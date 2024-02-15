Рейтинг@Mail.ru
Шадаев рассказал о доступности некоторых госуслуг через умные колонки - РИА Новости, 15.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/gosuslugi-1927589739.html
Шадаев рассказал о доступности некоторых госуслуг через умные колонки
Шадаев рассказал о доступности некоторых госуслуг через умные колонки - РИА Новости, 15.02.2024
Шадаев рассказал о доступности некоторых госуслуг через умные колонки
Некоторые госуслуги могут быть доступны гражданам через умные колонки в течение трех лет, при этом россияне также смогут продолжать получать услуги в МФЦ,... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T14:43
2024-02-15T14:43
технологии
максут шадаев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796424856_0:257:3184:2048_1920x0_80_0_0_769ac93a998783e29153c6a739591f55.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Некоторые госуслуги могут быть доступны гражданам через умные колонки в течение трех лет, при этом россияне также смогут продолжать получать услуги в МФЦ, рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев в интервью Первому каналу. "МФЦ также останется для той категории людей, которой он более привычен. Тому, кто захочет использовать биометрическую идентификацию - получать справки, выписки, записываться к врачу или что-то еще с помощью голосовых колонок - мы такую возможность тоже обеспечим. У нас уже Алиса может позвать робота Макса, провести какие-то консультации, но мы считаем, что в течение трех лет сможем покорить эту высоту с колонками", - сообщил Шадаев. По его словам, голосовые колонки пользуются спросом среди граждан. "Где пользователю удобно, там он должен иметь возможность заказать услугу в той форме, которая ему удобна", - пояснил Шадаев. Он также обратил внимание, что есть услуги, с которыми граждане сталкиваются не часто, однако под каждой услугой лежит большая нормативно-правовая база, а чтобы получить ее, "человеку не хочется разбираться во всех этих нюансах". Он добавил, что услуги - это концепция незаметного, невидимого государства, которое должно бесшовно обеспечивать предоставление своих сервисов на различных устройствах: "Если пользователь ходит с мобильным приложением, смотрит баланс банка, операции и все остальное, то там же он может получить выписку, оформить социальное пособие, льготу". Глава Минцифры отметил, что главная задача для министерства на текущий момент - это обеспечить жителей России дешевой связью и интернетом, и с перспективой дать такой сервис другим странам, добавив, что к 2025 году в стране начнется серийное производство базовых станций 5G, а к 2026 году их будут активно устанавливать в мегаполисах. В январе экс-замглавы Минцифры Дмитрий Ким рассказал РИА Новости, что российские операторы заключили форвардные контракты с отечественными производителями базовых станций для мобильных сетей связи на более чем 100 миллиардов рублей, по ним до 2030 года будет поставлено порядка 75 тысяч базовых станций.
https://ria.ru/20240211/pomoschnik-1926689423.html
https://ria.ru/20240211/gosuslugi-1926700665.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796424856_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_854a520443f248cf22bff6fcfc75eaf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, максут шадаев, россия
Технологии, Максут Шадаев, Россия
Шадаев рассказал о доступности некоторых госуслуг через умные колонки

Шадаев: некоторые госуслуги могут быть доступны через умные колонки через 3 года

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Некоторые госуслуги могут быть доступны гражданам через умные колонки в течение трех лет, при этом россияне также смогут продолжать получать услуги в МФЦ, рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев в интервью Первому каналу.
«
"МФЦ также останется для той категории людей, которой он более привычен. Тому, кто захочет использовать биометрическую идентификацию - получать справки, выписки, записываться к врачу или что-то еще с помощью голосовых колонок - мы такую возможность тоже обеспечим. У нас уже Алиса может позвать робота Макса, провести какие-то консультации, но мы считаем, что в течение трех лет сможем покорить эту высоту с колонками", - сообщил Шадаев.
Приложение Госуслуги - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
Чернышенко рассказал о виртуальном помощнике на Госуслугах
11 февраля, 13:59
По его словам, голосовые колонки пользуются спросом среди граждан. "Где пользователю удобно, там он должен иметь возможность заказать услугу в той форме, которая ему удобна", - пояснил Шадаев. Он также обратил внимание, что есть услуги, с которыми граждане сталкиваются не часто, однако под каждой услугой лежит большая нормативно-правовая база, а чтобы получить ее, "человеку не хочется разбираться во всех этих нюансах".
Он добавил, что услуги - это концепция незаметного, невидимого государства, которое должно бесшовно обеспечивать предоставление своих сервисов на различных устройствах: "Если пользователь ходит с мобильным приложением, смотрит баланс банка, операции и все остальное, то там же он может получить выписку, оформить социальное пособие, льготу".
Глава Минцифры отметил, что главная задача для министерства на текущий момент - это обеспечить жителей России дешевой связью и интернетом, и с перспективой дать такой сервис другим странам, добавив, что к 2025 году в стране начнется серийное производство базовых станций 5G, а к 2026 году их будут активно устанавливать в мегаполисах.
В январе экс-замглавы Минцифры Дмитрий Ким рассказал РИА Новости, что российские операторы заключили форвардные контракты с отечественными производителями базовых станций для мобильных сетей связи на более чем 100 миллиардов рублей, по ним до 2030 года будет поставлено порядка 75 тысяч базовых станций.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
На Госуслугах к концу года станут доступны все справки и социальные льготы
11 февраля, 15:30
 
ТехнологииМаксут ШадаевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала