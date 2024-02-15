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На форум "За свободу наций" приедут делегаты из более чем 50 стран - РИА Новости, 15.02.2024
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15:46 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/forum-1927608200.html
На форум "За свободу наций" приедут делегаты из более чем 50 стран
На форум "За свободу наций" приедут делегаты из более чем 50 стран - РИА Новости, 15.02.2024
На форум "За свободу наций" приедут делегаты из более чем 50 стран
Делегаты более 50 стран примут участие в учредительном заседании форума "За свободу наций", сообщил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T15:46
2024-02-15T15:46
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Делегаты более 50 стран примут участие в учредительном заседании форума "За свободу наций", сообщил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. &quot;В учредительном заседании форума будут присутствовать делегаты из более чем 50 стран. Конечно, нас это очень радует. Тем более, что многие из присутствующих не понаслышке знают, что вообще из себя представляют современные практики порабощения и неоколониальные замашки, которые присутствуют в международной жизни&quot;, - сказал Медведев на встрече с членами оргкомитета форума &quot;За свободу наций&quot;.
https://ria.ru/20240214/forum-1927312865.html
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россия, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
На форум "За свободу наций" приедут делегаты из более чем 50 стран

Медведев: делегаты 50 стран примут участие в заседании форума "За свободу наций"

© Сергей ГунеевДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© Сергей Гунеев
Дмитрий Медведев . Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Делегаты более 50 стран примут участие в учредительном заседании форума "За свободу наций", сообщил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
«

"В учредительном заседании форума будут присутствовать делегаты из более чем 50 стран. Конечно, нас это очень радует. Тем более, что многие из присутствующих не понаслышке знают, что вообще из себя представляют современные практики порабощения и неоколониальные замашки, которые присутствуют в международной жизни", - сказал Медведев на встрече с членами оргкомитета форума "За свободу наций".

Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Запад препятствует работе форума "За свободу наций!", заявил Климов
14 февраля, 12:58
 
РоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
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