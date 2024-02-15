https://ria.ru/20240215/forum-1927608730.html

Медведев предложил проводить форумы "За свободу наций" раз в два года

Медведев предложил проводить форумы "За свободу наций" раз в два года - РИА Новости, 15.02.2024

Медведев предложил проводить форумы "За свободу наций" раз в два года

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предложил проводить форумы сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!" РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T15:49

2024-02-15T15:49

2024-02-15T15:49

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предложил проводить форумы сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!" раз в два года. Первый форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!" проходит в Москве с 15 по 17 февраля. "Есть предложение по итогам нашего третьего заседания оргкомитета, который сегодня здесь собрался, проводить заседания форумов с периодичностью одного раза в два года", - сказал Медведев на встрече с членами оргкомитета форума в Москве. Также он озвучил идею по итогам работы форума преобразовать оргкомитет в постоянный комитет, который также будет действовать в ближайшие два года.

https://ria.ru/20240215/forum-1927513782.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, россия