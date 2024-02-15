https://ria.ru/20240215/dispanserizatsiya-1927556608.html

Свыше 380 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года

Свыше 380 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года - РИА Новости, 15.02.2024

Свыше 380 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года

В Московской области более 380 тысяч жителей прошли диспансеризацию с начала 2024 года, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T13:13

2024-02-15T13:13

2024-02-15T13:24

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

омс

полис омс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927559162_0:0:3046:1713_1920x0_80_0_0_ad4a84145bf9278f34435e95bb1b706e.jpg

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Московской области более 380 тысяч жителей прошли диспансеризацию с начала 2024 года, сообщает пресс-служба Минздрава региона. "Регулярное прохождение диспансеризации и профилактических осмотров позволяет выявить различные заболевания на ранней стадии, а также основные факторы риска их развития. С начала года уже более 380 тысяч жителей в возрасте старше 18 лет проверили свое здоровье. Обследование позволило выявить у них более 7 тысяч различных заболеваний, о которых эти пациенты ранее не знали", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что среди впервые выявленных патологий - три тысячи случаев сердечно-сосудистых заболеваний, 400 случаев сахарного диабета и 90 случаев - онкологии. Все пациенты после выявления заболевания направлены на консультации к врачам, им назначили лечение. Пройти диспансеризацию может каждый житель Подмосковья. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. Еще можно записаться на подмосковном портале государственных услуг.

https://ria.ru/20240214/dispanserizatsiya-1927411312.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана стригункова , омс, полис омс