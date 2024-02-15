https://ria.ru/20240215/ekaterinburg-1927548793.html
Жительница Екатеринбурга выжила после падения с двадцатого этажа
Жительница Екатеринбурга выжила после падения с двадцатого этажа - РИА Новости, 15.02.2024
Жительница Екатеринбурга выжила после падения с двадцатого этажа
Жительница Екатеринбурга госпитализирована в тяжелом состоянии после падения с 20-го этажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T12:51
2024-02-15T12:51
2024-02-15T12:51
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Жительница Екатеринбурга госпитализирована в тяжелом состоянии после падения с 20-го этажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава. Ранее портал Е1.ru написал, что 14 февраля девушка выпала с балкона, расположенного на 20-м этаже жилого комплекса в Верх-Исетском районе уральской столицы. "Пациентке оказывается необходимая медицинская помощь. Проведена операция, находится в реанимации. Состояние тяжелое", - сказал собеседник агентства. В пресс-группе городского управления МВД отказались от комментариев по инциденту.
https://ria.ru/20240208/podzhog-1926204479.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
Жительница Екатеринбурга выжила после падения с двадцатого этажа
Жительницу Екатеринбурга госпитализировали после падения с 20-го этажа
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Жительница Екатеринбурга госпитализирована в тяжелом состоянии после падения с 20-го этажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.
Ранее портал Е1.ru написал, что 14 февраля девушка выпала с балкона, расположенного на 20-м этаже жилого комплекса в Верх-Исетском районе уральской столицы.
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"Пациентке оказывается необходимая медицинская помощь. Проведена операция, находится в реанимации. Состояние тяжелое", - сказал собеседник агентства.
В пресс-группе городского управления МВД отказались от комментариев по инциденту.
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