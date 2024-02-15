https://ria.ru/20240215/forum-1927608200.html

На форум "За свободу наций" приедут делегаты из более чем 50 стран

На форум "За свободу наций" приедут делегаты из более чем 50 стран - РИА Новости, 15.02.2024

На форум "За свободу наций" приедут делегаты из более чем 50 стран

Делегаты более 50 стран примут участие в учредительном заседании форума "За свободу наций", сообщил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T15:46

2024-02-15T15:46

2024-02-15T15:46

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Делегаты более 50 стран примут участие в учредительном заседании форума "За свободу наций", сообщил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "В учредительном заседании форума будут присутствовать делегаты из более чем 50 стран. Конечно, нас это очень радует. Тем более, что многие из присутствующих не понаслышке знают, что вообще из себя представляют современные практики порабощения и неоколониальные замашки, которые присутствуют в международной жизни", - сказал Медведев на встрече с членами оргкомитета форума "За свободу наций".

https://ria.ru/20240214/forum-1927312865.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий медведев, единая россия