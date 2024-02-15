https://ria.ru/20240215/belgorod-1927624827.html

Пасечник выразил соболезнования жителям Белгорода из-за обстрела ВСУ

Пасечник выразил соболезнования жителям Белгорода из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 15.02.2024

Пасечник выразил соболезнования жителям Белгорода из-за обстрела ВСУ

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей в результате сегодняшнего... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T16:47

2024-02-15T16:47

2024-02-15T16:47

специальная военная операция на украине

белгород

леонид пасечник

удар всу по тц в белгороде

происшествия

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ЛУГАНСК, 15 фев - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей в результате сегодняшнего украинского обстрела Белгорода и заявил о готовности оказать помощь. "Дорогие белгородцы, сегодня мы вновь чувствуем и разделяем вашу боль, мы – с вами. От себя лично и всех жителей Луганской Народной Республики выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления раненым. Если необходима наша помощь, готовы в любой момент оказать ее", - написал Пасечник. Он отметил, что в результате обстрела гражданских объектов вновь пострадали жители города, назвав это "самым страшным". Глава республики выразил уверенность, что причастные понесут наказание за военные преступления. "Уверен, что украинские варвары обязательно ответят за Белгород, за Лисичанск, за Донецк... По полному счету", - написал Пасечник. По данным Минздрава РФ, в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17 получили ранения, среди них четверо детей. Как передает корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.

https://ria.ru/20240215/terakt-1927622811.html

https://ria.ru/20240215/pogibshaya-1927619894.html

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгород, леонид пасечник, удар всу по тц в белгороде, происшествия