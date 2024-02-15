https://ria.ru/20240215/khokholikov-1927546076.html

Александр Хохоликов: Центральная Америка нацелена на сближение с Россией

Александр Хохоликов: Центральная Америка нацелена на сближение с Россией - РИА Новости, 15.02.2024

Александр Хохоликов: Центральная Америка нацелена на сближение с Россией

Правительства центральноамериканских стран — Никарагуа, Гондураса и Сальвадора — воздерживаются от антироссийских мер и выстраивают прагматичные отношения с РФ. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T18:00

2024-02-15T18:00

2024-02-15T18:00

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Правительства центральноамериканских стран — Никарагуа, Гондураса и Сальвадора — воздерживаются от антироссийских мер и выстраивают прагматичные отношения с РФ. Посол России Александр Хохоликов в интервью корреспонденту РИА Новости Кириллу Руденко рассказал о переговорах с переизбранным президентом Сальвадора Найибом Букеле и жизни в этой стране на фоне затяжного режима ЧС, предложил консультативную помощь Гондурасу в их борьбе с преступностью и анонсировал создание в Никарагуа центра ядерной медицины.— В Сальвадоре прошли выборы президента. Уверенную победу на них, как и предполагали опросы, одержал действующий президент Найиб Букеле. Те, кто наблюдает за ситуацией в стране, ожидают, что курс правительства будет продолжен. Вероятно, будет продолжен и курс в двухсторонних отношениях с Россией. Расскажите, пожалуйста, как наши отношения с Сальвадором развивались в течение прошлого срока Букеле? Есть ли у вас какие-то ожидания на будущую пятилетку?— Разумеется. Это интересный вопрос. Рейтинг президента Букеле всегда был очень высоким — более 90% среди населения, и он неоднократно признавался лучшим главой государства в Латинской Америке и Карибском бассейне. На выборах 4 февраля, как вы знаете, он одержал убедительную победу, взяв свыше 80% голосов избирателей. В связи с этим наш президент Владимир Владимирович Путин поздравил его и выразил надежду на дальнейшее успешное развитие двусторонних отношений.Стоит добавить, что определяющее влияние на рост популярности Букеле оказало кардинальное улучшение ситуации в области безопасности. Он на деле заработал репутацию решительного борца с преступностью и наркотрафиком. Букеле является молодым и очень современным президентом, ему 43 года, он активно пользуется соцсетями и работает прежде всего с молодежью, понимая, что это будущее страны.Как свидетельствуют мои предыдущие встречи с президентом тогда еще Наибом Букеле, он намерен укреплять и диверсифицировать двусторонние связи. Мы рассчитываем на то, что эта линия будет продолжена. В ближайшее время у нас состоятся политконсультации на уровне заместителей министров иностранных дел, в ходе которых будут определены перспективные направления взаимодействия.Кстати, состоялось еще одно важное событие. Было подписано межправсоглашение о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней. Такое соглашение у нас есть с Никарагуа, и работаем над таким же соглашением с Гондурасом — это повышает интерес центральноамериканских граждан, будущих студентов, к образованию в нашей стране.— Что касается наших отношений, повлияло ли проведение специальной военной операции на Украине на двусторонние связи между нашими странами?— Что касается операции, то я хочу сказать, что эта страна последовательно проводила политику нейтралитета в отношении России и воздерживалась от участия в различных продвигаемых Западом мероприятиях и никогда не поддерживала ни в ООН, ни в других международных организациях антироссийские резолюции. Это политический вопрос, и он не влияет на наши торгово-экономические и культурные, а также научно-технические связи, поскольку Сальвадор и его руководство предпочитают уделять внимание не конфликтной повестке дня, а объединяющей.— Если говорить о наших экономических связях, как развивается товарооборот с этой страной? На каком уровне он сейчас находится и какая динамика в последние годы?— Ну, разумеется, сложная международная обстановка, и экономическая в том числе, оказывает влияние на сотрудничество в торгово-экономической области всех стран. Это относится и к Сальвадору. Разумеется, оказали влияние на наши торговые связи незаконные антироссийские санкции. Если в целом посмотреть, то эта страна небольшая, и у нас небольшие по объемам товарные потоки, товарооборот достаточно стабильный, хотя он снизился. В прошлом году он составил 42,5 миллиона долларов. Имеется серьезный дисбаланс, и мы нацелены на то, чтобы этот дисбаланс убирать.— А дисбаланс в чью сторону?— Конечно, в нашу. Эти 42 миллиона – это наши товары, которые мы экспортируем в Сальвадор. В основном это черные металлы, удобрения, бумага и картон. А Сальвадор нам направляет товары на небольшую сумму, и в основном это кофе и текстильные изделия.— Вы сказали, что страны работают над устранением дисбаланса. За счет каких товарных статей предполагается это делать, какие продукты потенциально могут подставляться из Сальвадора?— Из Сальвадора электронная продукция поставлялись в свое время, бытовая техника. Они могут поставлять хороший ром, молочную продукцию хорошего качества. В основном сейчас речь идет о том, что они больше хотят закупать у нас сырье, например, зерно, удобрения. И, кстати, интересуются нашими автобусами и нефтепродуктами.— Еще до прихода президента Букеле в 2017 году проходили переговоры, по итогам которых сообщили, что наши страны обсуждают взаимодействие в сфере энергетики, фармацевтики, добычи природного газа, рыбной ловли. За эти годы появились какие-то совместные в этих отраслях или других отраслях проекты с участием российского капитала или технологий?— Вы сами понимаете, что для этого нужно время и желание с обеих сторон. Я хочу подчеркнуть, что мне приятно констатировать, что идет постепенное сближение интересов между нашими странами, в том числе и в политической сфере. Я уже сказал, что правительство Букеле занимало и, надеюсь, в будущем будет занимать нейтральную позицию по кризисным вопросам в отношении России и Украины.Что касается того, что вы перечислили, то да, у нас есть сотрудничество в ряде областей. Например, хорошо работает в стране российский субподрядчик "ТЯЖМАШ". Он успешно завершил работы по полноценной интеграции гидроэлектростанции "Чапарраль" в национальную систему электроснабжения. И сальвадорское правительство планирует его привлечь к другим проектам, это свидетельствует о том, что здесь высоко ценят качество работы российской компании.При содействии российского посольства Латиноамериканский институт биотехнологий Mechnikov заключил соглашение с местным дистрибьютором и вышел на сальвадорский рынок. Речь идет о продаже вакцин и медикаментов.Сейчас у нас появляются новые направления. По инициативе посольства налаживается диалог о сотрудничестве в области использования мирного атома. Недавно в Вене состоялась встреча сальвадорских представителей с нашими представителями госкорпорации "Росатом". На рассмотрении сальвадорской страны находится предложенный "Росатомом" меморандум о сотрудничестве, который они уже готовы подписать. Это первый шаг, чтобы развивать межправительственное сотрудничество по различным областям.— Да, это интересно. У "Росатома" уже есть научный центр в Боливии, они ведь продвигают не только энергетику, это же и ядерные технологии для сельского хозяйства и медицины.— Совершенно верно. Мы еще на эту тему поговорим, если у вас будут вопросы по Никарагуа. В данном случае речь идет даже о крупных объектах, но пока не будем забегать вперед.— Как вы, другие дипломаты нашего посольства оцениваете изменения в Сальвадоре, которые произошли с момента введения чрезвычайной ситуации два года назад? Как этот режим ЧС повлиял на культурную, деловую жизнь, быт в столице и регионах? И насколько устойчивы эти изменения? Потому что статистика по преступности, которую публикуют власти, однозначно говорит, что она снизилась существенно.— По собственному опыту, в стране сейчас можно отметить спокойствие и безопасность. На всей территории Сальвадора было введено чрезвычайное положение — раньше здесь действовали порядка 120 тысяч активных членов организованных преступных группировок. Есть показатель количества умышленных убийств на 100 тысяч человек, который доходил до 40, а сейчас он снизился до 2-3 случаев. В прошлом году это было 9. Но вы можете понять уже даже по этим цифрам, по арифметике, что прогресс заметный.В период этой специальной операции против преступников было задержано больше 75 тысяч активных членов банд, марас. Вместе с тем, вы знаете, что эти меры подвергаются критике, потому что в стране сейчас большое количество заключенных, оно превысило 100 тысяч человек. И, конечно, для того чтобы они находились в нормальных условиях, в местах заключения требуются дополнительные возможности. Но я хочу подчеркнуть, что преступники не просто отбывают наказание — они привлекаются к общественно полезным работам, это тоже большое достижение, потому что их используют по профессиональной принадлежности. То есть они не просто копают траншеи, они занимаются электрикой, ремонтом транспорта и так далее, в зависимости от профессии.А что касается в целом ситуации, я по собственному опыту и разговорам знаю, что очень высоко результаты оценивают сами граждане. Сейчас мы можем констатировать, что значительно улучшились международные экономические рейтинги страны. Власти вложили большие деньги в область туризма, которая постоянно растет. Они проводят значимые международные и региональные мероприятия, такие как Мисс Вселенная-2023, Центральноамериканские и Карибские игры и международные соревнования по серфингу. Раньше это было невозможно, именно в связи с тем, что это была высококриминальная страна.Также сократилось количество нелегальных мигрантов. Поскольку ситуация стала в стране безопасной, то из страны уменьшился отток граждан за рубеж. Вы, наверное, знаете, что практически треть населения Сальвадора проживает в Соединенных Штатах. Это порядка трех миллионов человек. Поэтому можно констатировать заметное улучшение ситуации.Последние выборы продемонстрировали, что народ спокойно приходил на избирательные участки, не было никаких нарушений. И когда президент набирает больше 80% голосов избирателей, это, наверное, самое лучшее доказательство его успешной политики.— Что касается критики со стороны внешних акторов — государств или международных организаций — в адрес политики Сальвадора и Гондураса, допустимо ли комментировать в таком ключе действия суверенных правительств? Почему мы никогда не слышим таких заявлений от российского МИДа? Если вы можете давать эти комментарии, как российский представитель в этой стране, то как вы оцениваете такие меры по борьбе с преступностью и их результаты?— Я вам бы так хотел сказать. Что такое здесь борьба с преступностью — это внутренняя война, это чрезвычайное положение. И разумеется, в этом случае применяется и насилие. Но однажды Букеле правильно отметил: "почему сейчас активно защищают права преступников, в то время как не защищали раньше права обычных граждан?" Потому что главное право любого человека – это право на жизнь, а он просыпался с утра и не знал, что будет в течение дня. Это один из комментариев.В отличие от Соединенных Штатов мы не вмешиваемся в дела суверенных государств и уважаем их внутреннюю политику как в Сальвадоре, так и в Гондурасе. И мы всегда поддерживаем неизменную готовность к совместной работе по реализации различных проектов и сотрудничества, в том числе и в этой сфере (обеспечения безопасности — ред.). В Манагуа работает центр МВД России по подготовке полицейских кадров. И в этом центре учатся полицейские Сальвадора и Гондураса. Причем количество гондурасцев с каждым разом возрастает, и мне это приятно констатировать. Поэтому я надеюсь, что работа, которую ведут в двух странах, даст хороший результат. В Сальвадоре это уже видно.Мы, наверное, рано начинаем подводить итоги по поводу Гондураса. Во-первых, у них только началась борьба по схеме Букеле. Как говорят, цыплят по осени считают. Ну и если даже посмотреть в целом, знаете, арифметику: что такое Сальвадор? Это самая маленькая страна континентальной части Латинской Америки. 21 тысяча квадратных километров, население 6,5 миллионов. А Гондурас? В 5 раз территория больше, и население в 1,5 раза больше. Разумеется, наверное, сложнее вести такую работу.Главное, чтобы была политическая воля и поддержка со стороны населения. Поэтому я только могу пожелать успехов прогрессивному правительству Сиомары Кастро в этой очень важной и нужной работе. Если где-то Россия сможет помочь, разумеется, путем обучения, потому что к нам на обучение приезжают и в Российскую Федерацию, мы даем различные курсы, их насчитывается более 24. Поэтому мы готовы работать совместно, оказывать консультативную помощь в зависимости от потребностей и возможностей обеих сторон.— Вы отметили, что в Гондурасе сейчас у власти прогрессивное правительство. Но судя по происходящему, по тому, как Гондурас голосует в ООН, судя по тому, что они ведут контакты на уровне своих министерств обороны, Гондурас остается в сфере военного и экономического влияния Вашингтона. А в каком при этом состоянии отношения между нашими странами? Потому что от прогрессивных правительств Латинской Америки принято ожидать критического настроя по отношению к Соединенным Штатам, которые являются региональным гегемоном, и расположенного отношения к России, с которой нет и не может быть конфликтов.— Будем реалистами. Гондурас находится в Латинской Америке недалеко от Соединенных Штатов. У него прекрасные исторические связи по всем направлениям, в том числе торгово-экономические и другие, политические контакты. Они давно уже сложились, поэтому это как бы закономерно, что они активно взаимодействуют с Соединенными Штатами.Я хочу подчеркнуть, что с приходом нового правительства увеличилось количество случаев, когда Гондурас голосует против антироссийских санкций, нас поддерживает в том числе при выдвижении российских кандидатур в различные международные организации. Поэтому тут нужно смотреть динамику. И она есть, позитивная, это очень важно.Что касается наших отношений, президент России Владимир Владимирович Путин при вручении гондурасским послом верительных грамот сказал, что Гондурас является важным партнером России в Центральной Америке. И мы нацелены на то, чтобы развивать с этой страной отношения во всех областях: и политический диалог, и межпарламентское сотрудничество, и расширение торгово-экономических связей, и культурно-гуманитарных обменов.По сравнению с другими нашими подопечными странами, где я работаю на постоянной основе, либо по совместительству, товарооборот с Гондурасом значительно выше. Например, в прошлом году он составил 140 миллионов долларов. Это несмотря на то, что действуют введенные незаконные антироссийские экономические санкции, вы знаете, их насчитывается аж 15 тысяч, если брать в совокупности. Но в данном случае у нас достаточно стабильно развивается торговля, и в прошлом году эта торговля всего составляла 131 миллион, сейчас 140 миллионов. К сожалению, тут тоже наблюдается серьезный дисбаланс в нашу пользу, и для того, чтобы его исправлять, мы ведем работу по различным направлениям.Например, есть проект улучшения транспортного обеспечения столицы, то есть они собираются закупать российские автобусы. Надеюсь, этот проект пойдет. Для того, чтобы нам двигаться в сторону укрепления торгово-экономических связей, мы создали в прошлом году, в сентябре, двустороннюю торгово-промышленную палату. Частную, потому что частники быстро реагируют на ситуацию и быстро принимают решения, и в этой палате больше 65 человек. Я скоро поеду в Гондурас и буду торжественно открывать эту палату в присутствии властей Гондураса, бизнесменов, дипкорпуса, и я надеюсь, что нам удастся сдвинуть ситуацию в плане того, чтобы и дисбаланс уменьшить, и активизировать наши связи. Потому что пока в структуре нашего товарооборота та же картина. Это значит, что мы, прежде всего, поставляем металлы, удобрения и продукцию целлюлозно-бумажной промышленности. Планируем расширить это, чтобы могли поменять городской транспорт на новый, будем продвигать наши автобусы, есть большой интерес. Поэтому в данном случае есть хорошие заделы и благоприятные перспективы.Мы будем проводить скоро межмидовские консультации на уровне замминистра иностранных дел с Сальвадором. Планируются такие же консультации с Гондурасом, и, как правило, в ходе таких консультаций определяется стратегическое направление сотрудничества. Поэтому я рассчитываю, что такие консультации в скором времени состоятся и с гондурасскими партнерами, и в этой связи мы сможем более предметно говорить о материальной технической и научно-технической сфере.Кстати, представители торговой палаты, которая была в конце прошлого года создана, уже были в России и наладили связи с НК СЭСЛА – это Национальный комитет содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки и Карибского бассейна. И эта палата уже подписала соглашение о сотрудничестве с НК СЭСЛА. Это тоже один из возможных рычагов налаживания и прояснения ситуации взаимных интересов в коммерческой сфере.Кроме того, мы оказываем содействие Латиноамериканскому институту биотехнологий Mechnikov в Манагуа. Они готовы продвигать вакцины в Гондурас, и такие контакты мы уже предпринимали, и я надеюсь, что сотрудничество может развиваться и в этой области.Вообще, Гондурас — это перспективный партнер, потому что это страна, которая имеет глубоководные порты на Карибском побережье. К сожалению, таковых нет у Никарагуа, там мелководье. Кроме того, это страна, которая имеет интересные туристические маршруты. Например, мало кто знает о таком месте отдыха, как остров Ратан, а он, между прочим, не уступает лучшим международным пляжам и местам активной посещаемости в других странах.Еще один момент — у нас есть представитель от нашего посольства в Сальвадоре, который работает на месте постоянно, и сейчас мы работаем над тем, чтобы такой же постоянный представитель находился в Тегусигальпе. Я надеюсь, что в скором времени этот вопрос будет решен окончательно, потому что кадровый состав уже подобран.— Вы упомянули несколько раз предприятие Mechnikov, которое находится в Манагуа, а также учебный центр МВД. Все это в Никарагуа. Политические отношения у нас с Никарагуа на подъеме, кроме того, сама страна развивается устойчиво, быстрыми темпами. Международные финансовые организации отмечают, что банковская система здорова, устойчива, имеет необходимые резервы. Страна растет, показатель роста ВВП выше, чем у соседей. Как на этом фоне развиваются деловые связи с Никарагуа. Помимо предприятия Mechnikov, которое уже сколько-то лет действует и работает не только с Никарагуа, помимо учебного центра МВД, есть какие-то проекты деловые, инвестиционные, с участием российского бизнеса?— Если говорить о том, что страна экономически стабильно развивается, я могу подсказать, что валовый продукт страны в прошлом году увеличился на 3,5%, в этом году ожидается, что это будет 4-5%, это немало. Безработица сократилась значительно, 3,8% составляет, для латиноамериканских стран это очень низкий показатель. Инфляция небольшая, 5%, чуть выше, может быть. Зафиксирован рост в таких областях, как промышленность, энергетика, торговля, транспорт, связь и туризм.Что касается притока иностранных инвестиций, то он вырос почти на 30% и составил 1,5 миллиарда долларов. Вы сами понимаете, что иностранцы не будут вкладывать деньги в страну, где нет таких показателей, где нет стабильности.Международные резервы страны достигли 5,5 миллиардов долларов, рекордных — в 2017 году они в два раза меньше составляли. Поэтому, действительно, сейчас Никарагуа становится привлекательным государством для иностранных партнеров. И нас это радует, потому что Никарагуа — это наш стратегический партнер, это братская страна, и мы рады, когда активно развиваются отношения с международными партнерами этой страны, включая Китай. Там, как говорится, движется все семимильными шагами по нарастающей.Я хочу сказать, что несмотря на то, что такая сложная международная и экономическая ситуация, в том числе, я уж не говорю, о политической, и то, что и наша страна страдает от незаконных антироссийских санкций, и против Никарагуа действуют вторичные рестрикции, есть проблемы с банковскими переводами, несмотря на это у нас товарооборот потихонечку растет. Потому что некоторые сбои были в связи с пандемией, затем после специальной военной операции были нарушены различные логистические маршруты и пути. Сейчас ситуация немного выправляется. Поэтому в прошлом году — за три квартала я даю информацию — товарооборот увеличился до 63 миллионов долларов. Причем опять большой дисбаланс в нашу пользу, почти 60 миллионов — это наш экспорт.Здесь уже мы поставляем автобусы группы ГАЗ и российские вакцины, соответственно, в Россию идут прежде всего сельскохозяйственные товары, такие как арахис, кофе, табак.Будем работать и на этом направлении, потому что была создана в свое время ассоциация в России, которая занимается двусторонней дружбой, которая занимается всеми вопросами, начиная от политики и заканчивая культурой. И в сферу этой ассоциации входит и торгово-экономическое сотрудничество, научно-техническое сотрудничество, так что, в принципе, инструменты для этого есть, кроме, конечно, очень важного межгосударственного инструмента, это МПК, межправительственные комиссии, которые регулярно встречаются, проговаривают различные направления сотрудничества – и у нас идет продвижение.Вы упомянули два масштабных проекта – это Mechnikov, производство вакцин, и центр МВД, но мы сейчас продвигаем другой проект, очень важный, связанный с высокими технологиями и научно-техническим сотрудничеством. В марте прошлого года с Никарагуа было подписано межправсоглашение о сотрудничестве в области неэнергетического применения атомной энергии в мирных целях. И это позволило приступить к проработке различных проектов, включая создание в стране центра ядерной медицины. Он будет заниматься не только медициной, диагностикой в том числе раковых заболеваний, но еще и областью сельского хозяйства.Есть у нас другие проекты, которые действуют, и есть перспективы их развивать. Это развитие системы общественного транспорта здесь, в Никарагуа, замена старых автобусов на новые по комбинированной схеме. В прошлом году мы поставили 550 автобусов, половина из них были подарены, половина из них были куплены. Обе стороны заинтересованы взаимодействовать не только на основе взаимной помощи, но и, конечно, на основе коммерческих интересов.Хотел бы подчеркнуть, что помимо центра по подготовке полицейских, налажено сотрудничество теперь с Росгвардией нашей страны, она взаимодействует с полицией Никарагуа. Кроме того, открываются другие перспективы, и достаточно обширные. В январе у нас здесь была делегация Евразийской экономической комиссии во главе с министром Глазьевым, и был подписан меморандум о сотрудничестве между ЕЭК и Никарагуа. Открываются возможности выхода на обширный евразийский рынок, это 185 миллионов человек, так что это вызывает большой интерес со стороны никарагуанских партнеров. Ну и работаем по другим направлениям.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью - авторы, интервью, никарагуа, гондурас, сальвадор, александр хохоликов , россия