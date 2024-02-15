https://ria.ru/20240215/gosuslugi-1927589739.html
Шадаев рассказал о доступности некоторых госуслуг через умные колонки
Шадаев рассказал о доступности некоторых госуслуг через умные колонки - РИА Новости, 15.02.2024
Шадаев рассказал о доступности некоторых госуслуг через умные колонки
Некоторые госуслуги могут быть доступны гражданам через умные колонки в течение трех лет, при этом россияне также смогут продолжать получать услуги в МФЦ,... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T14:43
2024-02-15T14:43
2024-02-15T14:43
технологии
максут шадаев
россия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Некоторые госуслуги могут быть доступны гражданам через умные колонки в течение трех лет, при этом россияне также смогут продолжать получать услуги в МФЦ, рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев в интервью Первому каналу. "МФЦ также останется для той категории людей, которой он более привычен. Тому, кто захочет использовать биометрическую идентификацию - получать справки, выписки, записываться к врачу или что-то еще с помощью голосовых колонок - мы такую возможность тоже обеспечим. У нас уже Алиса может позвать робота Макса, провести какие-то консультации, но мы считаем, что в течение трех лет сможем покорить эту высоту с колонками", - сообщил Шадаев. По его словам, голосовые колонки пользуются спросом среди граждан. "Где пользователю удобно, там он должен иметь возможность заказать услугу в той форме, которая ему удобна", - пояснил Шадаев. Он также обратил внимание, что есть услуги, с которыми граждане сталкиваются не часто, однако под каждой услугой лежит большая нормативно-правовая база, а чтобы получить ее, "человеку не хочется разбираться во всех этих нюансах". Он добавил, что услуги - это концепция незаметного, невидимого государства, которое должно бесшовно обеспечивать предоставление своих сервисов на различных устройствах: "Если пользователь ходит с мобильным приложением, смотрит баланс банка, операции и все остальное, то там же он может получить выписку, оформить социальное пособие, льготу". Глава Минцифры отметил, что главная задача для министерства на текущий момент - это обеспечить жителей России дешевой связью и интернетом, и с перспективой дать такой сервис другим странам, добавив, что к 2025 году в стране начнется серийное производство базовых станций 5G, а к 2026 году их будут активно устанавливать в мегаполисах. В январе экс-замглавы Минцифры Дмитрий Ким рассказал РИА Новости, что российские операторы заключили форвардные контракты с отечественными производителями базовых станций для мобильных сетей связи на более чем 100 миллиардов рублей, по ним до 2030 года будет поставлено порядка 75 тысяч базовых станций.
https://ria.ru/20240211/pomoschnik-1926689423.html
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технологии, максут шадаев, россия
Технологии, Максут Шадаев, Россия
Шадаев рассказал о доступности некоторых госуслуг через умные колонки
Шадаев: некоторые госуслуги могут быть доступны через умные колонки через 3 года
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости.
Некоторые госуслуги могут быть доступны гражданам через умные колонки в течение трех лет, при этом россияне также смогут продолжать получать услуги в МФЦ, рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев в интервью Первому каналу
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"МФЦ также останется для той категории людей, которой он более привычен. Тому, кто захочет использовать биометрическую идентификацию - получать справки, выписки, записываться к врачу или что-то еще с помощью голосовых колонок - мы такую возможность тоже обеспечим. У нас уже Алиса может позвать робота Макса, провести какие-то консультации, но мы считаем, что в течение трех лет сможем покорить эту высоту с колонками", - сообщил Шадаев.
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По его словам, голосовые колонки пользуются спросом среди граждан. "Где пользователю удобно, там он должен иметь возможность заказать услугу в той форме, которая ему удобна", - пояснил Шадаев. Он также обратил внимание, что есть услуги, с которыми граждане сталкиваются не часто, однако под каждой услугой лежит большая нормативно-правовая база, а чтобы получить ее, "человеку не хочется разбираться во всех этих нюансах".
Он добавил, что услуги - это концепция незаметного, невидимого государства, которое должно бесшовно обеспечивать предоставление своих сервисов на различных устройствах: "Если пользователь ходит с мобильным приложением, смотрит баланс банка, операции и все остальное, то там же он может получить выписку, оформить социальное пособие, льготу".
Глава Минцифры отметил, что главная задача для министерства на текущий момент - это обеспечить жителей России дешевой связью и интернетом, и с перспективой дать такой сервис другим странам, добавив, что к 2025 году в стране начнется серийное производство базовых станций 5G, а к 2026 году их будут активно устанавливать в мегаполисах.
В январе экс-замглавы Минцифры Дмитрий Ким рассказал РИА Новости, что российские операторы заключили форвардные контракты с отечественными производителями базовых станций для мобильных сетей связи на более чем 100 миллиардов рублей, по ним до 2030 года будет поставлено порядка 75 тысяч базовых станций.
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