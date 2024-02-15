https://ria.ru/20240215/forum-1927608200.html
На форум "За свободу наций" приедут делегаты из более чем 50 стран
На форум "За свободу наций" приедут делегаты из более чем 50 стран - РИА Новости, 15.02.2024
На форум "За свободу наций" приедут делегаты из более чем 50 стран
Делегаты более 50 стран примут участие в учредительном заседании форума "За свободу наций", сообщил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T15:46
2024-02-15T15:46
2024-02-15T15:46
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Делегаты более 50 стран примут участие в учредительном заседании форума "За свободу наций", сообщил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "В учредительном заседании форума будут присутствовать делегаты из более чем 50 стран. Конечно, нас это очень радует. Тем более, что многие из присутствующих не понаслышке знают, что вообще из себя представляют современные практики порабощения и неоколониальные замашки, которые присутствуют в международной жизни", - сказал Медведев на встрече с членами оргкомитета форума "За свободу наций".
https://ria.ru/20240214/forum-1927312865.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
На форум "За свободу наций" приедут делегаты из более чем 50 стран
Медведев: делегаты 50 стран примут участие в заседании форума "За свободу наций"