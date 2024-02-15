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Над Донецком и Макеевкой за сутки перехватили четыре беспилотника - РИА Новости, 15.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:44 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/bespilotnik-1927504590.html
Над Донецком и Макеевкой за сутки перехватили четыре беспилотника
Над Донецком и Макеевкой за сутки перехватили четыре беспилотника - РИА Новости, 15.02.2024
Над Донецком и Макеевкой за сутки перехватили четыре беспилотника
Четыре украинских беспилотника перехвачены за сутки над Донецком и Макеевкой, сообщил в Telegram-канале штаб обороны ДНР. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T10:44
2024-02-15T10:44
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Четыре украинских беспилотника перехвачены за сутки над Донецком и Макеевкой, сообщил в Telegram-канале штаб обороны ДНР. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком и Макеевкой перехвачены 4 украинских беспилотника", - говорится в сообщении. В среду ведомство сообщало, что над Донецком, Макеевкой и Горловкой были обезврежены 11 украинских беспилотников.
https://ria.ru/20240215/proval-1927497612.html
макеевка
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Россия
Над Донецком и Макеевкой за сутки перехватили четыре беспилотника

Над Донецком и Макеевкой за сутки перехватили четыре украинских дрона

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Четыре украинских беспилотника перехвачены за сутки над Донецком и Макеевкой, сообщил в Telegram-канале штаб обороны ДНР.
"Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком и Макеевкой перехвачены 4 украинских беспилотника", - говорится в сообщении.
В среду ведомство сообщало, что над Донецком, Макеевкой и Горловкой были обезврежены 11 украинских беспилотников.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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