https://ria.ru/20240215/investirovanie-1927608849.html
Более триллиона рублей инвестировали по "Фабрике проектного финансирования"
Более триллиона рублей инвестировали по "Фабрике проектного финансирования" - РИА Новости, 15.02.2024
Более триллиона рублей инвестировали по "Фабрике проектного финансирования"
ВЭБ.РФ совместно с партнерами инвестировали в экономику России с использованием "Фабрики проектного финансирования" более одного триллиона рублей за пять лет,... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T15:49
2024-02-15T15:49
2024-02-15T15:49
игорь шувалов
россия
ванино
хабаровский край
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. ВЭБ.РФ совместно с партнерами инвестировали в экономику России с использованием "Фабрики проектного финансирования" более одного триллиона рублей за пять лет, сообщила РИА Новости пресс-служба госкорпорации. "Фабрика проектного финансирования" – ключевой финансовый инструмент для поддержки крупных инвестиционных проектов, задача которого - привлечение "длинных" денег. В настоящее время в рамках Фабрики реализуется 28 проектов общей стоимостью около двух триллионов рублей, при этом объем выданных средств в экономику превышает один триллион рублей, из них порядка 700 миллиардов рублей – это средства ВЭБ.РФ и банков-партнеров", - цитирует пресс-служба председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. Он подчеркнул, что основная ликвидность – это средства коммерческих банков. При этом участие ВЭБ.РФ, как правило, составляет 20-25% от требуемого кредита. Как уточнили в госкорпорации, инструмент обеспечивает повышение устойчивости проектов благодаря субсидии, которая выплачивается в случае повышения ключевой ставки. "Это позволяет коммерческим банкам предоставлять в инвестиционные проекты долгосрочные кредиты сроком на 10-15 лет. Программа постоянно развивается, постановление дополняется новыми изменениями. Мы вместе с министерством экономического развития и нашими партнерами стараемся сделать этот механизм более гибким и доступным", - добавил Шувалов. В госкорпорации сообщили, что этот механизм позволил поддержать крупнейшие проекты в аэропортовой, портовой и дорожной инфраструктурах, энергетике, газохимии, промышленности, металлургии. Ряд проектов уже вышли на операционную фазу, среди них производства в химической промышленности, терминал в морском порту Ванино (Хабаровский край), терминал аэропорта в Новосибирске. В краткосрочной перспективе ожидается выход на операционную фазу такого крупного проекта, как автодорога "Восточный выезд" из Уфы в Башкортостане. В 2023 году открыто финансирование по девяти проектам, общая стоимость которых составляет 265 миллиардов рублей. В настоящее время на рассмотрении находится 47 проектов стоимостью более 11 триллионов рублей и возможным участием ВЭБ.РФ – 1,9 триллиона рублей. Постановление правительства РФ N 158, регламентирующее работу "Фабрики проектного финансирования", было подписано 15 февраля 2018 года.
https://ria.ru/20240206/vebrf-1925655816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь шувалов, россия, ванино, хабаровский край, вэб.рф (вэб)
Игорь Шувалов, Россия, Ванино, Хабаровский край, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. ВЭБ.РФ совместно с партнерами инвестировали в экономику России с использованием "Фабрики проектного финансирования" более одного триллиона рублей за пять лет, сообщила РИА Новости пресс-служба госкорпорации.
"Фабрика проектного финансирования" – ключевой финансовый инструмент для поддержки крупных инвестиционных проектов, задача которого - привлечение "длинных" денег. В настоящее время в рамках Фабрики реализуется 28 проектов общей стоимостью около двух триллионов рублей, при этом объем выданных средств в экономику превышает один триллион рублей, из них порядка 700 миллиардов рублей – это средства ВЭБ.РФ и банков-партнеров", - цитирует пресс-служба председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова
.
Он подчеркнул, что основная ликвидность – это средства коммерческих банков. При этом участие ВЭБ.РФ, как правило, составляет 20-25% от требуемого кредита.
Как уточнили в госкорпорации, инструмент обеспечивает повышение устойчивости проектов благодаря субсидии, которая выплачивается в случае повышения ключевой ставки.
ВЭБ.РФ ведет диалог о работе механизма Фабрики в период высоких ставок
"Это позволяет коммерческим банкам предоставлять в инвестиционные проекты долгосрочные кредиты сроком на 10-15 лет. Программа постоянно развивается, постановление дополняется новыми изменениями. Мы вместе с министерством экономического развития и нашими партнерами стараемся сделать этот механизм более гибким и доступным", - добавил Шувалов.
В госкорпорации сообщили, что этот механизм позволил поддержать крупнейшие проекты в аэропортовой, портовой и дорожной инфраструктурах, энергетике, газохимии, промышленности, металлургии. Ряд проектов уже вышли на операционную фазу, среди них производства в химической промышленности, терминал в морском порту Ванино
(Хабаровский край
), терминал аэропорта в Новосибирске
. В краткосрочной перспективе ожидается выход на операционную фазу такого крупного проекта, как автодорога "Восточный выезд" из Уфы
в Башкортостане.
В 2023 году открыто финансирование по девяти проектам, общая стоимость которых составляет 265 миллиардов рублей. В настоящее время на рассмотрении находится 47 проектов стоимостью более 11 триллионов рублей и возможным участием ВЭБ.РФ – 1,9 триллиона рублей.
Постановление правительства РФ N 158, регламентирующее работу "Фабрики проектного финансирования", было подписано 15 февраля 2018 года.
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