В Эстонии допустили, что Каллас могут выдать России
Генпрокурор Эстонии: Каллас могут выдать России во время поездки за границу
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 15 фев — РИА Новости. Премьера Эстонии Каю Каллас, объявленную в розыск в России, могут выдать Москве, когда она поедет за границу, заявил генеральный прокурор Андрес Пармас порталу Delfi.
Пармас отметил, что из-за заведенного против нее уголовного дела зарубежные поездки политика становятся более рискованными.
Пармас отметил, что из-за заведенного против нее уголовного дела зарубежные поездки политика становятся более рискованными.
«
"Хотя международное дипломатическое право должно гарантировать премьер-министру защиту, в действительности мы не можем ожидать или требовать от третьих стран выполнения этого. Если какая-то страна решит отказаться от своих обязательств и сослаться, например, на заключенный с Россией договор об экстрадиции, то мы сможем лишь развести руками и апеллировать к закону", — уточнил генпрокурор.
Пармас добавил, что в ситуации, когда Каллас покинет пост главы правительства и будет путешествовать как частное лицо, риск определенно увеличится.
Во вторник МВД объявило премьер-министра Эстонии в розыск по уголовной статье. Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что Каллас поддерживала уничтожение памятников советским воинам, неоднократно выступала с русофобскими заявлениями, добивалась общеевропейского запрета на выдачу виз россиянам, а также заявила о готовности изменить конституцию, чтобы лишить россиян и белорусов права голосовать на местных выборах. Сама глава правительства Эстонии считает, что Москва просто пытается ее запугать.