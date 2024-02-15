https://ria.ru/20240215/bkl-1927607559.html
На БКЛ "Каширская" завершают отделку пассажирской зоны восточного вестибюля
На БКЛ "Каширская" завершают отделку пассажирской зоны восточного вестибюля - РИА Новости, 15.02.2024
На БКЛ "Каширская" завершают отделку пассажирской зоны восточного вестибюля
Архитектурно-отделочные работы в пассажирской зоне восточного наземного вестибюля станции "Каширская" Большой кольцевой линии (БКЛ) близятся к завершению,... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T16:11
2024-02-15T16:11
2024-02-15T16:11
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Архитектурно-отделочные работы в пассажирской зоне восточного наземного вестибюля станции "Каширская" Большой кольцевой линии (БКЛ) близятся к завершению, сообщил гендиректор АО "Мосинжпроект", генпроектировщика и генподрядчика строительства новых линий московского метро, Юрий Кравцов. "Восточный вестибюль станции "Каширская" обеспечит выход пассажиров к музею-заповеднику "Коломенское", торговым рядам и остановке наземного городского пассажирского транспорта. Объект проходит полную реконструкцию, можно сказать, что пассажиров ждет новый вестибюль, поскольку от прежнего остались только стены и перекрытия. При этом после обновления он сохранит свой первоначальный архитектурный облик, как и ранее сама станция", – приводятся в сообщении холдинга его слова. В нем указывается, что потолок покрывают гипсовой штукатуркой, пол – гранитом светло-серого оттенка, а стены и колонны облицуют белым мрамором. Также полностью обновят инженерные системы вестибюля. "Выполнены работы по устройству железобетонных конструкций вентиляционных каналов и блока технических помещений, завершен монтаж пяти основных вентмашин. В настоящий момент продолжается монтаж кабельно-проводниковой продукции, установка новых трубопроводов, воздуховодов и другого оборудования", – отметил Кравцов, уточнив, что обновление инженерных систем вестибюля необходимо, чтобы обеспечить полное взаимодействие со смежными системами БКЛ. В сообщении указывается, что все старые системы - от вентиляции и сетей связи - были демонтированы и перепроектированы под новые объемно-планировочные решения и действующие нормативы. "В результате проведения реконструкции оснащенность вестибюля инженерным оборудованием увеличится. Максимально используются комплектующие отечественного производства – кабельно-проводниковая продукция, вентмашины, шкафы управления и прочее", – уточнил Кравцов. Станция "Каширская" вместе со станциями "Каховская" и "Варшавская" впервые была открыта в 1969 году в составе Каховской линии. После проведения реконструкции все три станции были интегрированы в состав БКЛ. "Каширская" является кросс-платформенной и действует как в составе Большой кольцевой линии, так и Замоскворецкой ветки московского метро. Проект Большой кольцевой линии начали реализовывать в 2011 году. Первый участок открыли в 2018 году, полностью замкнули кольцо в 2023-м. Рекламодатель: Акционерное общество "Мосинжпроект" ИНН: 7701885820, erid: 4CQwVszH9pWvoxzatTC
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосинжпроект, городское хозяйство москвы, большая кольцевая линия
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосинжпроект, Городское хозяйство Москвы, Большая кольцевая линия
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости
. Архитектурно-отделочные работы в пассажирской зоне восточного наземного вестибюля станции "Каширская" Большой кольцевой линии (БКЛ) близятся к завершению, сообщил гендиректор АО "Мосинжпроект
", генпроектировщика и генподрядчика строительства новых линий московского метро, Юрий Кравцов.
"Восточный вестибюль станции "Каширская" обеспечит выход пассажиров к музею-заповеднику "Коломенское", торговым рядам и остановке наземного городского пассажирского транспорта. Объект проходит полную реконструкцию, можно сказать, что пассажиров ждет новый вестибюль, поскольку от прежнего остались только стены и перекрытия. При этом после обновления он сохранит свой первоначальный архитектурный облик, как и ранее сама станция", – приводятся в сообщении холдинга его слова.
Проекты "Мосинжпроекта" стали лауреатами премии RuPoR
В нем указывается, что потолок покрывают гипсовой штукатуркой, пол – гранитом светло-серого оттенка, а стены и колонны облицуют белым мрамором. Также полностью обновят инженерные системы вестибюля.
"Выполнены работы по устройству железобетонных конструкций вентиляционных каналов и блока технических помещений, завершен монтаж пяти основных вентмашин. В настоящий момент продолжается монтаж кабельно-проводниковой продукции, установка новых трубопроводов, воздуховодов и другого оборудования", – отметил Кравцов, уточнив, что обновление инженерных систем вестибюля необходимо, чтобы обеспечить полное взаимодействие со смежными системами БКЛ.
В сообщении указывается, что все старые системы - от вентиляции и сетей связи - были демонтированы и перепроектированы под новые объемно-планировочные решения и действующие нормативы. "В результате проведения реконструкции оснащенность вестибюля инженерным оборудованием увеличится. Максимально используются комплектующие отечественного производства – кабельно-проводниковая продукция, вентмашины, шкафы управления и прочее", – уточнил Кравцов.
Станция "Каширская" вместе со станциями "Каховская" и "Варшавская" впервые была открыта в 1969 году в составе Каховской линии. После проведения реконструкции все три станции были интегрированы в состав БКЛ
. "Каширская" является кросс-платформенной и действует как в составе Большой кольцевой линии, так и Замоскворецкой ветки московского метро.
Проект Большой кольцевой линии начали реализовывать в 2011 году. Первый участок открыли в 2018 году, полностью замкнули кольцо в 2023-м.
Рекламодатель: Акционерное общество "Мосинжпроект"
ИНН: 7701885820, erid: 4CQwVszH9pWvoxzatTC