https://ria.ru/20240215/deputat-1927591177.html
Депутат ГД призвал принять критерии оценки деструктивной информации
Депутат ГД призвал принять критерии оценки деструктивной информации - РИА Новости, 15.02.2024
Депутат ГД призвал принять критерии оценки деструктивной информации
Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что после принятия в третьем чтении закона о треш-стримах нужно принимать критерии оценки... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T14:52
2024-02-15T14:52
2024-02-15T14:52
артем метелев (депутат)
александр хинштейн
госдума рф
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что после принятия в третьем чтении закона о треш-стримах нужно принимать критерии оценки деструктивной информации, такая работа предстоит совместно с кабмином. Госдума 25 января приняла в первом чтении два законопроекта о наказании за треш-стримы, предусматривающие, в том числе, штрафы до 700 тысяч рублей. Ряд парламентариев, в том числе, Метелев, в декабре внесли в Госдуму пакет проектов об административной и уголовной ответственности за треш-стримы. "После принятия этого закона, как правило, всегда принимаются критерии оценки информации… это совместная работа с правительством, которой мы планируем дальше заниматься", - сказал он на пленарном заседании. Также Метелев напомнил, что в законопроекте-спутнике, который вносит изменения в административный кодекс, указано, что произведения искусства, включая фильмы, исключаются из действия законопроекта. Но ко второму чтению депутаты считают нужным "отточить" формулировки, чтобы уточнить род таких материалов, отметил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. "Чтобы под них не попали какие-то иные, ну скажем, видео, сделанные на СВО, или сегодняшние кадры боевых действий… ко второму чтению мы это все отработаем", - сказал Хинштейн. В свою очередь, Метелев отметил, что в марте пройдет совместное заседание комитетов ГД по безопасности и по молодежной политике по теме вовлечения молодежи в деструктивные явления.
https://ria.ru/20240213/tresh-strim-1927145780.html
https://ria.ru/20230518/tresh-strimer-1872783151.html
https://ria.ru/20231130/proisshestvie-1912935571.html
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артем метелев (депутат), александр хинштейн, госдума рф
Артем Метелев (депутат), Александр Хинштейн, Госдума РФ
Депутат ГД призвал принять критерии оценки деструктивной информации
Метелев: надо принять критерии оценки информации после закона о треш-стримах
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что после принятия в третьем чтении закона о треш-стримах нужно принимать критерии оценки деструктивной информации, такая работа предстоит совместно с кабмином.
Госдума 25 января приняла в первом чтении два законопроекта о наказании за треш-стримы, предусматривающие, в том числе, штрафы до 700 тысяч рублей. Ряд парламентариев, в том числе, Метелев, в декабре внесли в Госдуму пакет проектов об административной и уголовной ответственности за треш-стримы.
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«
"После принятия этого закона, как правило, всегда принимаются критерии оценки информации… это совместная работа с правительством, которой мы планируем дальше заниматься", - сказал он на пленарном заседании.
Также Метелев напомнил, что в законопроекте-спутнике, который вносит изменения в административный кодекс, указано, что произведения искусства, включая фильмы, исключаются из действия законопроекта.
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Но ко второму чтению депутаты считают нужным "отточить" формулировки, чтобы уточнить род таких материалов, отметил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.
"Чтобы под них не попали какие-то иные, ну скажем, видео, сделанные на СВО, или сегодняшние кадры боевых действий… ко второму чтению мы это все отработаем", - сказал Хинштейн.
В свою очередь, Метелев отметил, что в марте пройдет совместное заседание комитетов ГД по безопасности и по молодежной политике по теме вовлечения молодежи в деструктивные явления.
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