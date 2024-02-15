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Путин описал впечатления от интервью с Такером Карлсоном - РИА Новости, 15.02.2024
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06:56 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/intervyu-1927477419.html
Путин описал впечатления от интервью с Такером Карлсоном
Путин описал впечатления от интервью с Такером Карлсоном - РИА Новости, 15.02.2024
Путин описал впечатления от интервью с Такером Карлсоном
Президент России Владимир Путин заявил, что не получил полного удовольствия от интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, об этом он сказал в интервью... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T06:56
2024-02-15T06:56
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сша
владимир путин
такер карлсон
павел зарубин
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интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не получил полного удовольствия от интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, об этом он сказал в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.По словам Путина, он хотел, чтобы Карлсон вел себя агрессивно и задавал острые вопросы, глава государства был готов так же остро отвечать. Но, отметил он, американский журналист выбрал другую тактику."Откровенно говоря, полного удовольствия от этого интервью я не получил, но он шел жестко по своему плану и он свой план исполнил", - сказал Путин в интервью, опубликованном в Telegram-канале Кремля.При этом глава государства подчеркнул, что не ему судить о содержательности своего интервью Такеру Карлсону.Опасный человекСамого Карлсона президент назвал опасным человеком и признался, что был готов и хотел слышать от него агрессивные вопросы, чтобы иметь возможность так же остро отвечать, но тот выбрал другую тактику."Он несколько раз меня пытался прервать, но все-таки на удивление для западного журналиста оказался терпеливым, выслушивал мои длительные диалоги, особенно касающиеся истории, и не давал мне повода сделать то, к чему я был бы готов", - пояснил Путин.Глава государства заявил, что сегодня с Западом не удается вести прямой диалог, и поблагодарил Такера Карлсона за посредничество в этом."Показали бы истинное лицо"Путин, говоря об угрозе ареста Карлсона после интервью с ним, отметил, что это было бы печально, но журналист знал, на что шел.Санкции в отношении американского журналиста Такера Карлсона после визита в Россию показали бы истинное лицо современной либерально-демократической диктатуры в США, добавил президент."Это было бы неплохо. Они бы показали тогда свое истинное лицо", - сказал Путин.Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью с момента публикации в соцсети X набрало уже более 200 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 16,5 миллиона просмотров.
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Россия, США, Владимир Путин, Такер Карлсон, Павел Зарубин, НАТО, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Путин описал впечатления от интервью с Такером Карлсоном

Путин не получил полного удовольствия от интервью Такеру Карлсону

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не получил полного удовольствия от интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, об этом он сказал в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
По словам Путина, он хотел, чтобы Карлсон вел себя агрессивно и задавал острые вопросы, глава государства был готов так же остро отвечать. Но, отметил он, американский журналист выбрал другую тактику.
«
"Откровенно говоря, полного удовольствия от этого интервью я не получил, но он шел жестко по своему плану и он свой план исполнил", - сказал Путин в интервью, опубликованном в Telegram-канале Кремля.
При этом глава государства подчеркнул, что не ему судить о содержательности своего интервью Такеру Карлсону.

Опасный человек

Самого Карлсона президент назвал опасным человеком и признался, что был готов и хотел слышать от него агрессивные вопросы, чтобы иметь возможность так же остро отвечать, но тот выбрал другую тактику.
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"Он несколько раз меня пытался прервать, но все-таки на удивление для западного журналиста оказался терпеливым, выслушивал мои длительные диалоги, особенно касающиеся истории, и не давал мне повода сделать то, к чему я был бы готов", - пояснил Путин.
Глава государства заявил, что сегодня с Западом не удается вести прямой диалог, и поблагодарил Такера Карлсона за посредничество в этом.

"Показали бы истинное лицо"

Путин, говоря об угрозе ареста Карлсона после интервью с ним, отметил, что это было бы печально, но журналист знал, на что шел.
Санкции в отношении американского журналиста Такера Карлсона после визита в Россию показали бы истинное лицо современной либерально-демократической диктатуры в США, добавил президент.
"Это было бы неплохо. Они бы показали тогда свое истинное лицо", - сказал Путин.
Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью с момента публикации в соцсети X набрало уже более 200 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 16,5 миллиона просмотров.
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