https://ria.ru/20240215/gaza-1927575145.html

"Врачи без границ" рассказали о ситуации в здравоохранении Газы

"Врачи без границ" рассказали о ситуации в здравоохранении Газы - РИА Новости, 15.02.2024

"Врачи без границ" рассказали о ситуации в здравоохранении Газы

Все, что могло бы помочь в лечении тяжелораненых мирных жителей в Газе, систематически уничтожается, реальная гуманитарная помощь больше не может оказываться,... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T14:05

2024-02-15T14:05

2024-02-15T14:05

в мире

женева (город)

врачи без границ

оон

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ЖЕНЕВА, 15 фев - РИА Новости. Все, что могло бы помочь в лечении тяжелораненых мирных жителей в Газе, систематически уничтожается, реальная гуманитарная помощь больше не может оказываться, заявил в ООН в Женеве генсек международной некоммерческой организации "Врачи без границ" (Médecins sans frontières, MSF) Кристофер Локьер. "Вода, электричество, лекарства, больницы... - все, что могло бы помочь в лечении тяжелораненых мирных жителей Газы, систематически уничтожается. Условия больше не позволяют оказывать реальную гуманитарную помощь анклаву", - сказал Локьер.

https://ria.ru/20240214/bolnitsa-1927367534.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, женева (город), врачи без границ, оон