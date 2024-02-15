https://ria.ru/20240215/belgorod-1927565633.html
При ударе по Белгороду, по предварительным данным, погибли пять человек
При ударе по Белгороду, по предварительным данным, погибли пять человек - РИА Новости, 15.02.2024
При ударе по Белгороду, по предварительным данным, погибли пять человек
Пять человек погибли, в том числе ребенок, еще 18 человек получили ранения в результате украинской ракетной атаки Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T13:38
2024-02-15T13:38
2024-02-15T14:15
белгород
происшествия
удар всу по тц в белгороде
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пять человек погибли, в том числе ребенок, еще 18 человек получили ранения в результате украинской ракетной атаки Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."По предварительным данным, в Белгороде пять человек погибли, в том числе один ребенок, еще 18 человек получили ранения, пять из которых дети. Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков.Как передает корреспондент РИА Новости с места, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека."В городе Белгороде различные разрушения выявлены в семи частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и забор. В пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна, порядка пяти автомобилей повреждены осколками. Также поврежден один магазин и есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий", - отметил Гладков.Кроме того, сообщил он, в Белгородском районе, в селе Шагаровка, повреждения выявлены в двух частных домовладениях, также поврежден один автомобиль.
https://ria.ru/20240215/belgorod-1927565855.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, происшествия, удар всу по тц в белгороде
Белгород, Происшествия, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде
При ударе по Белгороду, по предварительным данным, погибли пять человек
При ударе по Белгороду, предварительно, погибли пять человек, включая ребенка
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости.
Пять человек погибли, в том числе ребенок, еще 18 человек получили ранения в результате украинской ракетной атаки Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
"По предварительным данным, в Белгороде
пять человек погибли, в том числе один ребенок, еще 18 человек получили ранения, пять из которых дети. Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков.
Как передает корреспондент РИА Новости с места, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека.
"В городе Белгороде различные разрушения выявлены в семи частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и забор. В пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна, порядка пяти автомобилей повреждены осколками. Также поврежден один магазин и есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий", - отметил Гладков.
Кроме того, сообщил он, в Белгородском районе, в селе Шагаровка, повреждения выявлены в двух частных домовладениях, также поврежден один автомобиль.
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