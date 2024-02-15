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Пасечник выразил соболезнования жителям Белгорода из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 15.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:47 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/belgorod-1927624827.html
Пасечник выразил соболезнования жителям Белгорода из-за обстрела ВСУ
Пасечник выразил соболезнования жителям Белгорода из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 15.02.2024
Пасечник выразил соболезнования жителям Белгорода из-за обстрела ВСУ
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей в результате сегодняшнего... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T16:47
2024-02-15T16:47
специальная военная операция на украине
белгород
леонид пасечник
удар всу по тц в белгороде
происшествия
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ЛУГАНСК, 15 фев - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей в результате сегодняшнего украинского обстрела Белгорода и заявил о готовности оказать помощь. "Дорогие белгородцы, сегодня мы вновь чувствуем и разделяем вашу боль, мы – с вами. От себя лично и всех жителей Луганской Народной Республики выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления раненым. Если необходима наша помощь, готовы в любой момент оказать ее", - написал Пасечник. Он отметил, что в результате обстрела гражданских объектов вновь пострадали жители города, назвав это "самым страшным". Глава республики выразил уверенность, что причастные понесут наказание за военные преступления. "Уверен, что украинские варвары обязательно ответят за Белгород, за Лисичанск, за Донецк... По полному счету", - написал Пасечник. По данным Минздрава РФ, в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17 получили ранения, среди них четверо детей. Как передает корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.
https://ria.ru/20240215/terakt-1927622811.html
https://ria.ru/20240215/pogibshaya-1927619894.html
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белгород, леонид пасечник, удар всу по тц в белгороде, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Леонид Пасечник, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде, Происшествия
Пасечник выразил соболезнования жителям Белгорода из-за обстрела ВСУ

Пасечник выразил соболезнования жителям Белгорода из-за обстрела со стороны ВСУ

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкТорговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду
Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Торговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 15 фев - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей в результате сегодняшнего украинского обстрела Белгорода и заявил о готовности оказать помощь.
"Дорогие белгородцы, сегодня мы вновь чувствуем и разделяем вашу боль, мы – с вами. От себя лично и всех жителей Луганской Народной Республики выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления раненым. Если необходима наша помощь, готовы в любой момент оказать ее", - написал Пасечник.
Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
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Он отметил, что в результате обстрела гражданских объектов вновь пострадали жители города, назвав это "самым страшным". Глава республики выразил уверенность, что причастные понесут наказание за военные преступления.
"Уверен, что украинские варвары обязательно ответят за Белгород, за Лисичанск, за Донецк... По полному счету", - написал Пасечник.
По данным Минздрава РФ, в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17 получили ранения, среди них четверо детей. Как передает корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородЛеонид ПасечникУдар ВСУ по ТЦ в БелгородеПроисшествия
 
 
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