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Медведев предложил проводить форумы "За свободу наций" раз в два года - РИА Новости, 15.02.2024
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15:49 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/forum-1927608730.html
Медведев предложил проводить форумы "За свободу наций" раз в два года
Медведев предложил проводить форумы "За свободу наций" раз в два года - РИА Новости, 15.02.2024
Медведев предложил проводить форумы "За свободу наций" раз в два года
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предложил проводить форумы сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!" РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T15:49
2024-02-15T15:49
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предложил проводить форумы сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!" раз в два года. Первый форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!" проходит в Москве с 15 по 17 февраля. "Есть предложение по итогам нашего третьего заседания оргкомитета, который сегодня здесь собрался, проводить заседания форумов с периодичностью одного раза в два года", - сказал Медведев на встрече с членами оргкомитета форума в Москве. Также он озвучил идею по итогам работы форума преобразовать оргкомитет в постоянный комитет, который также будет действовать в ближайшие два года.
https://ria.ru/20240215/forum-1927513782.html
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дмитрий медведев, россия
Дмитрий Медведев, Россия
Медведев предложил проводить форумы "За свободу наций" раз в два года

Медведев предложил проводить форумы против неоколониализма каждые два года

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предложил проводить форумы сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!" раз в два года.
Первый форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!" проходит в Москве с 15 по 17 февраля.
"Есть предложение по итогам нашего третьего заседания оргкомитета, который сегодня здесь собрался, проводить заседания форумов с периодичностью одного раза в два года", - сказал Медведев на встрече с членами оргкомитета форума в Москве.
Также он озвучил идею по итогам работы форума преобразовать оргкомитет в постоянный комитет, который также будет действовать в ближайшие два года.
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