https://ria.ru/20240215/belgorod-1927565633.html

При ударе по Белгороду, по предварительным данным, погибли пять человек

При ударе по Белгороду, по предварительным данным, погибли пять человек - РИА Новости, 15.02.2024

При ударе по Белгороду, по предварительным данным, погибли пять человек

Пять человек погибли, в том числе ребенок, еще 18 человек получили ранения в результате украинской ракетной атаки Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T13:38

2024-02-15T13:38

2024-02-15T14:15

белгород

происшествия

удар всу по тц в белгороде

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пять человек погибли, в том числе ребенок, еще 18 человек получили ранения в результате украинской ракетной атаки Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."По предварительным данным, в Белгороде пять человек погибли, в том числе один ребенок, еще 18 человек получили ранения, пять из которых дети. Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков.Как передает корреспондент РИА Новости с места, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека."В городе Белгороде различные разрушения выявлены в семи частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и забор. В пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна, порядка пяти автомобилей повреждены осколками. Также поврежден один магазин и есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий", - отметил Гладков.Кроме того, сообщил он, в Белгородском районе, в селе Шагаровка, повреждения выявлены в двух частных домовладениях, также поврежден один автомобиль.

https://ria.ru/20240215/belgorod-1927565855.html

белгород

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Варвара Скокшина

белгород, происшествия, удар всу по тц в белгороде