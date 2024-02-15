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Жителей Псковской области предупредили о ледяном дожде в пятницу

Жителей Псковской области предупредили о ледяном дожде в пятницу - РИА Новости, 15.02.2024

Жителей Псковской области предупредили о ледяном дожде в пятницу

Ледяной дождь ожидается в Псковской области во второй половине дня в пятницу, жителям нужно соблюдать осторожность, сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T14:23

2024-02-15T14:23

2024-02-15T14:23

общество

псковская область

михаил ведерников

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Ледяной дождь ожидается в Псковской области во второй половине дня в пятницу, жителям нужно соблюдать осторожность, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. "Днем 15 февраля и в течение суток 16 февраля по Псковской области сохранится гололед, во второй половине дня 16 февраля местами ожидается ледяной дождь. Учитывайте это и, пожалуйста, будьте аккуратны, особенно на дорогах", – написал он в своем Telegram-канале. Согласно данным на сайте Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в регионе около минус 4 градусов, в областном центре – минус 2,3 градуса. Существенных осадков в четверг не ожидается.

https://ria.ru/20240215/taksi-1927547791.html

псковская область

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общество, псковская область, михаил ведерников