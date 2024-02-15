https://ria.ru/20240215/kallas-1927549075.html

В Эстонии допустили, что Каллас могут выдать России

В Эстонии допустили, что Каллас могут выдать России - РИА Новости, 15.02.2024

В Эстонии допустили, что Каллас могут выдать России

Премьера Эстонии Каю Каллас, объявленную в розыск в России, могут выдать Москве, когда она поедет за границу, заявил генеральный прокурор Андрес Пармас порталу... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T12:53

2024-02-15T12:53

2024-02-15T19:19

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ХЕЛЬСИНКИ, 15 фев — РИА Новости. Премьера Эстонии Каю Каллас, объявленную в розыск в России, могут выдать Москве, когда она поедет за границу, заявил генеральный прокурор Андрес Пармас порталу Delfi. Пармас отметил, что из-за заведенного против нее уголовного дела зарубежные поездки политика становятся более рискованными."Хотя международное дипломатическое право должно гарантировать премьер-министру защиту, в действительности мы не можем ожидать или требовать от третьих стран выполнения этого. Если какая-то страна решит отказаться от своих обязательств и сослаться, например, на заключенный с Россией договор об экстрадиции, то мы сможем лишь развести руками и апеллировать к закону", — уточнил генпрокурор.Пармас добавил, что в ситуации, когда Каллас покинет пост главы правительства и будет путешествовать как частное лицо, риск определенно увеличится. Во вторник МВД объявило премьер-министра Эстонии в розыск по уголовной статье. Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что Каллас поддерживала уничтожение памятников советским воинам, неоднократно выступала с русофобскими заявлениями, добивалась общеевропейского запрета на выдачу виз россиянам, а также заявила о готовности изменить конституцию, чтобы лишить россиян и белорусов права голосовать на местных выборах. Сама глава правительства Эстонии считает, что Москва просто пытается ее запугать.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, эстония, кайя каллас, россия