https://ria.ru/20240215/intervyu-1927477419.html

Путин описал впечатления от интервью с Такером Карлсоном

Путин описал впечатления от интервью с Такером Карлсоном - РИА Новости, 15.02.2024

Путин описал впечатления от интервью с Такером Карлсоном

Президент России Владимир Путин заявил, что не получил полного удовольствия от интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, об этом он сказал в интервью... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T06:56

2024-02-15T06:56

2024-02-15T06:56

россия

сша

владимир путин

такер карлсон

павел зарубин

нато

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не получил полного удовольствия от интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, об этом он сказал в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.По словам Путина, он хотел, чтобы Карлсон вел себя агрессивно и задавал острые вопросы, глава государства был готов так же остро отвечать. Но, отметил он, американский журналист выбрал другую тактику."Откровенно говоря, полного удовольствия от этого интервью я не получил, но он шел жестко по своему плану и он свой план исполнил", - сказал Путин в интервью, опубликованном в Telegram-канале Кремля.При этом глава государства подчеркнул, что не ему судить о содержательности своего интервью Такеру Карлсону.Опасный человекСамого Карлсона президент назвал опасным человеком и признался, что был готов и хотел слышать от него агрессивные вопросы, чтобы иметь возможность так же остро отвечать, но тот выбрал другую тактику."Он несколько раз меня пытался прервать, но все-таки на удивление для западного журналиста оказался терпеливым, выслушивал мои длительные диалоги, особенно касающиеся истории, и не давал мне повода сделать то, к чему я был бы готов", - пояснил Путин.Глава государства заявил, что сегодня с Западом не удается вести прямой диалог, и поблагодарил Такера Карлсона за посредничество в этом."Показали бы истинное лицо"Путин, говоря об угрозе ареста Карлсона после интервью с ним, отметил, что это было бы печально, но журналист знал, на что шел.Санкции в отношении американского журналиста Такера Карлсона после визита в Россию показали бы истинное лицо современной либерально-демократической диктатуры в США, добавил президент."Это было бы неплохо. Они бы показали тогда свое истинное лицо", - сказал Путин.Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью с момента публикации в соцсети X набрало уже более 200 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 16,5 миллиона просмотров.

https://ria.ru/20240215/tramp-1927475283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, сша, владимир путин, такер карлсон, павел зарубин, нато, интервью владимира путина такеру карлсону