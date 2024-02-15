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В Испании задержали 40 человек с начала протестов фермеров - РИА Новости, 15.02.2024
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09:05 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/ispaniya-1927485015.html
В Испании задержали 40 человек с начала протестов фермеров
В Испании задержали 40 человек с начала протестов фермеров - РИА Новости, 15.02.2024
В Испании задержали 40 человек с начала протестов фермеров
Число задержанных полицией на протестах фермеров в Испании достигло 40 человек, заявил агентство Europa Press со ссылкой на данные министерства внутренних дел... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T09:05
2024-02-15T09:05
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Число задержанных полицией на протестах фермеров в Испании достигло 40 человек, заявил агентство Europa Press со ссылкой на данные министерства внутренних дел страны. Ранее газета El Pais с ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщала, что силы безопасности Испании задержали более 20 человек с начала протестов фермеров, проходящих по всему королевству. По ее информации, на четвертый день демонстраций было подано более 2000 заявлений о нарушении закона об общественной безопасности. "МВД повысило число задержанных до 40... на протестах аграрного сектора", - отмечает агентство со ссылкой на данные ведомства, собранные с 6 февраля до 14 февраля, девятого дня протестов. Агентство отмечает со ссылкой на МВД, что правоохранительные органы выявили более 8800 человек, к которым могли быть применены штрафы. Также были подано более 3100 административных жалоб в связи с применением законов о безопасности граждан и безопасности дорожного движения. Испанские фермеры на тракторах девятый день подряд блокируют дороги по всей стране. Около 400 фермеров по-прежнему перерывают движение на автомагистрали, соединяющей Испанию и Францию, а также доступ к порту Таррагоны, где они провели всю ночь. Кроме того, сельскохозяйственные организации и агропродовольственные кооперативы намерены блокировать пять дорог, ведущих к столице Андалусии Севилье и из нее. Протестующие требуют выделения больших средств на борьбу с засухой, улучшения условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию, сохранения налоговых скидок на сельскохозяйственное дизельное топливо и изменения европейской сельскохозяйственной политики. Согласно местным СМИ, на фоне нарастающего недовольства министр сельского хозяйства Испании Луис Планас собирается встретиться в четверг в Мадриде с представителями основных ассоциаций сектора и обсудить с ними возможные пути решения ситуации. Ранее три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящим во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в сельхозсекторе. Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в Испании, так и в других странах ЕС. Однако, по их мнению, ЕС продолжает заключать всё новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров по всему ЕС. В связи с этим профсоюзы потребовали остановить переговоры по соглашениям с Меркосур, Новой Зеландией, Чили, Кенией, Мексикой, Индией и Австралией. Кроме того, испанские фермеры хотят, чтобы Мадрид вместе с Европейской комиссии усилил контроль на границе с Марокко, чтобы импорт марокканской сельскохозяйственной продукции соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифным нормам, установленным в соглашении о свободной торговле. В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран. Примечательно, что накануне саммита Еврокомиссия предложила еще на год, до июня 2025 года, продлить беспошлинный ввоз украинских товаров, против чего выступали сельхозпроизводители из разных европейских стран.
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в мире, испания, евросоюз, еврокомиссия, мадрид, франция
В мире, Испания, Евросоюз, Еврокомиссия, Мадрид, Франция
В Испании задержали 40 человек с начала протестов фермеров

МВД Испании: с начала протестов фермеров задержали 40 человек

© AP Photo / Emilio MorenattiПротест фермеров в Испании
Протест фермеров в Испании - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Emilio Morenatti
Протест фермеров в Испании. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Число задержанных полицией на протестах фермеров в Испании достигло 40 человек, заявил агентство Europa Press со ссылкой на данные министерства внутренних дел страны.
Ранее газета El Pais с ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщала, что силы безопасности Испании задержали более 20 человек с начала протестов фермеров, проходящих по всему королевству. По ее информации, на четвертый день демонстраций было подано более 2000 заявлений о нарушении закона об общественной безопасности.
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"МВД повысило число задержанных до 40... на протестах аграрного сектора", - отмечает агентство со ссылкой на данные ведомства, собранные с 6 февраля до 14 февраля, девятого дня протестов.
Агентство отмечает со ссылкой на МВД, что правоохранительные органы выявили более 8800 человек, к которым могли быть применены штрафы. Также были подано более 3100 административных жалоб в связи с применением законов о безопасности граждан и безопасности дорожного движения.
Испанские фермеры на тракторах девятый день подряд блокируют дороги по всей стране. Около 400 фермеров по-прежнему перерывают движение на автомагистрали, соединяющей Испанию и Францию, а также доступ к порту Таррагоны, где они провели всю ночь. Кроме того, сельскохозяйственные организации и агропродовольственные кооперативы намерены блокировать пять дорог, ведущих к столице Андалусии Севилье и из нее. Протестующие требуют выделения больших средств на борьбу с засухой, улучшения условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию, сохранения налоговых скидок на сельскохозяйственное дизельное топливо и изменения европейской сельскохозяйственной политики.
Согласно местным СМИ, на фоне нарастающего недовольства министр сельского хозяйства Испании Луис Планас собирается встретиться в четверг в Мадриде с представителями основных ассоциаций сектора и обсудить с ними возможные пути решения ситуации.
Ранее три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящим во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в сельхозсекторе. Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в Испании, так и в других странах ЕС.
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Однако, по их мнению, ЕС продолжает заключать всё новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров по всему ЕС. В связи с этим профсоюзы потребовали остановить переговоры по соглашениям с Меркосур, Новой Зеландией, Чили, Кенией, Мексикой, Индией и Австралией. Кроме того, испанские фермеры хотят, чтобы Мадрид вместе с Европейской комиссии усилил контроль на границе с Марокко, чтобы импорт марокканской сельскохозяйственной продукции соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифным нормам, установленным в соглашении о свободной торговле.
В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран.
Примечательно, что накануне саммита Еврокомиссия предложила еще на год, до июня 2025 года, продлить беспошлинный ввоз украинских товаров, против чего выступали сельхозпроизводители из разных европейских стран.
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