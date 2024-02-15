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Новая партия гумпомощи от Архангельской области отправится на СВО - РИА Новости, 15.02.2024
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13:15 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/gumanitarka-1927557790.html
Новая партия гумпомощи от Архангельской области отправится на СВО
Новая партия гумпомощи от Архангельской области отправится на СВО - РИА Новости, 15.02.2024
Новая партия гумпомощи от Архангельской области отправится на СВО
Посылки с продуктами, медикаментами, одеждой и другими вещами для российских бойцов поступили в штаб помощи мобилизованным и их семьям губернаторского центра... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T13:15
2024-02-15T13:15
надежные люди
архангельская область
архангельск
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АРХАНГЕЛЬСК, 15 фев – РИА Новости. Посылки с продуктами, медикаментами, одеждой и другими вещами для российских бойцов поступили в штаб помощи мобилизованным и их семьям губернаторского центра "Вместе мы сильнее" Архангельской области, очередная партия готовится к отправке, сообщили в пресс-службе правительства региона. Отмечается, что в сборе участвуют НКО, различные учреждения, организации области, а также инициативные северяне. Так, сотрудники управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доставили в центр партию вещей для военнослужащих. Представители молодежного совета ведомства привезли медикаменты, одежду, продукты питания, маскировочные сети, термоодеяла, полотенца и другую гуманитарную помощь. "Присоединились к доброму делу также областной профсоюз работников здравоохранения и коллектив первичной профсоюзной организации клинической офтальмологической больницы в Архангельске. Они собрали для военнослужащих медицинские препараты, средства гигиены, продукты. Посылки будут направлены в 200-ю бригаду Северного флота", - говорится в сообщении. Новую партию гуманитарной помощи для российских бойцов готовят и активисты Холмогорского округа. В нее войдут партия пробковых сапог, маскировочные сети, лекарственные средства, предметы гигиены, футболки, балаклавы, носки, открытки и письма бойцам, собранные и подготовленные учениками и педагогами Холмогорской школы. Готовят к отправке в зону СВО жители округа также машины УАЗ и "ГАЗель", которые требуются бойцам для выполнения вспомогательных задач. Доставить груз до места назначения северянам поможет губернаторский центр. Как отметил директор губернаторского центра "Вместе мы сильнее" Максим Арбузов, учреждение старается оказывать максимальное содействие в доставке грузов в зону СВО всем обратившимся. "На постоянной основе мы сотрудничаем более чем с десятью объединениями и организациями. Активисты собирают вещи для бойцов с большой заботой, стараясь учесть все их пожелания", - приводятся в сообщении слова Арбузова.
https://ria.ru/20240214/svo-1927296200.html
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архангельская область, архангельск
Надежные люди, Архангельская область, Архангельск
Новая партия гумпомощи от Архангельской области отправится на СВО

Новая партия гумпомощи от жителей Архангельской области отправится на СВО

© Фото пресс-службы правительства Архангельской области Новая партия гуманитарного груза от жителей Архангельской области отправится на СВО
Новая партия гуманитарного груза от жителей Архангельской области отправится на СВО
© Фото пресс-службы правительства Архангельской области
Новая партия гуманитарного груза от жителей Архангельской области отправится на СВО
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АРХАНГЕЛЬСК, 15 фев – РИА Новости. Посылки с продуктами, медикаментами, одеждой и другими вещами для российских бойцов поступили в штаб помощи мобилизованным и их семьям губернаторского центра "Вместе мы сильнее" Архангельской области, очередная партия готовится к отправке, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Отмечается, что в сборе участвуют НКО, различные учреждения, организации области, а также инициативные северяне. Так, сотрудники управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доставили в центр партию вещей для военнослужащих. Представители молодежного совета ведомства привезли медикаменты, одежду, продукты питания, маскировочные сети, термоодеяла, полотенца и другую гуманитарную помощь.
© Фото пресс-службы правительства Архангельской области Новая партия гуманитарного груза от жителей Архангельской области отправится на СВО
Новая партия гуманитарного груза от жителей Архангельской области отправится на СВО
© Фото пресс-службы правительства Архангельской области
Новая партия гуманитарного груза от жителей Архангельской области отправится на СВО
"Присоединились к доброму делу также областной профсоюз работников здравоохранения и коллектив первичной профсоюзной организации клинической офтальмологической больницы в Архангельске. Они собрали для военнослужащих медицинские препараты, средства гигиены, продукты. Посылки будут направлены в 200-ю бригаду Северного флота", - говорится в сообщении.
Новую партию гуманитарной помощи для российских бойцов готовят и активисты Холмогорского округа. В нее войдут партия пробковых сапог, маскировочные сети, лекарственные средства, предметы гигиены, футболки, балаклавы, носки, открытки и письма бойцам, собранные и подготовленные учениками и педагогами Холмогорской школы.
Готовят к отправке в зону СВО жители округа также машины УАЗ и "ГАЗель", которые требуются бойцам для выполнения вспомогательных задач. Доставить груз до места назначения северянам поможет губернаторский центр.
Как отметил директор губернаторского центра "Вместе мы сильнее" Максим Арбузов, учреждение старается оказывать максимальное содействие в доставке грузов в зону СВО всем обратившимся. "На постоянной основе мы сотрудничаем более чем с десятью объединениями и организациями. Активисты собирают вещи для бойцов с большой заботой, стараясь учесть все их пожелания", - приводятся в сообщении слова Арбузова.
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Надежные людиАрхангельская областьАрхангельск
 
 
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