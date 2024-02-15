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Суд отказался прекратить уголовное дело Трампа по выплате порноактрисе - РИА Новости, 15.02.2024
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18:09 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/delo-1927645893.html
Суд отказался прекратить уголовное дело Трампа по выплате порноактрисе
Суд отказался прекратить уголовное дело Трампа по выплате порноактрисе - РИА Новости, 15.02.2024
Суд отказался прекратить уголовное дело Трампа по выплате порноактрисе
Судья Верховного суда Нью-Йорка Хуан Мерчан отказался прекращать уголовное дело в отношении экс-президента США Дональда Трампа по выплате порноактрисе,... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T18:09
2024-02-15T18:09
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НЬЮ-ЙОРК, 15 фев – РИА Новости. Судья Верховного суда Нью-Йорка Хуан Мерчан отказался прекращать уголовное дело в отношении экс-президента США Дональда Трампа по выплате порноактрисе, заседание суда по существу ожидается 25 марта, передает корреспондент РИА Новости. "Ходатайства ответчика о прекращении дела отклонены. Мы запланируем слушание на 25 марта", - сказал Мерчан. Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов. Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может оказаться за решеткой на несколько столетий. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.
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60
в мире, дональд трамп
В мире, Дональд Трамп
Суд отказался прекратить уголовное дело Трампа по выплате порноактрисе

Судья отказался прекратить уголовное дело против Трампа по выплате порноактрисе

© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 15 фев – РИА Новости. Судья Верховного суда Нью-Йорка Хуан Мерчан отказался прекращать уголовное дело в отношении экс-президента США Дональда Трампа по выплате порноактрисе, заседание суда по существу ожидается 25 марта, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Ходатайства ответчика о прекращении дела отклонены. Мы запланируем слушание на 25 марта", - сказал Мерчан.
Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.
Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может оказаться за решеткой на несколько столетий. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.
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В миреДональд Трамп
 
 
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