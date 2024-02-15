https://ria.ru/20240215/gosizmena-1927544386.html

В Коми возбудили дело против жителя Сыктывкара, желавшего воевать за ВСУ

В Коми возбудили дело против жителя Сыктывкара, желавшего воевать за ВСУ - РИА Новости, 15.02.2024

В Коми возбудили дело против жителя Сыктывкара, желавшего воевать за ВСУ

Житель Сыктывкара, намеревавшийся воевать против России и успевший выполнить задание по съемке одного из городских соцобъектов в качестве мишени для возможных... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T12:33

2024-02-15T12:33

2024-02-15T12:33

специальная военная операция на украине

безопасность

сыктывкар

россия

украина

республика коми

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ситуация в днр и лнр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Житель Сыктывкара, намеревавшийся воевать против России и успевший выполнить задание по съемке одного из городских соцобъектов в качестве мишени для возможных диверсий, стал фигурантом уголовного дела о подготовке к госизмене, сообщила пресс-служба УФСБ по республике Коми. Как информирует ведомство, мужчина в августе-ноябре прошлого года установил контакт с куратором украинского военизированного объединения, признанного террористическим и запрещенного на территории РФ. "(Он) принес присягу верности данной организации, выполнил специальное задание по подготовке фото- и видеоматериалов уязвимых мест одного из объектов социальной инфраструктуры г. Сыктывкара в целях дальнейшего совершения диверсионных акций и намеревался выехать на территорию Украины через Белгородскую область для вступления в преступное формирование", – рассказали в УФСБ. В декабре силовики задержали подозреваемого в Белгороде, откуда его этапировали в Сыктывкар. "В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 30, статье 275 УК РФ (приготовление к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника) и части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической)", – говорится в сообщении. Как отмечают в УФСБ по Коми, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240205/akter-1925533281.html

сыктывкар

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, сыктывкар, россия, украина, республика коми, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины