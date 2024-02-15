https://ria.ru/20240215/komissar-1927509593.html

СМИ: в ЕК может появиться новая должность из-за конфликта на Украине

СМИ: в ЕК может появиться новая должность из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 15.02.2024

СМИ: в ЕК может появиться новая должность из-за конфликта на Украине

Евросоюз рассматривает возможность создания новой должности еврокомиссара по обороне для курирования промышленных аспектов оборонной политики ЕС, сообщает... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T11:07

2024-02-15T11:07

2024-02-15T11:07

в мире

урсула фон дер ляйен

радослав сикорский

дональд трамп

украина

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Евросоюз рассматривает возможность создания новой должности еврокомиссара по обороне для курирования промышленных аспектов оборонной политики ЕС, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на три источника, знакомые с этим вопросом. Представитель ЕК заявил изданию, что нынешняя глава ЕК Урсула фон дер Ляйен "очень положительно относится" к этому. "Страны ЕС обычно хотят полного контроля над своей оборонной политикой. Но на фоне войны, бушующей на Украине, и предпосылок возвращения (бывшего американского президента - ред.) Дональда Трампа в избирательные списки в США ЕС рассматривает возможность создания новой должности комиссара по обороне для контроля за промышленными аспектами оборонной политики", - сообщает издание. Как отмечается, именно новому председателю Еврокомиссии предстоит определять ее состав и функции коллег, а фон дер Ляйен, как ожидается, объявит о своем намерении идти на второй срок в ходе встречи со своей партией "Христианско-демократический союз" (ХДС) в понедельник. Согласно изданию, на новую должность могут претендовать министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Чиновник из ЕК и высокопоставленный чиновник из крупной европейской страны заявили изданию, что о составе полномочий такой должности, скорее всего, будут вестись споры. Издание указывает, что это речь идет не о геополитической роли, которая может затмить прерогативы национальной обороны, особенно в отношении ядерного оружия. Это может быть должность в области промышленной политики с целью удовлетворения общих потребностей в боеприпасах и направления инвестиций в программы разработки вооружений, распределенные по нескольким странам, пишет Politico.

https://ria.ru/20240215/goroda-1927486357.html

https://ria.ru/20240215/evro-1927502051.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, урсула фон дер ляйен, радослав сикорский, дональд трамп, украина, еврокомиссия, евросоюз