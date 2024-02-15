https://ria.ru/20240215/khersonskoe-1927574801.html
ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 20 военных
ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 20 военных - РИА Новости, 15.02.2024
ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 20 военных
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 20 украинских военнослужащих, артиллерийскую систему М777 производства США, а... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T14:04
2024-02-15T14:04
2024-02-15T14:05
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 20 украинских военнослужащих, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицу Д-30, сообщило в четверг Минобороны РФ. "На херсонском направлении российские войска ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Тягинка, Ивановка и Янтарное Херсонской области. Противник потерял до 20 военнослужащих, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицу Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240215/ukraina-1927571226.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия
ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 20 военных
ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 20 военных и артиллерийскую систему