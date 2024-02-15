https://ria.ru/20240215/istorik-1927660485.html

Историк рассказал о разговоре с Путиным про то, что миром правит случай

Историк рассказал о разговоре с Путиным про то, что миром правит случай - РИА Новости, 15.02.2024

Историк рассказал о разговоре с Путиным про то, что миром правит случай

Историк Александр Мясников, написавший книгу о президенте РФ Владимире Путине, рассказал РИА Новости о разговоре, в котором президент согласился, что миром... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T19:15

2024-02-15T19:15

2024-02-15T19:18

россия

нарва

владимир путин

иван грозный

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Историк Александр Мясников, написавший книгу о президенте РФ Владимире Путине, рассказал РИА Новости о разговоре, в котором президент согласился, что миром правят случай и предательство. Презентация книги "Владимир Путин. Из летописи XXI века" из серии "Собиратели земли русской" состоялась в четверг. В ней приводятся, в том числе, фрагменты разговоров президента и автора книги. "Он с этим согласен, что самое интересное, что в жизни, в истории остается… Когда мы говорили про Ивана Грозного… это было на выставке про Петра, что Петр как бы учел ошибки Ивана Грозного и не стал захватывать Нарву… Я ему сказал: "Вы знаете, Владимир Владимирович, миром правят две вещи". Он говорит: "Интересно, какие". Я говорю: "Случай и предательство. И ужас заключается в том, что и то и другое управляемо". И он подумал-подумал, и говорит: "Вы знаете, вы правы", - сказал Мясников.

https://ria.ru/20240215/putin-1927658864.html

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россия, нарва, владимир путин, иван грозный