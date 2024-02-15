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"Врачи без границ" рассказали о ситуации в здравоохранении Газы - РИА Новости, 15.02.2024
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14:05 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/gaza-1927575145.html
"Врачи без границ" рассказали о ситуации в здравоохранении Газы
"Врачи без границ" рассказали о ситуации в здравоохранении Газы - РИА Новости, 15.02.2024
"Врачи без границ" рассказали о ситуации в здравоохранении Газы
Все, что могло бы помочь в лечении тяжелораненых мирных жителей в Газе, систематически уничтожается, реальная гуманитарная помощь больше не может оказываться,... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T14:05
2024-02-15T14:05
в мире
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ЖЕНЕВА, 15 фев - РИА Новости. Все, что могло бы помочь в лечении тяжелораненых мирных жителей в Газе, систематически уничтожается, реальная гуманитарная помощь больше не может оказываться, заявил в ООН в Женеве генсек международной некоммерческой организации "Врачи без границ" (Médecins sans frontières, MSF) Кристофер Локьер. "Вода, электричество, лекарства, больницы... - все, что могло бы помочь в лечении тяжелораненых мирных жителей Газы, систематически уничтожается. Условия больше не позволяют оказывать реальную гуманитарную помощь анклаву", - сказал Локьер.
https://ria.ru/20240214/bolnitsa-1927367534.html
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в мире, женева (город), врачи без границ, оон
В мире, Женева (город), Врачи без границ, ООН
"Врачи без границ" рассказали о ситуации в здравоохранении Газы

MSF: все, что могло помочь в лечении жителей Газы, систематически уничтожается

© AP Photo / Adel HanaЗдание, разрушенное в результате обстрелов с израильской стороны сектора Газа
Здание, разрушенное в результате обстрелов с израильской стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Adel Hana
Здание, разрушенное в результате обстрелов с израильской стороны сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 15 фев - РИА Новости. Все, что могло бы помочь в лечении тяжелораненых мирных жителей в Газе, систематически уничтожается, реальная гуманитарная помощь больше не может оказываться, заявил в ООН в Женеве генсек международной некоммерческой организации "Врачи без границ" (Médecins sans frontières, MSF) Кристофер Локьер.
"Вода, электричество, лекарства, больницы... - все, что могло бы помочь в лечении тяжелораненых мирных жителей Газы, систематически уничтожается. Условия больше не позволяют оказывать реальную гуманитарную помощь анклаву", - сказал Локьер.
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В миреЖенева (город)Врачи без границООН
 
 
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