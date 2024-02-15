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Ефимов: Москва предоставила 9,1 гектара под масштабные инвестпроекты в ЮВАО - РИА Новости, 15.02.2024
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10:05 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/investproekty-1927416038.html
Ефимов: Москва предоставила 9,1 гектара под масштабные инвестпроекты в ЮВАО
Ефимов: Москва предоставила 9,1 гектара под масштабные инвестпроекты в ЮВАО - РИА Новости, 15.02.2024
Ефимов: Москва предоставила 9,1 гектара под масштабные инвестпроекты в ЮВАО
В прошлом году столичное правительство предоставило 8 участков земли площадью более 9 гектаров для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП),... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T10:05
2024-02-15T10:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
владислав овчинский
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. В прошлом году столичное правительство предоставило 8 участков земли площадью более 9 гектаров для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), расположенных на юго-востоке мегаполиса, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Участки были предоставлены инвесторам и застройщикам, на которых они должны построить промышленные предприятия, торговые, деловые объекты и здания социальной инфраструктуры."В 2023 году город выделил инвесторам в аренду без торгов 9,1 гектара земли для возведения производственных, коммерческих и других объектов в рамках реализации МаИП. Договоры заключены на пять лет, в течение которых инвесторы должны завершить строительство. На участках возведут гостиницу, детский сад, коммерческую недвижимость, промышленные и другие объекты общей площадью свыше 120 тысяч квадратных метров. На новых предприятиях будет создано 570 рабочих мест", – сказал Ефимов, его слова цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он уточнил, что почти 3,3 гектара земли Москва выделила для возведения промзданий. Их общая площадь составит более 30 тысяч квадратных метров. На этом месте построят компании, которые займутся выпуском архитектурного бетона, изделий из древесины. Кроме того, предполагается, что там начнут выпуск пенополиуретана и изделий из него.Как рассказал министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман, у станции столичной подземки "Авиамоторная" появится ТЦ, в котором будет находиться отель и парковка. Этот объект построят на двух земельных участках, площадь которых больше одного гектара. Он был выделен инвестору. Площадь проекта составит 51,6 тыс. "квадратов".Еще один торгово-деловой центр построят у платформы "Новохохловская" МЦК. Он появится на земельном участке площадью 0,9 га. Площадь объекта составит более 13 тыс. кв. м.Еще три участка Москва выделила для возведения промпредприятий. Они расположены в районах Выхино-Жулебино, Капотня и Курьяново.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что на участках земли общей площадью 3,3 га инвесторами будут возведены предприятия по выпуску промоборудования для производства пенополиуретана, деревянных строительных модулей, декинга, а также других стройматериалов.Он добавил, что на указанных объектах смогут найти работу 330 человек.Масштабный инвестиционный проект – это особый статус. Его могут получить производственные комплексы, инновационные центры, социальные учреждения, транспортные, спортивные, деловые и другие объекты. Чтобы их возвести столичное правительство выделяет землю. В данном случае аукцион не проводят. Реализация таких объектов открывает новые вакансии для жителей Москвы. Кроме того, происходит развитие инфраструктуры города.Ранее Ефимов сообщал, что в Басманном районе Москвы участок по улице Нижняя Сыромятническая включен в столичную программу комплексного развития территорий. На его месте предполагается построить базу для коммунальщиков с благоустройством участка.
https://ria.ru/20230726/investproekty-1886260008.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, владислав овчинский, московское центральное кольцо (мцк)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Владислав Овчинский, Московское центральное кольцо (МЦК)

Ефимов: Москва предоставила 9,1 гектара под масштабные инвестпроекты в ЮВАО

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. В прошлом году столичное правительство предоставило 8 участков земли площадью более 9 гектаров для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), расположенных на юго-востоке мегаполиса, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Участки были предоставлены инвесторам и застройщикам, на которых они должны построить промышленные предприятия, торговые, деловые объекты и здания социальной инфраструктуры.
"В 2023 году город выделил инвесторам в аренду без торгов 9,1 гектара земли для возведения производственных, коммерческих и других объектов в рамках реализации МаИП. Договоры заключены на пять лет, в течение которых инвесторы должны завершить строительство. На участках возведут гостиницу, детский сад, коммерческую недвижимость, промышленные и другие объекты общей площадью свыше 120 тысяч квадратных метров. На новых предприятиях будет создано 570 рабочих мест", – сказал Ефимов, его слова цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Он уточнил, что почти 3,3 гектара земли Москва выделила для возведения промзданий. Их общая площадь составит более 30 тысяч квадратных метров. На этом месте построят компании, которые займутся выпуском архитектурного бетона, изделий из древесины. Кроме того, предполагается, что там начнут выпуск пенополиуретана и изделий из него.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Ефимов: город выделил землю для реализации 28 масштабных инвестпроектов
26 июля 2023, 14:16
Как рассказал министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман, у станции столичной подземки "Авиамоторная" появится ТЦ, в котором будет находиться отель и парковка. Этот объект построят на двух земельных участках, площадь которых больше одного гектара. Он был выделен инвестору. Площадь проекта составит 51,6 тыс. "квадратов".
Еще один торгово-деловой центр построят у платформы "Новохохловская" МЦК. Он появится на земельном участке площадью 0,9 га. Площадь объекта составит более 13 тыс. кв. м.
Еще три участка Москва выделила для возведения промпредприятий. Они расположены в районах Выхино-Жулебино, Капотня и Курьяново.
В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что на участках земли общей площадью 3,3 га инвесторами будут возведены предприятия по выпуску промоборудования для производства пенополиуретана, деревянных строительных модулей, декинга, а также других стройматериалов.
Он добавил, что на указанных объектах смогут найти работу 330 человек.
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Ефимов: Москва предоставила свыше 730 гектаров под инвестпроекты
10 октября 2023, 10:12
Масштабный инвестиционный проект – это особый статус. Его могут получить производственные комплексы, инновационные центры, социальные учреждения, транспортные, спортивные, деловые и другие объекты. Чтобы их возвести столичное правительство выделяет землю. В данном случае аукцион не проводят. Реализация таких объектов открывает новые вакансии для жителей Москвы. Кроме того, происходит развитие инфраструктуры города.
Ранее Ефимов сообщал, что в Басманном районе Москвы участок по улице Нижняя Сыромятническая включен в столичную программу комплексного развития территорий. На его месте предполагается построить базу для коммунальщиков с благоустройством участка.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Максим ГаманВладислав ОвчинскийМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
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