СМИ: в ЕК может появиться новая должность из-за конфликта на Украине
Politico: ЕС рассматривает возможность создания должности комиссара по обороне
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Евросоюз рассматривает возможность создания новой должности еврокомиссара по обороне для курирования промышленных аспектов оборонной политики ЕС, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на три источника, знакомые с этим вопросом.
Представитель ЕК заявил изданию, что нынешняя глава ЕК Урсула фон дер Ляйен "очень положительно относится" к этому.
"Страны ЕС обычно хотят полного контроля над своей оборонной политикой. Но на фоне войны, бушующей на Украине, и предпосылок возвращения (бывшего американского президента - ред.) Дональда Трампа в избирательные списки в США ЕС рассматривает возможность создания новой должности комиссара по обороне для контроля за промышленными аспектами оборонной политики", - сообщает издание.
Как отмечается, именно новому председателю Еврокомиссии предстоит определять ее состав и функции коллег, а фон дер Ляйен, как ожидается, объявит о своем намерении идти на второй срок в ходе встречи со своей партией "Христианско-демократический союз" (ХДС) в понедельник.
Согласно изданию, на новую должность могут претендовать министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Чиновник из ЕК и высокопоставленный чиновник из крупной европейской страны заявили изданию, что о составе полномочий такой должности, скорее всего, будут вестись споры.
Издание указывает, что это речь идет не о геополитической роли, которая может затмить прерогативы национальной обороны, особенно в отношении ядерного оружия. Это может быть должность в области промышленной политики с целью удовлетворения общих потребностей в боеприпасах и направления инвестиций в программы разработки вооружений, распределенные по нескольким странам, пишет Politico.