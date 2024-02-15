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Липецкий губернатор назвал обстрел Белгорода зверской жестокостью

Липецкий губернатор назвал обстрел Белгорода зверской жестокостью - РИА Новости, 15.02.2024

Липецкий губернатор назвал обстрел Белгорода зверской жестокостью

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов назвал обстрел Белгорода "зверской жестокостью, которой нет никакого объяснения и оправдания", и связал этот удар по РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T13:46

2024-02-15T13:46

2024-02-15T14:21

происшествия

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белгородская область

вооруженные силы украины

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липецкая область

вячеслав гладков

игорь артамонов

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ВОРОНЕЖ, 15 фев - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов назвал обстрел Белгорода "зверской жестокостью, которой нет никакого объяснения и оправдания", и связал этот удар по мирным жителям с поражениями украинской армии на фронте.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ по Белгороду в четверг погибли пять человек, в том числе ребенок, еще 18 человек получили ранения."Этой зверской жестокости нет никакого объяснения и оправдания. Терпя поражения на фронте, украинские неонацисты бьют по нашим городам", — написал Артамонов в своём Telegram-канале.Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления раненным. Артамонов добавил, что Липецкая область готова помочь Белгороду "чем потребуется".

https://ria.ru/20240208/dron-1926190570.html

россия

белгородская область

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происшествия, россия, белгородская область, вооруженные силы украины, белгород, липецкая область, вячеслав гладков, игорь артамонов