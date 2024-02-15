https://ria.ru/20240215/investitsii-1927615323.html
Объем инвестиций в Рязанской области приблизился к 100 млрд рублей за год
Объем инвестиций в Рязанской области приблизился к 100 млрд рублей за год - РИА Новости, 15.02.2024
Объем инвестиций в Рязанской области приблизился к 100 млрд рублей за год
Объем инвестиций в Рязанской области за прошлый год составил примерно 99 миллиардов рублей, сообщил губернатор Павел Малков в рамках доклада о деятельности... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T16:06
2024-02-15T16:06
2024-02-15T16:06
рязанская область
рязанская область
павел малков
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РЯЗАНЬ, 15 фев - РИА Новости. Объем инвестиций в Рязанской области за прошлый год составил примерно 99 миллиардов рублей, сообщил губернатор Павел Малков в рамках доклада о деятельности правительства региона в региональном парламенте. "Работаем активно с инвесторами. В том числе я лично работаю постоянно. Серьезно ускорили принятие решений, оказываем инвесторам все необходимое содействие. У нас есть явные точки роста по инвестициям… У нас прошлый год 99 миллиардов (рублей – ред.) инвестиций примерно. Положительные темпы роста инвестиций в основной капитал", - сообщил губернатор. В частности, доложил Павел Малков, запущен индустриальный парк "Рязанский" площадью 560 гектаров, где в том числе будут действовать крупный логистический центр, производство серверов, автопогрузчиков, лифтов. "Двадцать ключевых резидентов… Планируемый объем инвестиций только на этой площадке в одном индустриальном парке 47 миллиардов рублей, 12 тысяч рабочих мест. При этом парк уже почти заполнен, свободной земли не осталось. Поэтому срочно начинаем проектировать еще одну площадку", - отметил глава региона. Еще одним знаковым проектом, по его словам, является научно-технологический центр "Аэрокосмическая долина", в котором заявлен 51 резидент с проектами в сфере биомедицинских, информационных технологий, электроники и радиотехники. "Но самая главная тематика там – это создание беспилотников. Мы сейчас в числе 11 регионов участвуем в новом нацпроекте по формированию отрасли беспилотных авиационных систем. Для этого у нас создается крупный научно-производственный центр "Протос". Он будет работать на базе "Аэрокосмической долины" и на базе нашего аэродрома в Протасово", - подчеркнул Павел Малков. Губернатор отметил, что Рязанская область вошла в топ-15 рейтинга Минпромторга России по эффективности работы органов власти с промышленностью.
https://ria.ru/20240215/natsproekty-1927611957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязанская область, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков
РЯЗАНЬ, 15 фев - РИА Новости. Объем инвестиций в Рязанской области за прошлый год составил примерно 99 миллиардов рублей, сообщил губернатор Павел Малков в рамках доклада о деятельности правительства региона в региональном парламенте.
"Работаем активно с инвесторами. В том числе я лично работаю постоянно. Серьезно ускорили принятие решений, оказываем инвесторам все необходимое содействие. У нас есть явные точки роста по инвестициям… У нас прошлый год 99 миллиардов (рублей – ред.) инвестиций примерно. Положительные темпы роста инвестиций в основной капитал", - сообщил губернатор.
В частности, доложил Павел Малков, запущен индустриальный парк "Рязанский" площадью 560 гектаров, где в том числе будут действовать крупный логистический центр, производство серверов, автопогрузчиков, лифтов. "Двадцать ключевых резидентов… Планируемый объем инвестиций только на этой площадке в одном индустриальном парке 47 миллиардов рублей, 12 тысяч рабочих мест. При этом парк уже почти заполнен, свободной земли не осталось. Поэтому срочно начинаем проектировать еще одну площадку", - отметил глава региона.
Еще одним знаковым проектом, по его словам, является научно-технологический центр "Аэрокосмическая долина", в котором заявлен 51 резидент с проектами в сфере биомедицинских, информационных технологий, электроники и радиотехники. "Но самая главная тематика там – это создание беспилотников. Мы сейчас в числе 11 регионов участвуем в новом нацпроекте по формированию отрасли беспилотных авиационных систем. Для этого у нас создается крупный научно-производственный центр "Протос". Он будет работать на базе "Аэрокосмической долины" и на базе нашего аэродрома в Протасово", - подчеркнул Павел Малков.
Губернатор отметил, что Рязанская область вошла в топ-15 рейтинга Минпромторга России
по эффективности работы органов власти с промышленностью.
Рязанский губернатор: нацпроекты дали колоссальный импульс к развитию