https://ria.ru/20240215/finalisty-1927658737.html

Объявлены первые финалисты III Национальной премии интернет-контента

Объявлены первые финалисты III Национальной премии интернет-контента - РИА Новости, 15.02.2024

Объявлены первые финалисты III Национальной премии интернет-контента

Институт развития интернета объявил первых номинантов главной индустрийной премии России для авторов социально значимых проектов в Рунете. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T19:07

2024-02-15T19:07

2024-02-15T19:07

культура

институт развития интернета

россия

сочи

москва

новости культуры

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Институт развития интернета объявил первых номинантов главной индустрийной премии России для авторов социально значимых проектов в Рунете.Претенденты объявлены в номинациях "Проект в вертикальном формате", "Анимационный проект", "Музыкальный клип", "Вирусный контент", а также в тематических номинациях "Делая мир лучше", "Сохраняя историческую память", "Искусство просвещать"Ролик издания Украина.ру, одного из брендов в составе медиагруппы "Россия сегодня", вошел в шорт-лист в номинации "Вирусный контент". В номинированном сюжете китайская оперная певица Ван Фан исполнила песню "Катюша" в здании Мариупольского Драмтеатра.Церемония награждения первых финалистов Премии состоится 5 марта в рамках Всемирного фестиваля молодёжи на федеральной территории "Сириус" в Сочи.Национальная премия интернет-контента была учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. В этом году премия состоится в третий раз и пройдет в двух частях. Победителей выберут в 36 номинациях.

https://ria.ru/20240207/nagrazhdenie-1926014125.html

россия

сочи

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

институт развития интернета, россия, сочи, москва, новости культуры