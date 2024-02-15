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Свыше 380 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года - РИА Новости, 15.02.2024
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Новости Подмосковья
 
13:13 15.02.2024 (обновлено: 13:24 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/dispanserizatsiya-1927556608.html
Свыше 380 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года
Свыше 380 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года - РИА Новости, 15.02.2024
Свыше 380 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года
В Московской области более 380 тысяч жителей прошли диспансеризацию с начала 2024 года, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T13:13
2024-02-15T13:24
новости подмосковья
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Московской области более 380 тысяч жителей прошли диспансеризацию с начала 2024 года, сообщает пресс-служба Минздрава региона. "Регулярное прохождение диспансеризации и профилактических осмотров позволяет выявить различные заболевания на ранней стадии, а также основные факторы риска их развития. С начала года уже более 380 тысяч жителей в возрасте старше 18 лет проверили свое здоровье. Обследование позволило выявить у них более 7 тысяч различных заболеваний, о которых эти пациенты ранее не знали", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что среди впервые выявленных патологий - три тысячи случаев сердечно-сосудистых заболеваний, 400 случаев сахарного диабета и 90 случаев - онкологии. Все пациенты после выявления заболевания направлены на консультации к врачам, им назначили лечение. Пройти диспансеризацию может каждый житель Подмосковья. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Еще можно записаться на подмосковном портале государственных услуг.
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московская область (подмосковье), светлана стригункова , омс, полис омс
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , ОМС, полис ОМС

Свыше 380 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖенщина на приеме у врача
Женщина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Московской области более 380 тысяч жителей прошли диспансеризацию с начала 2024 года, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
"Регулярное прохождение диспансеризации и профилактических осмотров позволяет выявить различные заболевания на ранней стадии, а также основные факторы риска их развития. С начала года уже более 380 тысяч жителей в возрасте старше 18 лет проверили свое здоровье. Обследование позволило выявить у них более 7 тысяч различных заболеваний, о которых эти пациенты ранее не знали", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба.
Там уточнили, что среди впервые выявленных патологий - три тысячи случаев сердечно-сосудистых заболеваний, 400 случаев сахарного диабета и 90 случаев - онкологии. Все пациенты после выявления заболевания направлены на консультации к врачам, им назначили лечение.
Пройти диспансеризацию может каждый житель Подмосковья. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Еще можно записаться на подмосковном портале государственных услуг.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана СтригунковаОМСполис ОМС
 
 
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