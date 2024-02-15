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В Грузии досрочно освободили "священника — отравителя" - РИА Новости, 15.02.2024
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09:11 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/gruziya-1927485973.html
В Грузии досрочно освободили "священника — отравителя"
В Грузии досрочно освободили "священника — отравителя" - РИА Новости, 15.02.2024
В Грузии досрочно освободили "священника — отравителя"
Расширен лид. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T09:11
2024-02-15T09:11
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Расширен лид. ТБИЛИСИ, 15 фев – РИА Новости. Высокопоставленный священнослужитель патриархии Георгий Мамаладзе, задержанный в 2017 году по скандальному делу о цианиде, был досрочно освобожден после семи лет заключения, заявил журналистам его адвокат Георгий Панцулая. "Он был освобожден ночью, досрочно, поэтому официальных подробностей у нас пока нет, но могу подтвердить, что его освободили сегодня. Мамаладзе оставалось (находиться в заключении - ред.) около 1 года и 9 месяцев",- заявил адвокат журналистам. Сам Мамаладзе в разговоре с журналистами после освобождения заявил, что "общество и так знает правду" о его деле. Священнослужитель был задержан 10 февраля 2017 года в Тбилисском аэропорту, откуда он должен был вылететь в Германию. Там на лечении находился Католикос-Патриарх Илия II и Шорена Тетруашвили — секретарь-референт патриарха, в попытке убийства которой обвинялся Мамрадзе. По данным следствия, в багаже Мамаладзе обнаружили цианид натрия, а в квартире — кустарно изготовленное огнестрельное оружие и шесть патронов. В сентябре 2017 года Тбилисский городской суд приговорил его к девяти года тюрьмы.
https://ria.ru/20170905/1501788763.html
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илия ii (католикос-патриарх всея грузии), грузия, германия, в мире
Илия II (Католикос-Патриарх всея Грузии), Грузия, Германия, В мире
В Грузии досрочно освободили "священника — отравителя"

В Грузии досрочно освободили "священника — отравителя" Георгия Мамаладзе

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ТБИЛИСИ, 15 фев – РИА Новости. Высокопоставленный священнослужитель патриархии Георгий Мамаладзе, задержанный в 2017 году по скандальному делу о цианиде, был досрочно освобожден после семи лет заключения, заявил журналистам его адвокат Георгий Панцулая.
"Он был освобожден ночью, досрочно, поэтому официальных подробностей у нас пока нет, но могу подтвердить, что его освободили сегодня. Мамаладзе оставалось (находиться в заключении - ред.) около 1 года и 9 месяцев",- заявил адвокат журналистам.
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Сам Мамаладзе в разговоре с журналистами после освобождения заявил, что "общество и так знает правду" о его деле.
Священнослужитель был задержан 10 февраля 2017 года в Тбилисском аэропорту, откуда он должен был вылететь в Германию. Там на лечении находился Католикос-Патриарх Илия II и Шорена Тетруашвили — секретарь-референт патриарха, в попытке убийства которой обвинялся Мамрадзе. По данным следствия, в багаже Мамаладзе обнаружили цианид натрия, а в квартире — кустарно изготовленное огнестрельное оружие и шесть патронов. В сентябре 2017 года Тбилисский городской суд приговорил его к девяти года тюрьмы.
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