https://ria.ru/20240215/bespilotnik-1927504590.html
Над Донецком и Макеевкой за сутки перехватили четыре беспилотника
Над Донецком и Макеевкой за сутки перехватили четыре беспилотника - РИА Новости, 15.02.2024
Над Донецком и Макеевкой за сутки перехватили четыре беспилотника
Четыре украинских беспилотника перехвачены за сутки над Донецком и Макеевкой, сообщил в Telegram-канале штаб обороны ДНР. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T10:44
2024-02-15T10:44
2024-02-15T10:44
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Четыре украинских беспилотника перехвачены за сутки над Донецком и Макеевкой, сообщил в Telegram-канале штаб обороны ДНР. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком и Макеевкой перехвачены 4 украинских беспилотника", - говорится в сообщении. В среду ведомство сообщало, что над Донецком, Макеевкой и Горловкой были обезврежены 11 украинских беспилотников.
https://ria.ru/20240215/proval-1927497612.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Над Донецком и Макеевкой за сутки перехватили четыре беспилотника
Над Донецком и Макеевкой за сутки перехватили четыре украинских дрона