход от рекламы на канале — и тут на самом интересном месте тебя ведут в автозак и изымают в пользу государства и все твое блогерское оборудование, и заработанные на лживом блогерстве средства.Еще один лайфхак: ты сдаешь квартиру любимого дедушки, а денежки отправляешь ВСУ. Результат — премия Дарвина в квадрате: срок и конфискация дедушкиной квартиры. Профит!Но тут возникает вопрос: а как поступать с бывшими властителями дум, а ныне элитными предателями, которые сбежали за рубеж и оттуда мечут фейки пачками, не боясь российских правоохранительных органов и продолжая получать деньги из ненавидимой ими России?Например, у нас до сих пор свободно продаются книги, крутятся по радио песни, а в театрах ставятся пьесы целого ряда беглых иноагентов и людей, уже заработавших на кучу статей из УК. Так вот: новый закон не только позволяет, а предписывает в случае решения суда по соответствующим статьям конфисковывать их гонорары и отчисления.Та же история и с оставшейся в России недвижимостью: в случае судебного решения, принятого на основании того, что доходы от недвижимости идут на антироссийскую деятельность убежавших рантье-русофобов (например, фейки об армии, призывы к экстремизму и нарушению территориальной целостности страны), эта недвижимость будет обращена в доход государства.В принятом законе также есть нововведение, которое восстанавливает справедливость, расставляет сразу множество точек и убирает давно назревшие вопросительные знаки: теперь за антироссийскую деятельность и фейки о русской армии могут лишать чинов, наград и званий, в частности почетных — вроде "народный артист России".Вопиющий пример: давно уже сбежавший в Израиль Андрей Макаревич*, поливающий помоями Россию и россиян, получил статус иноагента, но до сих пор носит гордое звание "народный артист России" и получает соответствующие выплаты и надбавки. По некоторым расчетам, с момента своего гордого отъезда в миролюбивый и просвещенный Израиль Макаревич* уже заработал на этом звании порядка полутора миллионов рублей.И это — не единичный случай.Дело тут не только в деньгах (хотя, конечно, эти деньги очень пригодились бы для помощи нашим ребятам в зоне СВО или восстановления новых территорий). Дело — в моральной оценке обществом предательства людей, которые еще недавно претендовали на роль луча света в темном царстве. Быть "заслуженным" и "народным" — это не про талантливое писательство, музыкантство и лицедейство. Это — быть со своим народом, жить со своим народом, разделять со своим народом одну судьбу и делать все для общей победы.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240131/zakon-1924565026.html

https://ria.ru/20240214/peskov-1927312707.html

https://ria.ru/20240214/inoagenty-1927329696.html

https://ria.ru/20240117/makarevich-1921891802.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

аналитика, россия, израиль, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф, вооруженные силы украины, андрей макаревич*