https://ria.ru/20240215/izrail-1927510014.html

Израиль нанес серию авиаударов по объектам ХАМАС в Газе

Израиль нанес серию авиаударов по объектам ХАМАС в Газе - РИА Новости, 15.02.2024

Израиль нанес серию авиаударов по объектам ХАМАС в Газе

Израильские военные продолжают целенаправленные операции в различных районах сектора Газа, за сутки была нанесена серия авиаударов по объектам ХАМАС и... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T11:09

2024-02-15T11:09

2024-02-15T11:09

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 фев - РИА Новости. Израильские военные продолжают целенаправленные операции в различных районах сектора Газа, за сутки была нанесена серия авиаударов по объектам ХАМАС и ликвидированы несколько радикалов, сообщила в четверг пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "За минувшие сутки ВВС выполнили серию ударов по террористическим объектам в в секторе Газа в рамках поддержки сухопутных сил. Удары были нанесены по подземной террористической инфраструктуре, военным комплексам и пусковым установкам, принадлежащим террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении. Отмечается, что в центральной части сектора Газа за прошедшие сутки военнослужащие ЦАХАЛ уничтожили несколько радикалов, включая "командира наблюдательной деятельности ХАМАС". На юге сектора Газа солдаты ЦАХАЛ продолжили целенаправленные рейды на объектах инфраструктуры ХАМАС. "За прошедшие сутки спецназ ЦАХАЛ обнаружил большое количество вооружения, в том числе различное огнестрельное оружие, взрывчатку и дополнительную военную технику", - добавили в пресс-службе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что израильские военные за четыре месяца операции в секторе Газа нейтрализовали более половины личного состава движения ХАМАС, отметив, что 18 из 24 батальонов радикальной группировки разгромлены. Премьер отметил, что армия Израиля ликвидировала или ранила 20 тысяч радикалов ХАМАС, чей личный состав, по разным оценкам, насчитывает порядка 30-40 тысяч человек. Нетаньяху регулярно заявляет, что боевые действия продолжатся до достижения всех намеченных целей, которые включают полную ликвидацию военной и политической инфраструктуры ХАМАС, освобождение всех заложников и получение гарантий того, что из палестинского анклава больше не будет исходить угрозы для государства Израиль. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 28 473, пострадали более 68,1 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240214/bolnitsa-1927367534.html

https://ria.ru/20240215/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, биньямин нетаньяху, хамас, оон, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году