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Путин: "зеленые" в Европе спекулируют на страхах людей - РИА Новости, 15.02.2024
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00:35 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/klimat-1927460628.html
Путин: "зеленые" в Европе спекулируют на страхах людей
Путин: "зеленые" в Европе спекулируют на страхах людей - РИА Новости, 15.02.2024
Путин: "зеленые" в Европе спекулируют на страхах людей
Многие представители "зеленых" в Европе спекулируют на страхах людей перед изменениями климата и разжигают их, а сами проводят политическую линию, далекую от... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T00:35
2024-02-15T00:35
в мире
германия
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россия
владимир путин
анналена бербок
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Многие представители "зеленых" в Европе спекулируют на страхах людей перед изменениями климата и разжигают их, а сами проводят политическую линию, далекую от того, с чем они пришли к власти, такое происходит сегодня в Германии, заявил президент РФ Владимир Путин. &quot;Что касается национализма и нацизма, фашизма - знаете, я, может быть, скажу странную вещь, но, во-первых сама госпожа, как её, (глава МИД ФРГ Анналена) Бербок, она представляет партию &quot;Зелёных&quot;. Многие представители этой части политического спектра Европы - они спекулируют на страхах людей и разжигают эти страхи людей перед теми событиями, которые могут происходить в мире в связи с изменением климата. А потом, спекулируя на этих страхах, самими ими разжигаемых, проводят свою политическую линию, далёкую от того, с чем они пришли к власти. Вот это сейчас в Германии происходит&quot;, - сказал Путин в интервью, опубликованном в Telegram-канале Кремля.Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, есть ли, по его мнению, в Германии вирус национал-социализма, если учитывать их отношения с Россией в последние годы. Дед министра иностранных дел Германии Анналены Бербок по имени Вальдемар был "пламенным нацистом" и служил офицером в Вермахте, сама политик о такой характеристике якобы не знала, утверждает издание Bild.
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в мире, германия, европа, россия, владимир путин, анналена бербок
В мире, Германия, Европа, Россия, Владимир Путин, Анналена Бербок
Путин: "зеленые" в Европе спекулируют на страхах людей

Путин: "зеленые" в Европе спекулируют на страхах людей перед изменениями климата

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Многие представители "зеленых" в Европе спекулируют на страхах людей перед изменениями климата и разжигают их, а сами проводят политическую линию, далекую от того, с чем они пришли к власти, такое происходит сегодня в Германии, заявил президент РФ Владимир Путин.
«

"Что касается национализма и нацизма, фашизма - знаете, я, может быть, скажу странную вещь, но, во-первых сама госпожа, как её, (глава МИД ФРГ Анналена) Бербок, она представляет партию "Зелёных". Многие представители этой части политического спектра Европы - они спекулируют на страхах людей и разжигают эти страхи людей перед теми событиями, которые могут происходить в мире в связи с изменением климата. А потом, спекулируя на этих страхах, самими ими разжигаемых, проводят свою политическую линию, далёкую от того, с чем они пришли к власти. Вот это сейчас в Германии происходит", - сказал Путин в интервью, опубликованном в Telegram-канале Кремля.

Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, есть ли, по его мнению, в Германии вирус национал-социализма, если учитывать их отношения с Россией в последние годы.
Дед министра иностранных дел Германии Анналены Бербок по имени Вальдемар был "пламенным нацистом" и служил офицером в Вермахте, сама политик о такой характеристике якобы не знала, утверждает издание Bild.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
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