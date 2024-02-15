https://ria.ru/20240215/kamchatka-1927478979.html

В школе на Камчатке после инцидента в столовой нашли нарушения

В школе на Камчатке после инцидента в столовой нашли нарушения - РИА Новости, 15.02.2024

В школе на Камчатке после инцидента в столовой нашли нарушения

Прокуратура города Елизово на Камчатке нашла ряд нарушений в работе столовой школы №3 после проверки инцидента, когда директор учебного заведения запретила... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T07:40

2024-02-15T07:40

2024-02-15T07:40

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 фев – РИА Новости. Прокуратура города Елизово на Камчатке нашла ряд нарушений в работе столовой школы №3 после проверки инцидента, когда директор учебного заведения запретила ученику питаться невостребованными порциями, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края. "В учреждении отсутствует локальный акт, регламентирующий порядок оплаты питания, вскрыты факты несоблюдения эпидемиологического законодательства, выразившиеся в отсутствии ежедневных меню, информации об объеме блюд и неправильном хранении суточных проб. По результатам проверки в управление образования администрации Елизовского района внесено представление о незамедлительном устранении нарушений и привлечении виновных к ответственности", - говорится в сообщении. Также в отношении образовательного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения". Вопрос о привлечении к ответственности за оскорбление ученика директора школы не рассматривался. "Директор школы уволилась по собственному желанию с 9 февраля. Вопрос о ее привлечении к административной ответственности по ст. 5.61 КоАП РФ "Оскорбление" не ставился с учетом волеизъявления родителей. Дела данной категории могут быть возбуждены только по заявлению потерпевшей стороны", - сообщила прокуратура. Установлено также, что ученик, из-за которого была начата проверка, не принуждал своих одноклассников отдавать ему обеды, а также не воровал еду. Подросток из благополучной семьи, а деньги, выдаваемые ему родителями на обеды, он копил. Проверка была начата после публикаций в социальных сетях на Камчатке аудиозаписи, на которой директор школы № 3 в Елизове отчитывает ученика 9-го класса за поедание порций, отданных ему одноклассниками. Женщина угрожает подростку, что сообщит в полицию о том, что он ворует еду. При этом в разговоре с подростком она использует оскорбительные фразы, например "не твое собачье дело".

https://ria.ru/20240211/proverka-1926638291.html

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происшествия, камчатка, елизово, россия