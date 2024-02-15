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Послы стран ЕС согласовали правовые документы по помощи Украине - РИА Новости, 15.02.2024
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10:30 15.02.2024
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Послы стран ЕС согласовали правовые документы по помощи Украине
Послы стран ЕС согласовали правовые документы по помощи Украине - РИА Новости, 15.02.2024
Послы стран ЕС согласовали правовые документы по помощи Украине
Дипломаты стран ЕС на встрече в среду смогли согласовать правовые документы, регулирующие предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T10:30
2024-02-15T10:30
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Дипломаты стран ЕС на встрече в среду смогли согласовать правовые документы, регулирующие предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 год, сообщила в четверг газета Financial Times. "Послы наконец-то согласовали правовые документы, необходимые для запуска пакета помощи от ЕС для Украины в размере 50 миллиардов евро", - пишет издание. По данным Financial Times, теперь текст должны одобрить в Европарламенте, после чего деньги начнут перечисляться Киеву в начале марта. В начале февраля лидеры ЕС единогласно согласовали выделение Украине на период с 2024 до 2027 годы макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов) с условием ежегодной отчетности со стороны Еврокомиссии и дебатов в Евросовете, а также с возможностью пересмотра механизма через два года в контексте нового многолетнего бюджета сообщества.
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в мире, украина, киев, евросоюз, европарламент, еврокомиссия
В мире, Украина, Киев, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия
Послы стран ЕС согласовали правовые документы по помощи Украине

Послы стран ЕС согласовали правовые документы по 50 миллиардам евро для Киева

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Дипломаты стран ЕС на встрече в среду смогли согласовать правовые документы, регулирующие предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 год, сообщила в четверг газета Financial Times.
"Послы наконец-то согласовали правовые документы, необходимые для запуска пакета помощи от ЕС для Украины в размере 50 миллиардов евро", - пишет издание.
По данным Financial Times, теперь текст должны одобрить в Европарламенте, после чего деньги начнут перечисляться Киеву в начале марта.
В начале февраля лидеры ЕС единогласно согласовали выделение Украине на период с 2024 до 2027 годы макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов) с условием ежегодной отчетности со стороны Еврокомиссии и дебатов в Евросовете, а также с возможностью пересмотра механизма через два года в контексте нового многолетнего бюджета сообщества.
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