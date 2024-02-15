https://ria.ru/20240215/fermery-1927521601.html

Польские фермеры провели акцию протеста во Вроцлаве

Польские фермеры провели акцию протеста во Вроцлаве - РИА Новости, 15.02.2024

Польские фермеры провели акцию протеста во Вроцлаве

Фермеры на 500 единицах сельскохозяйственной техники, в основном на тракторах, приехали в центр польского Вроцлава в рамках акции протеста, сообщает... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T11:39

2024-02-15T11:39

2024-02-15T11:39

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ВАРШАВА, 15 фев – РИА Новости. Фермеры на 500 единицах сельскохозяйственной техники, в основном на тракторах, приехали в центр польского Вроцлава в рамках акции протеста, сообщает радиостанция ТОК FM. "Около 500 единиц сельскохозяйственной техники протестующих польских фермеров уже стоят в центре города – на улице Видок, перед отделением штаб-квартиры Еврокомиссии", - говорится в сообщении. "Мы пришли сюда, чтобы открыть людям глаза. Чтобы повысить осведомленность о том, что происходит и к чему это может привести. Экономическая ситуация не позволяет нам продолжать производство из-за издержек и ослабления рынка", - заявил один из протестующих. Фермеры подчеркивают, что их "ситуация трагична". "Мы завалены дешевым и некачественным зерном с Украины, что портит наш рынок", - заявил один из участников протеста. В пятницу начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240214/fermery-1927344012.html

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в мире, украина, вроцлав, киев, евросоюз, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто)