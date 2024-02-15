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В Эстонии допустили, что Каллас могут выдать России - РИА Новости, 15.02.2024
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12:53 15.02.2024 (обновлено: 19:19 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/kallas-1927549075.html
В Эстонии допустили, что Каллас могут выдать России
В Эстонии допустили, что Каллас могут выдать России - РИА Новости, 15.02.2024
В Эстонии допустили, что Каллас могут выдать России
Премьера Эстонии Каю Каллас, объявленную в розыск в России, могут выдать Москве, когда она поедет за границу, заявил генеральный прокурор Андрес Пармас порталу... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T12:53
2024-02-15T19:19
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 фев — РИА Новости. Премьера Эстонии Каю Каллас, объявленную в розыск в России, могут выдать Москве, когда она поедет за границу, заявил генеральный прокурор Андрес Пармас порталу Delfi. Пармас отметил, что из-за заведенного против нее уголовного дела зарубежные поездки политика становятся более рискованными.&quot;Хотя международное дипломатическое право должно гарантировать премьер-министру защиту, в действительности мы не можем ожидать или требовать от третьих стран выполнения этого. Если какая-то страна решит отказаться от своих обязательств и сослаться, например, на заключенный с Россией договор об экстрадиции, то мы сможем лишь развести руками и апеллировать к закону&quot;, — уточнил генпрокурор.Пармас добавил, что в ситуации, когда Каллас покинет пост главы правительства и будет путешествовать как частное лицо, риск определенно увеличится. Во вторник МВД объявило премьер-министра Эстонии в розыск по уголовной статье. Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что Каллас поддерживала уничтожение памятников советским воинам, неоднократно выступала с русофобскими заявлениями, добивалась общеевропейского запрета на выдачу виз россиянам, а также заявила о готовности изменить конституцию, чтобы лишить россиян и белорусов права голосовать на местных выборах. Сама глава правительства Эстонии считает, что Москва просто пытается ее запугать.
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в мире, эстония, кайя каллас, россия
В мире, Эстония, Кайя Каллас, Россия
В Эстонии допустили, что Каллас могут выдать России

Генпрокурор Эстонии: Каллас могут выдать России во время поездки за границу

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 15 фев — РИА Новости. Премьера Эстонии Каю Каллас, объявленную в розыск в России, могут выдать Москве, когда она поедет за границу, заявил генеральный прокурор Андрес Пармас порталу Delfi.

Пармас отметил, что из-за заведенного против нее уголовного дела зарубежные поездки политика становятся более рискованными.
«

"Хотя международное дипломатическое право должно гарантировать премьер-министру защиту, в действительности мы не можем ожидать или требовать от третьих стран выполнения этого. Если какая-то страна решит отказаться от своих обязательств и сослаться, например, на заключенный с Россией договор об экстрадиции, то мы сможем лишь развести руками и апеллировать к закону", — уточнил генпрокурор.

Пармас добавил, что в ситуации, когда Каллас покинет пост главы правительства и будет путешествовать как частное лицо, риск определенно увеличится.
Во вторник МВД объявило премьер-министра Эстонии в розыск по уголовной статье. Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что Каллас поддерживала уничтожение памятников советским воинам, неоднократно выступала с русофобскими заявлениями, добивалась общеевропейского запрета на выдачу виз россиянам, а также заявила о готовности изменить конституцию, чтобы лишить россиян и белорусов права голосовать на местных выборах. Сама глава правительства Эстонии считает, что Москва просто пытается ее запугать.
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