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Жителей Псковской области предупредили о ледяном дожде в пятницу
Жителей Псковской области предупредили о ледяном дожде в пятницу - РИА Новости, 15.02.2024
Жителей Псковской области предупредили о ледяном дожде в пятницу
Ледяной дождь ожидается в Псковской области во второй половине дня в пятницу, жителям нужно соблюдать осторожность, сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T14:23
2024-02-15T14:23
2024-02-15T14:23
общество
псковская область
михаил ведерников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Ледяной дождь ожидается в Псковской области во второй половине дня в пятницу, жителям нужно соблюдать осторожность, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. "Днем 15 февраля и в течение суток 16 февраля по Псковской области сохранится гололед, во второй половине дня 16 февраля местами ожидается ледяной дождь. Учитывайте это и, пожалуйста, будьте аккуратны, особенно на дорогах", – написал он в своем Telegram-канале. Согласно данным на сайте Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в регионе около минус 4 градусов, в областном центре – минус 2,3 градуса. Существенных осадков в четверг не ожидается.
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общество, псковская область, михаил ведерников
Общество, Псковская область, Михаил Ведерников
Жителей Псковской области предупредили о ледяном дожде в пятницу
В Псковской области в пятницу днем ожидается ледяной дождь