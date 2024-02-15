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В Ингушетии ребенок умер, поперхнувшись карамелью
В Ингушетии ребенок умер, поперхнувшись карамелью - РИА Новости, 15.02.2024
В Ингушетии ребенок умер, поперхнувшись карамелью
Следователи в Ингушетии проводят проверку после того, как пятилетний ребенок в одном из сел скончался, поперхнувшись карамелью, сообщило СУ СК РФ по региону. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T11:57
2024-02-15T11:57
2024-02-15T12:16
происшествия
россия
сунженский район
следственный комитет россии (ск рф)
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НАЛЬЧИК, 15 фев – РИА Новости. Следователи в Ингушетии проводят проверку после того, как пятилетний ребенок в одном из сел скончался, поперхнувшись карамелью, сообщило СУ СК РФ по региону. "Четырнадцатого февраля 2024 года 5-летний мальчик в частном домовладении в селении Троицкое Сунженского района во время игры поперхнулся находящейся у него во рту карамелью, в результате чего скончался от удушья до приезда кареты скорой помощи", - говорится в сообщении. Следователи организовали проверку, во время которой проведен осмотр места происшествия, опрошены свидетели, назначены судебные экспертизы.
https://ria.ru/20231221/pogibshiy-1917139192.html
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происшествия, россия, сунженский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Сунженский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ингушетии ребенок умер, поперхнувшись карамелью
В Ингушетии пятилетний ребенок умер, поперхнувшись карамелью