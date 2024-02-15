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В Сочи водитель перепутал газ с тормозом и протаранил автосалон
В Сочи водитель перепутал газ с тормозом и протаранил автосалон - РИА Новости, 15.02.2024
В Сочи водитель перепутал газ с тормозом и протаранил автосалон
Иномарка протаранила пустой автосалон в Сочи, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T14:52
2024-02-15T14:52
2024-02-15T14:52
происшествия
сочи
россия
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СОЧИ, 15 фев – РИА Новости. Иномарка протаранила пустой автосалон в Сочи, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Краснодарскому краю. В четверг днем в автосалон Toyota в Центральном районе Сочи въехал автомобиль Genesis. "По предварительной информации, водитель перепутал педали тормоза и газа. В результате ДТП никто не пострадал", - сообщил представитель ведомства. По его словам, в автосалоне разбито фасадное стекло. Устанавливается размер ущерба. Ранее автосалон был закрыт на ремонт, в нем не было машин.
https://ria.ru/20231112/pensionerka-1909012352.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, сочи, россия, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край
В Сочи водитель перепутал газ с тормозом и протаранил автосалон
В Сочи водитель перепутал педали и протаранил автосалон, где не было машин
СОЧИ, 15 фев – РИА Новости. Иномарка протаранила пустой автосалон в Сочи, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Краснодарскому краю.
В четверг днем в автосалон Toyota в Центральном районе Сочи въехал автомобиль Genesis.
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"По предварительной информации, водитель перепутал педали тормоза и газа. В результате ДТП никто не пострадал", - сообщил представитель ведомства.
По его словам, в автосалоне разбито фасадное стекло. Устанавливается размер ущерба.
Ранее автосалон был закрыт на ремонт, в нем не было машин.
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