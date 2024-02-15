https://ria.ru/20240215/gumpomosch-1927665872.html

Три фуры гуманитарной помощи для участников спецоперации отправили с Алтая

Три фуры гуманитарной помощи для участников спецоперации отправили с Алтая - РИА Новости, 15.02.2024

Три фуры гуманитарной помощи для участников спецоперации отправили с Алтая

Три фуры с гуманитарной помощью для участников спецоперации и жителей Донбасса отправили из Алтайского края. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T20:04

2024-02-15T20:04

2024-02-15T20:04

надежные люди

донбасс

алтайский край

барнаул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927659336_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_3e21dc59f6b5077271e453882be9cae4.jpg

БАРНАУЛ, 15 фев - РИА Новости. Три фуры с гуманитарной помощью для участников спецоперации и жителей Донбасса отправили из Алтайского края. "Более 80 тонн груза для алтайских бойцов и жителей Донбасса отправили на трех фурах сегодня, 15 февраля, из Барнаула в ЛНР. Гуманитарная помощь будет доставлена к 23 февраля. Груз собран правительством Алтайского края, краевым советом женщин, "Женским движением Единой России", Народным фронтом, предприятиями и волонтерами, в том числе активистами территориального общественного самоуправления западного микрорайона Барнаула", - говорится в сообщении. Отмечается, что землякам отправили балаклавы, тактические носилки, маскировочные сети, сухофрукты, орехи, термосы, термокружки, а также постельные принадлежности для госпиталей.

https://ria.ru/20240206/svo-1925794859.html

донбасс

алтайский край

барнаул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донбасс, алтайский край, барнаул