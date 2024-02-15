https://ria.ru/20240215/dtp-1927591343.html

В Сочи водитель перепутал газ с тормозом и протаранил автосалон

В Сочи водитель перепутал газ с тормозом и протаранил автосалон - РИА Новости, 15.02.2024

В Сочи водитель перепутал газ с тормозом и протаранил автосалон

Иномарка протаранила пустой автосалон в Сочи, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T14:52

2024-02-15T14:52

2024-02-15T14:52

происшествия

сочи

россия

краснодарский край

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СОЧИ, 15 фев – РИА Новости. Иномарка протаранила пустой автосалон в Сочи, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Краснодарскому краю. В четверг днем в автосалон Toyota в Центральном районе Сочи въехал автомобиль Genesis. "По предварительной информации, водитель перепутал педали тормоза и газа. В результате ДТП никто не пострадал", - сообщил представитель ведомства. По его словам, в автосалоне разбито фасадное стекло. Устанавливается размер ущерба. Ранее автосалон был закрыт на ремонт, в нем не было машин.

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https://ria.ru/20210208/pereputal-1596570915.html

сочи

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сочи, россия, краснодарский край