https://ria.ru/20240215/frantsiya-1927597133.html
Во Франции женщина умерла, прождав десять часов в приемной скорой помощи
Во Франции женщина умерла, прождав десять часов в приемной скорой помощи - РИА Новости, 15.02.2024
Во Франции женщина умерла, прождав десять часов в приемной скорой помощи
Жительница департамента Валь д'Уаз на севере Франции скончалась в приемной скорой помощи, так и не дождавшись осмотра врача, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T15:12
2024-02-15T15:12
2024-02-15T15:12
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ПАРИЖ, 15 фев - РИА Новости. Жительница департамента Валь д'Уаз на севере Франции скончалась в приемной скорой помощи, так и не дождавшись осмотра врача, сообщил телеканал BFMTV. Сообщается, что пациентка прибыла в больницу имени Симоны Вейл в коммуне Обонн с жалобами на боли в животе. На ее ногах были видны сильные отеки. Она ждала в приемной более десяти часов, во время которых ей дали простое обезболивающее. Пациентка просидела в приемной всю ночь, и ее состояние заметно ухудшилось. Лишь после этого ее наконец поместили в отделение терапии, но через полчаса она скончалась. Дочь погибшей 66-летней француженки подала жалобу, указав, что персонал больницы объяснил свое бездействие тем, что, несмотря на симптомы, пациентка "не показывала признаков серьезности заболевания". Администрация больницы в коммюнике сообщила, что проводит расследование произошедшего, указав на "перегрузку медицинского персонала". Как сообщает телеканал, это не первый случай, когда против данной больницы подается жалоба. В декабре 2023 года пятидесятилетний француз прождал в приёмной 44 часа, прежде чем его осмотрел врач. После этого пациент обратился в прокуратуру. В последние годы во Франции усугубилась ситуация в сфере медицины. Из-за острой нехватки специалистов закрывается множество больниц. Целые регионы остаются без доступа к медицинской помощи. В ряде коммун служба скорой помощи не работает по ночам из-за нехватки персонала. В октябре 2023 года сотни человек вышли на манифестации во французском городе Кемпер, требуя обеспечить круглосуточную работу местной больницы. Больница, из-за которой возникли протесты, закрывается в 18.30 и открывается на следующий день в 8.30. В это время отделение неотложной помощи больницы закрыто для прямого доступа пациентов. Манифестации вспыхнули после смерти шестимесячной девочки, которую не смогли спасти прибывшие ночью на дом специалисты скорой помощи. В июне депутаты партии центристов Horizons, основанной бывшим премьер-министром Эдуаром Филиппом, выдвинули законопроект, который подразумевает командирование врачей на работу по распределению на территории Франции, чтобы сделать медицинские услуги более доступными в регионах. В тексте законопроекта сообщалось, что на данный момент в 40 из 101 департамента Франции наблюдается острая нехватка врачей. Там работают по 40 специалистов на 100 тысяч человек населения. Наиболее сложная ситуация наблюдается в гинекологии и педиатрии. 23,6% женщин и 27,5% детей не имеют возможности обратиться к специалистам данных профилей, говорится в законопроекте. Документ вызвал острую критику медицинского сообщества. Ассоциация "Врачи для завтрашнего дня" назвала законопроект "ударом по свободной медицине", отметив, что условия работы медиков и так достаточно сложные, а врачей общей практики не хватает.
https://ria.ru/20230411/sk-1864526501.html
https://ria.ru/20221106/zdravookhranenie-1829389202.html
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в мире, франция, эдуар филипп
В мире, Франция, Эдуар Филипп
Во Франции женщина умерла, прождав десять часов в приемной скорой помощи
Во Франции женщина умерла, прождав врачей десять часов в приемной скорой помощи
ПАРИЖ, 15 фев - РИА Новости.
Жительница департамента Валь д'Уаз на севере Франции скончалась в приемной скорой помощи, так и не дождавшись осмотра врача, сообщил телеканал BFMTV.
Сообщается, что пациентка прибыла в больницу имени Симоны Вейл в коммуне Обонн с жалобами на боли в животе. На ее ногах были видны сильные отеки. Она ждала в приемной более десяти часов, во время которых ей дали простое обезболивающее. Пациентка просидела в приемной всю ночь, и ее состояние заметно ухудшилось. Лишь после этого ее наконец поместили в отделение терапии, но через полчаса она скончалась.
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Дочь погибшей 66-летней француженки подала жалобу, указав, что персонал больницы объяснил свое бездействие тем, что, несмотря на симптомы, пациентка "не показывала признаков серьезности заболевания".
Администрация больницы в коммюнике сообщила, что проводит расследование произошедшего, указав на "перегрузку медицинского персонала".
Как сообщает телеканал, это не первый случай, когда против данной больницы подается жалоба. В декабре 2023 года пятидесятилетний француз прождал в приёмной 44 часа, прежде чем его осмотрел врач. После этого пациент обратился в прокуратуру.
В последние годы во Франции усугубилась ситуация в сфере медицины. Из-за острой нехватки специалистов закрывается множество больниц. Целые регионы остаются без доступа к медицинской помощи. В ряде коммун служба скорой помощи не работает по ночам из-за нехватки персонала.
В октябре 2023 года сотни человек вышли на манифестации во французском городе Кемпер, требуя обеспечить круглосуточную работу местной больницы. Больница, из-за которой возникли протесты, закрывается в 18.30 и открывается на следующий день в 8.30. В это время отделение неотложной помощи больницы закрыто для прямого доступа пациентов. Манифестации вспыхнули после смерти шестимесячной девочки, которую не смогли спасти прибывшие ночью на дом специалисты скорой помощи.
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В июне депутаты партии центристов Horizons, основанной бывшим премьер-министром Эдуаром Филиппом
, выдвинули законопроект, который подразумевает командирование врачей на работу по распределению на территории Франции, чтобы сделать медицинские услуги более доступными в регионах. В тексте законопроекта сообщалось, что на данный момент в 40 из 101 департамента Франции наблюдается острая нехватка врачей. Там работают по 40 специалистов на 100 тысяч человек населения. Наиболее сложная ситуация наблюдается в гинекологии и педиатрии. 23,6% женщин и 27,5% детей не имеют возможности обратиться к специалистам данных профилей, говорится в законопроекте. Документ вызвал острую критику медицинского сообщества. Ассоциация "Врачи для завтрашнего дня" назвала законопроект "ударом по свободной медицине", отметив, что условия работы медиков и так достаточно сложные, а врачей общей практики не хватает.
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