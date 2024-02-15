https://ria.ru/20240215/fts-1927548665.html

ФТС в январе увеличила перечисления в бюджет России в 1,4 раза

ФТС в январе увеличила перечисления в бюджет России в 1,4 раза - РИА Новости, 15.02.2024

ФТС в январе увеличила перечисления в бюджет России в 1,4 раза

Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе 2024 года увеличила перечисления в федеральный бюджет в 1,4 раза по сравнению с январем прошлого года - до... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T12:51

2024-02-15T12:51

2024-02-15T12:51

экономика

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898065800_0:39:3076:1769_1920x0_80_0_0_55406a6f8066046fb29076cf57441154.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе 2024 года увеличила перечисления в федеральный бюджет в 1,4 раза по сравнению с январем прошлого года - до 537 миллиардов рублей, говорится в сообщении ведомства. "За январь 2024 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 537 млрд рублей", – сказано в сообщении. В январе 2023 года ФТС уменьшила перечисления на 31,3% в годовом выражении - до 377,3 миллиарда рублей. По данным службы, за январь 2024 года таможенными органами зарегистрировано около 290 тысяч деклараций на товары. "От общего количества зарегистрированных деклараций автоматически зарегистрировано 83%, автоматически выпущено почти 25%", – сообщает ведомство. "В результате применения риск-ориентированной системы управления рисками доля деклараций на товары с таможенным досмотром от общего количества зарегистрированных деклараций составила менее 1%, при этом к экспортным декларациям данная мера была применена лишь в 0,25% случаев", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231227/fts-1918362556.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)