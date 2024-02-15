https://ria.ru/20240215/ekaterinburg-1927548793.html

Жительница Екатеринбурга выжила после падения с двадцатого этажа

Жительница Екатеринбурга выжила после падения с двадцатого этажа - РИА Новости, 15.02.2024

Жительница Екатеринбурга выжила после падения с двадцатого этажа

Жительница Екатеринбурга госпитализирована в тяжелом состоянии после падения с 20-го этажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T12:51

2024-02-15T12:51

2024-02-15T12:51

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Жительница Екатеринбурга госпитализирована в тяжелом состоянии после падения с 20-го этажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава. Ранее портал Е1.ru написал, что 14 февраля девушка выпала с балкона, расположенного на 20-м этаже жилого комплекса в Верх-Исетском районе уральской столицы. "Пациентке оказывается необходимая медицинская помощь. Проведена операция, находится в реанимации. Состояние тяжелое", - сказал собеседник агентства. В пресс-группе городского управления МВД отказались от комментариев по инциденту.

https://ria.ru/20240208/podzhog-1926204479.html

https://ria.ru/20230427/omsk-1868268804.html

екатеринбург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, екатеринбург