https://ria.ru/20240215/forum-1927608730.html
Медведев предложил проводить форумы "За свободу наций" раз в два года
Медведев предложил проводить форумы "За свободу наций" раз в два года - РИА Новости, 15.02.2024
Медведев предложил проводить форумы "За свободу наций" раз в два года
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предложил проводить форумы сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!" РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T15:49
2024-02-15T15:49
2024-02-15T15:49
дмитрий медведев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916321149_0:0:2958:1664_1920x0_80_0_0_595129a749180d5e3e9e0310d9c8756d.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предложил проводить форумы сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!" раз в два года. Первый форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!" проходит в Москве с 15 по 17 февраля. "Есть предложение по итогам нашего третьего заседания оргкомитета, который сегодня здесь собрался, проводить заседания форумов с периодичностью одного раза в два года", - сказал Медведев на встрече с членами оргкомитета форума в Москве. Также он озвучил идею по итогам работы форума преобразовать оргкомитет в постоянный комитет, который также будет действовать в ближайшие два года.
https://ria.ru/20240215/forum-1927513782.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916321149_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_534274d11bc80b384ce92573036d7931.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, россия
Медведев предложил проводить форумы "За свободу наций" раз в два года
Медведев предложил проводить форумы против неоколониализма каждые два года
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предложил проводить форумы сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!" раз в два года.
Первый форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!" проходит в Москве
с 15 по 17 февраля.
"Есть предложение по итогам нашего третьего заседания оргкомитета, который сегодня здесь собрался, проводить заседания форумов с периодичностью одного раза в два года", - сказал Медведев на встрече с членами оргкомитета форума в Москве.
Также он озвучил идею по итогам работы форума преобразовать оргкомитет в постоянный комитет, который также будет действовать в ближайшие два года.
На форуме "За свободу наций!" осудили действия США против делегата из Перу