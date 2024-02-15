https://ria.ru/20240215/donbass-1927599014.html

Премьер Словакии назвал нереальным уход России из Крыма или Донбасса

Премьер Словакии назвал нереальным уход России из Крыма или Донбасса - РИА Новости, 15.02.2024

Премьер Словакии назвал нереальным уход России из Крыма или Донбасса

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью изданию Hlavne spravy назвал "абсолютно нереальным" то, что Россия может уйти из Донбасса, Луганска или Крыма. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T15:19

2024-02-15T15:19

2024-02-15T15:19

специальная военная операция на украине

россия

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роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 15 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью изданию Hlavne spravy назвал "абсолютно нереальным" то, что Россия может уйти из Донбасса, Луганска или Крыма. "Если кто-то думает, что единственное решение (ситуации на Украине - ред.) заключается в том, что русские вернутся на границу, где они были, и уйдут из Крыма, то это абсолютно нереально. Мы должны приспособиться к новой реальности, которая сейчас есть", - сказал Фицо.Он в очередной раз подчеркнул, что выступает только за гуманитарную помощь Украине и не верит в военное решение конфликта. "Я очень хочу, чтобы эта война закончилась, иначе мы будем свидетелями большого числа жертв с одной и другой стороны без какого-либо результата… Я не могу себе представить, как будет выглядеть мир между Россией и Украиной, но он придет и этот мир будет болезненный… Наивно полагать, что русские уйдут из Донбасса и Луганска, наивно думать, что русские уйдут из Крыма", - добавил Фицо. Ранее Фицо говорил, что "можно отправить на Украину все оружие мира, но это не поможет ей победить Россию в военном отношении". Фицо также отмечал, что большая часть европейских государств одержима ненавистью к России и ради ослабления РФ готова воевать до последнего украинского солдата, но, по мнению премьер-министра Словакии, стратегия Европейского союза и США, которая реализуется на Украине, не работает. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.

https://ria.ru/20240127/fitso-1923826385.html

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html

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Кирилл Волков

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