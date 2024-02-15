Премьер Словакии назвал нереальным уход России из Крыма или Донбасса
Фицо: наивно полагать, что русские уйдут из Донбасса, Луганска или Крыма
© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 15 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью изданию Hlavne spravy назвал "абсолютно нереальным" то, что Россия может уйти из Донбасса, Луганска или Крыма.
"Если кто-то думает, что единственное решение (ситуации на Украине - ред.) заключается в том, что русские вернутся на границу, где они были, и уйдут из Крыма, то это абсолютно нереально. Мы должны приспособиться к новой реальности, которая сейчас есть", - сказал Фицо.
Он в очередной раз подчеркнул, что выступает только за гуманитарную помощь Украине и не верит в военное решение конфликта. "Я очень хочу, чтобы эта война закончилась, иначе мы будем свидетелями большого числа жертв с одной и другой стороны без какого-либо результата… Я не могу себе представить, как будет выглядеть мир между Россией и Украиной, но он придет и этот мир будет болезненный… Наивно полагать, что русские уйдут из Донбасса и Луганска, наивно думать, что русские уйдут из Крыма", - добавил Фицо.
Ранее Фицо говорил, что "можно отправить на Украину все оружие мира, но это не поможет ей победить Россию в военном отношении". Фицо также отмечал, что большая часть европейских государств одержима ненавистью к России и ради ослабления РФ готова воевать до последнего украинского солдата, но, по мнению премьер-министра Словакии, стратегия Европейского союза и США, которая реализуется на Украине, не работает.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.