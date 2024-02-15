https://ria.ru/20240215/bespilotnik-1927504590.html

Над Донецком и Макеевкой за сутки перехватили четыре беспилотника

Над Донецком и Макеевкой за сутки перехватили четыре беспилотника - РИА Новости, 15.02.2024

Над Донецком и Макеевкой за сутки перехватили четыре беспилотника

Четыре украинских беспилотника перехвачены за сутки над Донецком и Макеевкой, сообщил в Telegram-канале штаб обороны ДНР. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T10:44

2024-02-15T10:44

2024-02-15T10:44

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Четыре украинских беспилотника перехвачены за сутки над Донецком и Макеевкой, сообщил в Telegram-канале штаб обороны ДНР. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком и Макеевкой перехвачены 4 украинских беспилотника", - говорится в сообщении. В среду ведомство сообщало, что над Донецком, Макеевкой и Горловкой были обезврежены 11 украинских беспилотников.

https://ria.ru/20240215/proval-1927497612.html

макеевка

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, макеевка, донецкая народная республика, россия