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Три фуры гуманитарной помощи для участников спецоперации отправили с Алтая - РИА Новости, 15.02.2024
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20:04 15.02.2024
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Три фуры гуманитарной помощи для участников спецоперации отправили с Алтая
Три фуры гуманитарной помощи для участников спецоперации отправили с Алтая - РИА Новости, 15.02.2024
Три фуры гуманитарной помощи для участников спецоперации отправили с Алтая
Три фуры с гуманитарной помощью для участников спецоперации и жителей Донбасса отправили из Алтайского края. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T20:04
2024-02-15T20:04
надежные люди
донбасс
алтайский край
барнаул
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БАРНАУЛ, 15 фев - РИА Новости. Три фуры с гуманитарной помощью для участников спецоперации и жителей Донбасса отправили из Алтайского края. "Более 80 тонн груза для алтайских бойцов и жителей Донбасса отправили на трех фурах сегодня, 15 февраля, из Барнаула в ЛНР. Гуманитарная помощь будет доставлена к 23 февраля. Груз собран правительством Алтайского края, краевым советом женщин, "Женским движением Единой России", Народным фронтом, предприятиями и волонтерами, в том числе активистами территориального общественного самоуправления западного микрорайона Барнаула", - говорится в сообщении. Отмечается, что землякам отправили балаклавы, тактические носилки, маскировочные сети, сухофрукты, орехи, термосы, термокружки, а также постельные принадлежности для госпиталей.
https://ria.ru/20240206/svo-1925794859.html
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донбасс, алтайский край, барнаул
Надежные люди, Донбасс, Алтайский край, Барнаул

Три фуры гуманитарной помощи для участников спецоперации отправили с Алтая

© Фото : Правительство Алтайского краяВолонтёры плетут маскировочные сети для бойцов
Волонтёры плетут маскировочные сети для бойцов - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© Фото : Правительство Алтайского края
Волонтёры плетут маскировочные сети для бойцов
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БАРНАУЛ, 15 фев - РИА Новости. Три фуры с гуманитарной помощью для участников спецоперации и жителей Донбасса отправили из Алтайского края.
«
"Более 80 тонн груза для алтайских бойцов и жителей Донбасса отправили на трех фурах сегодня, 15 февраля, из Барнаула в ЛНР. Гуманитарная помощь будет доставлена к 23 февраля. Груз собран правительством Алтайского края, краевым советом женщин, "Женским движением Единой России", Народным фронтом, предприятиями и волонтерами, в том числе активистами территориального общественного самоуправления западного микрорайона Барнаула", - говорится в сообщении.
Отмечается, что землякам отправили балаклавы, тактические носилки, маскировочные сети, сухофрукты, орехи, термосы, термокружки, а также постельные принадлежности для госпиталей.
Автомобиль, служивший для сохранения снежных барсов, передали отряду Барс на СВО
Автомобиль Сайлюгемского нацпарка, передали отряду "Барс" в зону СВО
6 февраля, 19:38
 
Надежные людиДонбассАлтайский крайБарнаул
 
 
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