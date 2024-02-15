https://ria.ru/20240215/investitsii-1927615323.html

Объем инвестиций в Рязанской области приблизился к 100 млрд рублей за год

Объем инвестиций в Рязанской области приблизился к 100 млрд рублей за год - РИА Новости, 15.02.2024

Объем инвестиций в Рязанской области приблизился к 100 млрд рублей за год

Объем инвестиций в Рязанской области за прошлый год составил примерно 99 миллиардов рублей, сообщил губернатор Павел Малков в рамках доклада о деятельности... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T16:06

2024-02-15T16:06

2024-02-15T16:06

рязанская область

рязанская область

павел малков

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РЯЗАНЬ, 15 фев - РИА Новости. Объем инвестиций в Рязанской области за прошлый год составил примерно 99 миллиардов рублей, сообщил губернатор Павел Малков в рамках доклада о деятельности правительства региона в региональном парламенте. "Работаем активно с инвесторами. В том числе я лично работаю постоянно. Серьезно ускорили принятие решений, оказываем инвесторам все необходимое содействие. У нас есть явные точки роста по инвестициям… У нас прошлый год 99 миллиардов (рублей – ред.) инвестиций примерно. Положительные темпы роста инвестиций в основной капитал", - сообщил губернатор. В частности, доложил Павел Малков, запущен индустриальный парк "Рязанский" площадью 560 гектаров, где в том числе будут действовать крупный логистический центр, производство серверов, автопогрузчиков, лифтов. "Двадцать ключевых резидентов… Планируемый объем инвестиций только на этой площадке в одном индустриальном парке 47 миллиардов рублей, 12 тысяч рабочих мест. При этом парк уже почти заполнен, свободной земли не осталось. Поэтому срочно начинаем проектировать еще одну площадку", - отметил глава региона. Еще одним знаковым проектом, по его словам, является научно-технологический центр "Аэрокосмическая долина", в котором заявлен 51 резидент с проектами в сфере биомедицинских, информационных технологий, электроники и радиотехники. "Но самая главная тематика там – это создание беспилотников. Мы сейчас в числе 11 регионов участвуем в новом нацпроекте по формированию отрасли беспилотных авиационных систем. Для этого у нас создается крупный научно-производственный центр "Протос". Он будет работать на базе "Аэрокосмической долины" и на базе нашего аэродрома в Протасово", - подчеркнул Павел Малков. Губернатор отметил, что Рязанская область вошла в топ-15 рейтинга Минпромторга России по эффективности работы органов власти с промышленностью.

https://ria.ru/20240215/natsproekty-1927611957.html

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

рязанская область, павел малков