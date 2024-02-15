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Объявлены первые финалисты III Национальной премии интернет-контента - РИА Новости, 15.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:07 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/finalisty-1927658737.html
Объявлены первые финалисты III Национальной премии интернет-контента
Объявлены первые финалисты III Национальной премии интернет-контента - РИА Новости, 15.02.2024
Объявлены первые финалисты III Национальной премии интернет-контента
Институт развития интернета объявил первых номинантов главной индустрийной премии России для авторов социально значимых проектов в Рунете. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T19:07
2024-02-15T19:07
культура
институт развития интернета
россия
сочи
москва
новости культуры
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Институт развития интернета объявил первых номинантов главной индустрийной премии России для авторов социально значимых проектов в Рунете.Претенденты объявлены в номинациях "Проект в вертикальном формате", "Анимационный проект", "Музыкальный клип", "Вирусный контент", а также в тематических номинациях "Делая мир лучше", "Сохраняя историческую память", "Искусство просвещать"Ролик издания Украина.ру, одного из брендов в составе медиагруппы "Россия сегодня", вошел в шорт-лист в номинации "Вирусный контент". В номинированном сюжете китайская оперная певица Ван Фан исполнила песню "Катюша" в здании Мариупольского Драмтеатра.Церемония награждения первых финалистов Премии состоится 5 марта в рамках Всемирного фестиваля молодёжи на федеральной территории "Сириус" в Сочи.Национальная премия интернет-контента была учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. В этом году премия состоится в третий раз и пройдет в двух частях. Победителей выберут в 36 номинациях.
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Алёна Пава
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институт развития интернета, россия, сочи, москва, новости культуры
Культура, Институт развития интернета, Россия, Сочи, Москва, Новости культуры

Объявлены первые финалисты III Национальной премии интернет-контента

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНациональная премия интернет-контента ИРИ
Национальная премия интернет-контента ИРИ - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Национальная премия интернет-контента ИРИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Институт развития интернета объявил первых номинантов главной индустрийной премии России для авторов социально значимых проектов в Рунете.
Претенденты объявлены в номинациях "Проект в вертикальном формате", "Анимационный проект", "Музыкальный клип", "Вирусный контент", а также в тематических номинациях "Делая мир лучше", "Сохраняя историческую память", "Искусство просвещать"
Ролик издания Украина.ру, одного из брендов в составе медиагруппы "Россия сегодня", вошел в шорт-лист в номинации "Вирусный контент". В номинированном сюжете китайская оперная певица Ван Фан исполнила песню "Катюша" в здании Мариупольского Драмтеатра.
Церемония награждения первых финалистов Премии состоится 5 марта в рамках Всемирного фестиваля молодёжи на федеральной территории "Сириус" в Сочи.
Национальная премия интернет-контента была учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. В этом году премия состоится в третий раз и пройдет в двух частях. Победителей выберут в 36 номинациях.
Национальная премия интернет-контента ИРИ - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Победителей Национальной премии интернет-контента наградят в два этапа
7 февраля, 19:16
 
КультураИнститут развития интернетаРоссияСочиМоскваНовости культуры
 
 
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