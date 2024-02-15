https://ria.ru/20240215/dispanserizatsiya-1927556608.html
Свыше 380 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года
Свыше 380 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года - РИА Новости, 15.02.2024
Свыше 380 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года
В Московской области более 380 тысяч жителей прошли диспансеризацию с начала 2024 года, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T13:13
2024-02-15T13:13
2024-02-15T13:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
омс
полис омс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927559162_0:0:3046:1713_1920x0_80_0_0_ad4a84145bf9278f34435e95bb1b706e.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Московской области более 380 тысяч жителей прошли диспансеризацию с начала 2024 года, сообщает пресс-служба Минздрава региона. "Регулярное прохождение диспансеризации и профилактических осмотров позволяет выявить различные заболевания на ранней стадии, а также основные факторы риска их развития. С начала года уже более 380 тысяч жителей в возрасте старше 18 лет проверили свое здоровье. Обследование позволило выявить у них более 7 тысяч различных заболеваний, о которых эти пациенты ранее не знали", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что среди впервые выявленных патологий - три тысячи случаев сердечно-сосудистых заболеваний, 400 случаев сахарного диабета и 90 случаев - онкологии. Все пациенты после выявления заболевания направлены на консультации к врачам, им назначили лечение. Пройти диспансеризацию может каждый житель Подмосковья. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Еще можно записаться на подмосковном портале государственных услуг.
https://ria.ru/20240214/dispanserizatsiya-1927411312.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927559162_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_40c31e4d78ab3e80e84cb80e38415b99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова , омс, полис омс
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , ОМС, полис ОМС
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Московской области более 380 тысяч жителей прошли диспансеризацию с начала 2024 года, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
"Регулярное прохождение диспансеризации и профилактических осмотров позволяет выявить различные заболевания на ранней стадии, а также основные факторы риска их развития. С начала года уже более 380 тысяч жителей в возрасте старше 18 лет проверили свое здоровье. Обследование позволило выявить у них более 7 тысяч различных заболеваний, о которых эти пациенты ранее не знали", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова
, ее слова приводит пресс-служба.
Там уточнили, что среди впервые выявленных патологий - три тысячи случаев сердечно-сосудистых заболеваний, 400 случаев сахарного диабета и 90 случаев - онкологии. Все пациенты после выявления заболевания направлены на консультации к врачам, им назначили лечение.
Пройти диспансеризацию может каждый житель Подмосковья. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Еще можно записаться на подмосковном портале государственных услуг.
Путин рассказал, сколько человек прошли диспансеризацию в 2023 году