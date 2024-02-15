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Липецкий губернатор назвал обстрел Белгорода зверской жестокостью - РИА Новости, 15.02.2024
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13:46 15.02.2024 (обновлено: 14:21 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/belgorod-1927566060.html
Липецкий губернатор назвал обстрел Белгорода зверской жестокостью
Липецкий губернатор назвал обстрел Белгорода зверской жестокостью - РИА Новости, 15.02.2024
Липецкий губернатор назвал обстрел Белгорода зверской жестокостью
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов назвал обстрел Белгорода "зверской жестокостью, которой нет никакого объяснения и оправдания", и связал этот удар по РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T13:46
2024-02-15T14:21
происшествия
россия
белгородская область
вооруженные силы украины
белгород
липецкая область
вячеслав гладков
игорь артамонов
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ВОРОНЕЖ, 15 фев - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов назвал обстрел Белгорода "зверской жестокостью, которой нет никакого объяснения и оправдания", и связал этот удар по мирным жителям с поражениями украинской армии на фронте.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ по Белгороду в четверг погибли пять человек, в том числе ребенок, еще 18 человек получили ранения."Этой зверской жестокости нет никакого объяснения и оправдания. Терпя поражения на фронте, украинские неонацисты бьют по нашим городам", — написал Артамонов в своём Telegram-канале.Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления раненным. Артамонов добавил, что Липецкая область готова помочь Белгороду "чем потребуется".
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происшествия, россия, белгородская область, вооруженные силы украины, белгород, липецкая область, вячеслав гладков, игорь артамонов
Происшествия, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Белгород, Липецкая область, Вячеслав Гладков, Игорь Артамонов
Липецкий губернатор назвал обстрел Белгорода зверской жестокостью

Липецкий губернатор: зверской жестокости обстрела Белгорода нет объяснения

© РИА НовостиПоследствия ракетного удара по Белгороду
Последствия ракетного удара по Белгороду
© РИА Новости
Последствия ракетного удара по Белгороду
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ВОРОНЕЖ, 15 фев - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов назвал обстрел Белгорода "зверской жестокостью, которой нет никакого объяснения и оправдания", и связал этот удар по мирным жителям с поражениями украинской армии на фронте.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ по Белгороду в четверг погибли пять человек, в том числе ребенок, еще 18 человек получили ранения.
«
"Этой зверской жестокости нет никакого объяснения и оправдания. Терпя поражения на фронте, украинские неонацисты бьют по нашим городам", — написал Артамонов в своём Telegram-канале.
Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления раненным. Артамонов добавил, что Липецкая область готова помочь Белгороду "чем потребуется".
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ПроисшествияРоссияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныБелгородЛипецкая областьВячеслав ГладковИгорь Артамонов
 
 
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