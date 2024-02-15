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В Москве открыли бюст убитого в Турции посла России Андрея Карлова - РИА Новости, 15.02.2024
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17:03 15.02.2024 (обновлено: 18:18 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/karlov-1927629345.html
В Москве открыли бюст убитого в Турции посла России Андрея Карлова
В Москве открыли бюст убитого в Турции посла России Андрея Карлова - РИА Новости, 15.02.2024
В Москве открыли бюст убитого в Турции посла России Андрея Карлова
Торжественное открытие бюста посла России в Турции Андрея Карлова, убитого в 2016 году, состоялось в Московском государственном институте международных... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T17:03
2024-02-15T18:18
андрей карлов
россия
мгимо
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Торжественное открытие бюста посла России в Турции Андрея Карлова, убитого в 2016 году, состоялось в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) МИД РФ, передаёт корреспондент РИА Новости. "Сегодняшнее наше открытие бюста - это как раз такого рода событие, которое позволит нам напоминать и помнить об Андрее Геннадьевиче и о его замечательной, яркой и вместе с тем трагической судьбе", - сказал на церемонии ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Посол Турции в России Танжу Бильгич на церемонии выразил глубокие соболезнования. По словам дипломата, Карлов продолжает вносить вклад в отношения двух стран, несмотря на свой уход из жизни. Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Президент Владимир Путин присвоил Карлову посмертно звание Героя России. Обвинения в организации убийства российского посла были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отверг. В марте суд Анкары вынес приговор по делу об убийстве Карлова. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство.
https://ria.ru/20230815/karlov-1890159058.html
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андрей карлов, россия, мгимо, москва
Андрей Карлов, Россия, МГИМО, Москва
В Москве открыли бюст убитого в Турции посла России Андрея Карлова

В МГИМО открыли бюст посла России Андрея Карлова, убитого в Турции в 2016 году

© РИА НовостиТоржественное открытие бюста посла России в Турции Андрея Карлова в Московском государственном институте международных отношений МИД РФ
Торжественное открытие бюста посла России в Турции Андрея Карлова в Московском государственном институте международных отношений МИД РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Торжественное открытие бюста посла России в Турции Андрея Карлова, убитого в 2016 году, состоялось в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) МИД РФ, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Сегодняшнее наше открытие бюста - это как раз такого рода событие, которое позволит нам напоминать и помнить об Андрее Геннадьевиче и о его замечательной, яркой и вместе с тем трагической судьбе", - сказал на церемонии ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
Посол Турции в России Танжу Бильгич на церемонии выразил глубокие соболезнования. По словам дипломата, Карлов продолжает вносить вклад в отношения двух стран, несмотря на свой уход из жизни.
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Президент Владимир Путин присвоил Карлову посмертно звание Героя России.
Обвинения в организации убийства российского посла были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отверг. В марте суд Анкары вынес приговор по делу об убийстве Карлова. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство.
Церемония прощания с российским послом Андреем Карловым в аэропорту Анкары - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Турецкие СМИ опубликовали фото фигурантки по делу об убийстве Карлова
15 августа 2023, 11:45
 
Андрей КарловРоссияМГИМОМосква
 
 
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