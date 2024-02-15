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Три фуры гуманитарной помощи для участников спецоперации отправили с Алтая
Три фуры гуманитарной помощи для участников спецоперации отправили с Алтая - РИА Новости, 15.02.2024
Три фуры гуманитарной помощи для участников спецоперации отправили с Алтая
Три фуры с гуманитарной помощью для участников спецоперации и жителей Донбасса отправили из Алтайского края. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T20:04
2024-02-15T20:04
2024-02-15T20:04
надежные люди
донбасс
алтайский край
барнаул
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БАРНАУЛ, 15 фев - РИА Новости. Три фуры с гуманитарной помощью для участников спецоперации и жителей Донбасса отправили из Алтайского края. "Более 80 тонн груза для алтайских бойцов и жителей Донбасса отправили на трех фурах сегодня, 15 февраля, из Барнаула в ЛНР. Гуманитарная помощь будет доставлена к 23 февраля. Груз собран правительством Алтайского края, краевым советом женщин, "Женским движением Единой России", Народным фронтом, предприятиями и волонтерами, в том числе активистами территориального общественного самоуправления западного микрорайона Барнаула", - говорится в сообщении. Отмечается, что землякам отправили балаклавы, тактические носилки, маскировочные сети, сухофрукты, орехи, термосы, термокружки, а также постельные принадлежности для госпиталей.
https://ria.ru/20240206/svo-1925794859.html
донбасс
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, алтайский край, барнаул
Надежные люди, Донбасс, Алтайский край, Барнаул
БАРНАУЛ, 15 фев - РИА Новости. Три фуры с гуманитарной помощью для участников спецоперации и жителей Донбасса отправили из Алтайского края.
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"Более 80 тонн груза для алтайских бойцов и жителей Донбасса отправили на трех фурах сегодня, 15 февраля, из Барнаула
в ЛНР
. Гуманитарная помощь будет доставлена к 23 февраля. Груз собран правительством Алтайского края, краевым советом женщин, "Женским движением Единой России", Народным фронтом, предприятиями и волонтерами, в том числе активистами территориального общественного самоуправления западного микрорайона Барнаула", - говорится в сообщении.
Отмечается, что землякам отправили балаклавы, тактические носилки, маскировочные сети, сухофрукты, орехи, термосы, термокружки, а также постельные принадлежности для госпиталей.
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