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ФТС в январе увеличила перечисления в бюджет России в 1,4 раза - РИА Новости, 15.02.2024
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12:51 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/fts-1927548665.html
ФТС в январе увеличила перечисления в бюджет России в 1,4 раза
ФТС в январе увеличила перечисления в бюджет России в 1,4 раза - РИА Новости, 15.02.2024
ФТС в январе увеличила перечисления в бюджет России в 1,4 раза
Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе 2024 года увеличила перечисления в федеральный бюджет в 1,4 раза по сравнению с январем прошлого года - до... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T12:51
2024-02-15T12:51
экономика
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе 2024 года увеличила перечисления в федеральный бюджет в 1,4 раза по сравнению с январем прошлого года - до 537 миллиардов рублей, говорится в сообщении ведомства. "За январь 2024 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 537 млрд рублей", – сказано в сообщении. В январе 2023 года ФТС уменьшила перечисления на 31,3% в годовом выражении - до 377,3 миллиарда рублей. По данным службы, за январь 2024 года таможенными органами зарегистрировано около 290 тысяч деклараций на товары. "От общего количества зарегистрированных деклараций автоматически зарегистрировано 83%, автоматически выпущено почти 25%", – сообщает ведомство. "В результате применения риск-ориентированной системы управления рисками доля деклараций на товары с таможенным досмотром от общего количества зарегистрированных деклараций составила менее 1%, при этом к экспортным декларациям данная мера была применена лишь в 0,25% случаев", – говорится в сообщении.
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экономика, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Экономика, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
ФТС в январе увеличила перечисления в бюджет России в 1,4 раза

ФТС в январе увеличила перечисления в федеральный бюджет в 1,4 раза

© РИА Новости / Александр КондратюкСотрудник таможенной службы
Сотрудник таможенной службы - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Сотрудник таможенной службы. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе 2024 года увеличила перечисления в федеральный бюджет в 1,4 раза по сравнению с январем прошлого года - до 537 миллиардов рублей, говорится в сообщении ведомства.
«
"За январь 2024 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 537 млрд рублей", – сказано в сообщении.
В январе 2023 года ФТС уменьшила перечисления на 31,3% в годовом выражении - до 377,3 миллиарда рублей.
По данным службы, за январь 2024 года таможенными органами зарегистрировано около 290 тысяч деклараций на товары. "От общего количества зарегистрированных деклараций автоматически зарегистрировано 83%, автоматически выпущено почти 25%", – сообщает ведомство.
"В результате применения риск-ориентированной системы управления рисками доля деклараций на товары с таможенным досмотром от общего количества зарегистрированных деклараций составила менее 1%, при этом к экспортным декларациям данная мера была применена лишь в 0,25% случаев", – говорится в сообщении.
Ограждение почтового таможенного поста - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
ФТС перевыполнила план по перечислениям таможенных платежей в бюджет
27 декабря 2023, 08:41
 
ЭкономикаРоссияФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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