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В Коми возбудили дело против жителя Сыктывкара, желавшего воевать за ВСУ - РИА Новости, 15.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/gosizmena-1927544386.html
В Коми возбудили дело против жителя Сыктывкара, желавшего воевать за ВСУ
В Коми возбудили дело против жителя Сыктывкара, желавшего воевать за ВСУ - РИА Новости, 15.02.2024
В Коми возбудили дело против жителя Сыктывкара, желавшего воевать за ВСУ
Житель Сыктывкара, намеревавшийся воевать против России и успевший выполнить задание по съемке одного из городских соцобъектов в качестве мишени для возможных... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T12:33
2024-02-15T12:33
специальная военная операция на украине
безопасность
сыктывкар
россия
украина
республика коми
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Житель Сыктывкара, намеревавшийся воевать против России и успевший выполнить задание по съемке одного из городских соцобъектов в качестве мишени для возможных диверсий, стал фигурантом уголовного дела о подготовке к госизмене, сообщила пресс-служба УФСБ по республике Коми. Как информирует ведомство, мужчина в августе-ноябре прошлого года установил контакт с куратором украинского военизированного объединения, признанного террористическим и запрещенного на территории РФ. "(Он) принес присягу верности данной организации, выполнил специальное задание по подготовке фото- и видеоматериалов уязвимых мест одного из объектов социальной инфраструктуры г. Сыктывкара в целях дальнейшего совершения диверсионных акций и намеревался выехать на территорию Украины через Белгородскую область для вступления в преступное формирование", – рассказали в УФСБ. В декабре силовики задержали подозреваемого в Белгороде, откуда его этапировали в Сыктывкар. "В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 30, статье 275 УК РФ (приготовление к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника) и части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической)", – говорится в сообщении. Как отмечают в УФСБ по Коми, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240205/akter-1925533281.html
сыктывкар
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безопасность, сыктывкар, россия, украина, республика коми, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сыктывкар, Россия, Украина, Республика Коми, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
В Коми возбудили дело против жителя Сыктывкара, желавшего воевать за ВСУ

ФСБ возбудила дело против жителя Коми, желавшего воевать против России

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Житель Сыктывкара, намеревавшийся воевать против России и успевший выполнить задание по съемке одного из городских соцобъектов в качестве мишени для возможных диверсий, стал фигурантом уголовного дела о подготовке к госизмене, сообщила пресс-служба УФСБ по республике Коми.
Как информирует ведомство, мужчина в августе-ноябре прошлого года установил контакт с куратором украинского военизированного объединения, признанного террористическим и запрещенного на территории РФ.
"(Он) принес присягу верности данной организации, выполнил специальное задание по подготовке фото- и видеоматериалов уязвимых мест одного из объектов социальной инфраструктуры г. Сыктывкара в целях дальнейшего совершения диверсионных акций и намеревался выехать на территорию Украины через Белгородскую область для вступления в преступное формирование", – рассказали в УФСБ.
В декабре силовики задержали подозреваемого в Белгороде, откуда его этапировали в Сыктывкар. "В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 30, статье 275 УК РФ (приготовление к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника) и части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической)", – говорится в сообщении.
Как отмечают в УФСБ по Коми, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
Кирилл Канахин
Актера из "Глухаря" Канахина будут заочно судить в России за госизмену
5 февраля, 17:58
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСыктывкарРоссияУкраинаРеспублика КомиФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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